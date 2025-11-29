Smart Volume Profile MT4
- 指标
- Sathit Sukhirun
- 版本: 1.10
- 更新: 30 十一月 2025
- 激活: 20
Chinese (Simplified)
-
扫描 "Smart Money" (成交量标记): 箭头指示异常成交量（高于平均水平），并以清晰的红/绿颜色区分。这有助于识别主力资金（Smart Money）的入场点，并过滤掉虚假信号。
-
关键警报 (Alerts): 无需时刻盯着屏幕。当价格穿越 POC 线（成交量控制点）时，系统会立即发出警报，这通常是决定趋势延续或反转的关键点。
-
即时市场结构 (Developing Profile): 显示当前正在形成的价格周期的分布图。让您一目了然地看到价格是正在脱离累积区，还是正在被拉回均值。
Chinese (Simplified)
该指标非常适合专注于 Price Action (价格行为) 和 Volume Analysis (量价分析) 的交易者，因为它能将普通的裸K图表转化为一张清晰的**“作战地图”**，直观地告诉您：
-
关键点位在哪里： (通过 Pivot 和 POC 判断)
-
谁在主导市场： (观察绿色/红色的成交量标记)
-
是否值得入场： (利用成交量与突破形态的相互验证)
Good indicator. Able to see the market condition.