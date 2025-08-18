Candle Predictor MT5
- Indicatori
- Ramiz Mavludov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Saluti amici, questa è la versione aggiornata per il terminale MT5.
Questo è il mio nuovo prodotto basato sul mio primo indicatore, una versione migliorata con impostazioni semplificate, ottimizzata specificamente per l'Oro.
L'indicatore supporta l'invio di notifiche.
Raccomandazioni per l'uso:
Strumento - XAUUSD (principale, ottimizzato per questo asset)
Strumento - XAUEUR (secondario; non è stato ottimizzato per questo asset, ma i risultati mi soddisfano)
Timeframe - H4.
Allega l'indicatore al tuo grafico e lascialo così com'è.
Segnale di acquisto - Freccia blu.
Segnale di vendita - Freccia rossa.
Può essere utilizzato come fonte primaria per identificare i punti di ingresso.
Stop Loss: Indicato da punti gialli. Si consiglia vivamente di seguirli.
Scenario d'uso: L'indicatore mira a prevedere la direzione e la chiusura della candela successiva. Pertanto, quando ricevi un segnale, l'uscita dal trade dovrebbe essere temporizzata con la chiusura della candela del segnale (quella su cui è apparsa la freccia).
Take Profit: Il TP è discrezionale, ma è meglio di niente. Se non sei sicuro di dove impostare il take profit o chiudere il trade, considera di mirare al massimo/minimo più recente di una candela chiusa.
Senza fronzoli.
Impostazioni disponibili dell'indicatore:
SL - Uno Stop Loss suggerito, basato sull'indicatore ATR. Raccomando di usarlo come guida, poiché si comporta bene.
TP - Un Take Profit suggerito, anch'esso basato sull'indicatore ATR.
TextFontSize - Dimensione del carattere per il testo visualizzato sul grafico.
Font_style - Stile del carattere per il testo visualizzato sul grafico.
btext, stext - Personalizza il testo del segnale sul grafico (ad esempio, puoi cambiare il testo predefinito "Buy" e "Sell").
HISTORY BARS - Il numero di barre passate su cui verranno visualizzati i segnali. L'ho impostato su 50, il che è sufficiente e aiuta l'indicatore a funzionare più velocemente.
CLOSE SIGNAL BAR - Imposta su 'true' per ricevere segnali solo all'apertura di una nuova barra. Questo può accelerare i calcoli. Abilita questa opzione se il tuo terminale sta subendo un carico elevato.
Alerts - Abilita avvisi sonori nel terminale se impostato su 'true'.
PUSH - Invia notifiche push al tuo dispositivo mobile se impostato su 'true'.
MAIL - Invia notifiche via email se impostato su 'true'.
TP_SIZE - Dimensione del marcatore TP.
LineFontSize - Dimensione del marcatore SL.
B_Color - Colore del testo per il segnale di acquisto.
S_Color - Colore del testo per il segnale di vendita.
B_Line_Color - Colore della linea di stop-loss per un'operazione di acquisto.
S_Line_Color - Colore della linea di stop-loss per un'operazione di vendita.
SL_ - Abilita/Disabilita lo SL dinamico.
TP_ - Abilita/Disabilita il TP dinamico.