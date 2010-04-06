RSI with 2 Moving Averages mx
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "RSI e 2 medie mobili" per MT4, senza ridisegno.
- Questo indicatore è eccellente per i sistemi di momentum trading.
- L'indicatore "RSI e 2 medie mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'RSI stesso.
- L'indicatore offre l'opportunità di osservare il cambiamento di tendenza molto presto.
- "RSI e 2 medie mobili" può essere utilizzato per cogliere il momentum nella direzione del trend dalle zone di ipercomprato/ipervenduto.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri.
- L'indicatore può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
