Gold Dominion AI mt5

Offerta limitata per i primi acquirenti. All’inizio delle vendite, Gold Dominion AI è disponibile al prezzo speciale di 190 $. Dopo le prime 5 licenze, il prezzo verrà aumentato. Dopo l’acquisto, contattami per ricevere un bonus personale.

Informazioni sul prodotto. Dopo 15 anni di esperienza nel mercato Forex, ho capito che il successo nel trading non dipende dalla velocità, ma dalla precisione. Gold Dominion AI è stato sviluppato basandosi sul mio nucleo intelligente proprietario, il Precision Engine™, un sistema che analizza il mercato dell’oro come farebbe un trader esperto. Il nucleo elabora i dati di mercato in tempo reale, valutando momentum, direzione e volatilità per identificare i momenti con il maggior potenziale. Il risultato: ingressi precisi, decisioni ponderate e una stabilità su cui si può contare.

Gold Dominion AI monitora il comportamento del prezzo nelle zone in cui sono attivi i grandi operatori. Il suo obiettivo è entrare dove il movimento nasce, non dove tutti lo vedono già. L’algoritmo distingue tra falsi segnali e veri impulsi, aprendo posizioni solo quando inizia un movimento reale.

Col tempo ho notato che più un Expert Advisor apre posizioni, più velocemente perde il controllo. Gold Dominion AI opera in modo diverso: una sola operazione alla volta, senza griglie, senza martingala, senza medie. Attende la chiara presenza dei grandi player e sfrutta quel momento. Logica solida, regole chiare e disciplina: è questo che lo rende affidabile.

Requisiti operativi:

Coppia di valute: XAU/USD (oro)

Timeframe: M5

Tipo di conto: ECN, RAW o RAZOR

Deposito minimo consigliato: da 100 USD

Analisi e ricerca dei segnali: 24 ore su 24

Broker consigliato: qualsiasi broker ECN affidabile con spread ridotti e esecuzione rapida

VPS: consigliato per maggiore stabilità, ma funziona anche senza

Installazione e avvio. Non è richiesta alcuna configurazione complessa. Gold Dominion AI è completamente pronto all’uso subito dopo l’installazione. Basta applicarlo al grafico XAU/USD (M5) e attivare l’autotrading — tutto è già configurato. È possibile, se necessario, modificare solo il livello di rischio (RiskFactor) o impostare una dimensione di lotto fissa (FixLots).

Parametri e impostazioni principali:

TakeProfit — profitto obiettivo.

StopLoss — livello di perdita fissa.

MaxSpread — spread massimo consentito; se superato, il EA non aprirà operazioni.

MagicNumber — identificatore univoco per la gestione degli ordini.

AutolotsCalculation — attiva il calcolo automatico della dimensione del lotto.

RiskFactor — percentuale di rischio per operazione. Il valore predefinito è 10 %, il che significa che, in caso di Stop Loss, la perdita non supererà il 10 % del saldo corrente. La dimensione del lotto viene calcolata automaticamente in base allo Stop Loss e al livello di rischio impostato.

FixLots — dimensione del lotto fissa quando il calcolo automatico è disattivato.

Recovery — modalità di recupero (se disattivata, l’EA funziona in modalità standard).

Recent transactions panel — mostra il pannello delle operazioni recenti sul grafico.

Main panel — visualizza il pannello principale delle informazioni dell’EA.

Ho creato Gold Dominion AI per condividere la mia esperienza e rendere il trading più sereno e sicuro. Sarò felice se questo sistema potrà aiutare anche te. Attualmente Gold Dominion AI è disponibile a un prezzo ridotto di lancio — voglio che i primi trader possano testare il sistema senza pagare troppo. In seguito, il prezzo aumenterà gradualmente fino a 1000 $+, ma tutti i primi acquirenti manterranno l’accesso a tutti gli aggiornamenti e al supporto. Per me non è solo un prodotto, ma il risultato di anni di esperienza e dedizione in cui credo davvero. Gold Dominion AI non è un acquisto, è un investimento. Sono sempre disponibile al dialogo e felice di aiutare chiunque scelga il mio Expert Advisor.