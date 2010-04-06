RSI with 2 Moving Averages mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "RSI ve 2 Hareketli Ortalama", Yeniden Boyama Yok.
- Bu gösterge, momentum işlem sistemleri için mükemmeldir.
- "RSI ve 2 Hareketli Ortalama" Göstergesi, RSI'nin Hızlı ve Yavaş Hareketli Ortalamalarını görmenizi sağlar.
- Gösterge, trend değişimini çok erken görme fırsatı sunar.
- "RSI ve 2 Hareketli Ortalama", Aşırı Alım/Aşırı Satış bölgelerinden trend yönüne momentumu yakalamak için kullanılabilir.
- Bu göstergeyi parametreler aracılığıyla ayarlamak çok kolaydır.
- Gösterge herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.
Yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.