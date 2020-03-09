Magnet Price

Indicatore di ricerca del prezzo magnetico, il prezzo medio al quale il prezzo tende a tornare.

Ottimizzato per XAUUSD H1. Ha 3 linee, la centrale è il prezzo a cui è necessario mantenere l'orientamento.

Sui dati storici, il tasso di successo del ritorno al prezzo medio è stato superiore al 92% con le impostazioni predefinite; negli altri casi, lo stop loss, impostato di default, è stato attivato.

Il punto di ingresso e l'ora di ingresso sono approssimativamente all'inizio della giornata e, per comodità, la prima candela del nuovo giorno viene contrassegnata con una freccia a seconda che la candela si sia aperta al di sotto o al di sopra della linea magnetica.

L'indicatore è adatto per strategie di trading con ingressi singoli intraday, dove l'enfasi è sul ritorno, così come per strategie a griglia.

Impostazioni disponibili:

Candles: numero di candele per la regolazione fine. Consiglio di utilizzare i valori 12-24-48 o di lasciare il valore predefinito.

Le impostazioni ATR sono necessarie per la regolazione fine dello stop loss in base alla propria strategia.

ShowLabels: visualizzazione del testo dei marcatori a destra delle linee.

LabelOffsetBars: rientro del testo.

ArrowOffset_Multiplier: rientro delle frecce.



