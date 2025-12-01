Currency Strength Meter Pro MT5
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.20
- Attivazioni: 20
Indicatore: Currency Strength Meter Pro
-
Visualizzazione dell'ampiezza del mercato
-
Pro: Dashboard pulita invece di grafici disordinati. Visione immediata di forza/debolezza.
-
Benefici: Risparmio di tempo e selezione rapida delle coppie.
-
-
Classifica e ordinamento automatici
-
Pro: Ordina automaticamente dal "Più forte" al "Più debole".
-
Benefici: Individua subito i Vincitori e i Perdenti del periodo.
-
-
Logica valuta intelligente
-
Pro: Inverte automaticamente i valori per coppie miste (es. EURUSD vs USDJPY) per coerenza con la valuta base.
-
Benefici: Semplifica l'analisi.
-
-
Multi-Timeframe
-
Pro: Giornaliero, Settimanale, Mensile.
-
Benefici: Utile per ogni stile di trading.
-
-
UI Personalizzabile
-
Pro: Grafica, colori e font modificabili.
-
Benefici: Aspetto professionale e leggibile.
-
-
Fonte dati flessibile
-
Pro: Input manuale o da Vista del Mercato.
-
Benefici: Funziona anche con Oro, Petrolio, Azioni.
-