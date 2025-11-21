Squeeze Momentum Alert MT4
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Squeeze Momentum Alert
1. Identifica i Punti di "Esplosione" del Prezzo (The "Squeeze") Il vantaggio principale è la capacità di catturare i momenti di "consolidamento" prima di un grande movimento.
-
Perché è utile: Lo strumento ti dice: "Il grafico si sta comprimendo, preparati al prossimo scatto", assicurandoti di non perdere l'inizio di un trend.
2. Distingue la "Forza" del Trend (Color Coded Momentum) L'istogramma usa 4 colori:
-
Verde Lime (Lime): Rialzo forte.
-
Verde Scuro (Dark Green): Rialzo debole (Attenzione, slancio in calo).
-
Rosso (Red): Ribasso forte.
-
Marrone (Maroon): Ribasso debole (Pressione di vendita in esaurimento).
-
Perché è utile: Ti aiuta a capire quando "Entrare" e quando "Uscire" appena il colore cambia.
3. Filtra il Rumore nei Mercati Laterali (Noise Filtering) In assenza di trend, mostra lo stato di "Compression" (Compressione).
-
Perché è utile: Evita l'over-trading in mercati senza direzione. Ti dice di "stare fermo" finché la compressione non finisce.
4. Sistema di Avvisi Completo (Never Miss a Trade) Avvisi per:
-
Squeeze Start: Inizio consolidamento.
-
Squeeze Fire: Esplosione del prezzo.
-
Momentum Reversal: Cambio colore momentum.
-
Canali: Popup, Notifica Push, Email.
5. Visualizzazione All-in-One Combina Bollinger Bands, Keltner Channels e MACD.
-
Perché è utile: Mantiene il grafico pulito (Clean Chart) e velocizza le decisioni.
Riepilogo: Questo indicatore è come una "Molla". Ti dice quando viene premuta (Squeeze) e quando scatta (Fire), aiutandoti a entrare nel mercato al momento perfetto.