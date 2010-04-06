RSI with 2 Moving Averages mx

Indicateur Crypto_Forex « RSI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte.





- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading dynamique.

- L'indicateur « RSI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes du RSI.

- L'indicateur permet d'anticiper les changements de tendance.

- L'indicateur « RSI et 2 moyennes mobiles » permet de suivre le momentum et de suivre la tendance depuis les zones de surachat/survente.

- Le paramétrage de cet indicateur est très simple.

- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle période.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.