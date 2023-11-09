WaveTrend Oscillator Indicator
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Migliora la tua precisione nel trading con l'indicatore WaveTrend Oscillator Indicator MT4, uno strumento basato sul momentum adattato dallo script iconico di LazyBear del 2014 su TradingView, rinomato per la sua accuratezza nel rilevare inversioni di mercato e cambiamenti di momentum. Celebrato ampiamente nella comunità del trading per oltre un decennio, questo oscillatore combina elementi simili a RSI e MACD per rilevare condizioni di ipercomprato/ipervenduto, rendendolo un elemento essenziale per trader in forex, criptovalute, azioni e commodities. La sua popolarità deriva da segnali di crossover affidabili che filtrano il rumore nei mercati volatili, aiutando gli utenti a capitalizzare su inversioni di tendenza e forza mentre minimizzano falsi movimenti—ideale per scalper, day trader e strategie di swing alla ricerca di entrate ad alta probabilità.
L'indicatore WaveTrend Oscillator Indicator MT4 visualizza il momentum attraverso una linea dinamica (verde per l'oscillatore principale) che interagisce con una linea di segnale (rossa punteggiata), bande di ipercomprato (rosse a 60/53) e ipervenduto (verdi a -60/-53), completato da un istogramma per rilevare divergenze e frecce per cue chiare di acquisto/vendita. Frecce verdi segnalano acquisti potenziali quando l'oscillatore crocia sopra la segnale sotto livelli di ipervenduto, mentre frecce rosse indicano vendite su crossover discendenti sopra zone di ipercomprato. Benefici includono rilevamento precoce di inversioni per bloccare profitti, valutazione del momentum per conferma di tendenza, e avvisi personalizzabili per agire rapidamente senza tempo sullo schermo. Non ridipinge e ottimizzato per MT4, espone buffer per integrazione EA, abilitando strategie automatizzate in ambienti a movimento rapido come crypto o coppie forex.
Disponibile anche per MT5: WaveTrend Oscillator Indicator MT5
Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5
Caratteristiche principali
- Linea di Oscillatore di Momentum: Buffer principale WT1 (verde chartreuse, lunghezza canale default 10) traccia momentum di prezzo per visualizzazione intuitiva della forza di tendenza.
- Crossover di Linea di Segnale: Buffer WT2 (rosso) agisce come linea di segnale punteggiata per trigger precisi di acquisto/vendita, migliorando rilevamento di inversioni.
- Bande di Ipercomprato/Ipervenduto: Livelli personalizzabili (default OB 60/53, OS -60/-53) evidenziano condizioni estreme, aiutando in divergenze e strategie di pullback.
- Visualizzazione Istogramma: Istogramma azzurro cielo (lunghezza media 21) enfatizza cambiamenti di momentum, perfetto per rilevare tendenze indebolite o divergenze nascoste.
- Frecce di Acquisto/Vendita: Frecce verde lime in su per acquisti e rosse in giù per vendite, fornendo cue visivi su crossover oltre soglie OS/OB.
- Ottimizzazione Lookback: Analizza fino a 1000 candele (default) per contesto storico, assicurando performance affidabile in backtesting senza lag eccessivo.
- Sistema Multi-Avvisi: Pop-up di terminale, notifiche push e avvisi email (tutti default abilitati) per segnali in tempo reale su crossover o uscite da bande.
- Compatibilità EA: 7 buffer espongono valori di oscillatore, segnale, istogramma e frecce per integrazione seamless in sistemi di trading automatizzati.
- Alta Personalizzazione: Regola lunghezze canale/media, livelli OB/OS e preferenze avvisi per adattarsi a qualsiasi timeframe o asset, da scalping M1 a swings D1.
- Design Efficiente: Codice leggero consegna operazione fluida e senza lag su MT4, adatto a setup multi-grafico e trading live attraverso mercati.
L'indicatore WaveTrend Oscillator Indicator MT4 potenzia i trader per navigare onde di momentum con fiducia, sfruttando la formula provata di LazyBear per timing superiore di inversioni e analisi di tendenza. Il suo fascino senza tempo risiede in applicazioni versatili—da volatilità forex a breakouts crypto—consegnando un vantaggio nell'identificare setup ad alto rendimento mentre gestisce rischio efficacemente.
Apprezzerei molto una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non lo sei.
Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
#tags wavetrend oscillator indicator mt4 lazybear momentum overbought oversold trend reversal buy sell signals crossover alerts forex crypto ea integration
Very good indicator
5 stars deserved