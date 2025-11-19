Volume Profile Pro MT5
- Indicatori
- Sathit Sukhirun
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Indicatore Volume Profile Pro
Questo indicatore è lo strumento Volume Profile Pro, che aiuta ad analizzare "a quale prezzo avviene la maggiore attività di trading". Presenta le seguenti capacità speciali:
-
Modalità di Visualizzazione (Display Modes)
-
Volume Profile (Normale): Mostra il volume totale degli scambi (Total Volume) a ogni livello di prezzo per identificare zone chiave di supporto e resistenza.
-
Delta / Money Flow: Mostra la "differenza" tra pressione di acquisto e vendita (Buy vs Sell) per vedere chi controlla il mercato a quel prezzo. Può essere visualizzato come Volume o Flusso di Denaro (Money Flow).
-
-
Modalità di Calcolo (Calculation Modes) Il punto forte di questa versione Pro è la flessibilità nella scelta del periodo:
-
Fixed Mode: Imposta un numero fisso di candele passate (ad esempio, le ultime 100 candele).
-
Dynamic Mode (Caratteristica principale): Apparirà una linea verticale. Puoi usare il mouse per trascinare questa linea in qualsiasi punto del grafico. L'indicatore calcolerà istantaneamente il profilo da quel punto fino ad oggi, rendendo molto facile analizzare specifici swing o trend.
-
-
Livelli Chiave (Key Levels)
-
POC (Point of Control): La linea rossa estesa indica il livello di prezzo con il volume o flusso di denaro più alto. Serve come importante punto di riferimento magnetico per il prezzo.
-
Data Labels: Numeri dettagliati che mostrano volume, valore e percentuale di acquisto/vendita.
-