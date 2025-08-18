Candle Predictor MT5

Candle Predictor Ramiz Mavludov Indicatori

Ciao amici, è da molto tempo che non avevo nuovi prodotti da offrirvi con fiducia, e ora quel momento è arrivato. Questo è il mio nuovo prodotto basato sul mio primo indicatore, una versione migliorata senza impostazioni superflue, ottimizzata per l'Oro. Mi è stato spesso chiesto di creare qualcosa di comodo per il trading, ma non ci riuscivo; non è facile, i test e il debug richiedono moltissimo tempo. Come il suo predecessore, anche questo indicatore ha le sue sfumature, ma l'obiettivo princip