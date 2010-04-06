RSI with 2 Moving Averages mx
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « RSI et 2 moyennes mobiles » pour MT4, sans refonte.
- Cet indicateur est idéal pour les systèmes de trading dynamique.
- L'indicateur « RSI et 2 moyennes mobiles » vous permet de visualiser les moyennes mobiles rapides et lentes du RSI.
- L'indicateur permet d'anticiper les changements de tendance.
- L'indicateur « RSI et 2 moyennes mobiles » permet de suivre le momentum et de suivre la tendance depuis les zones de surachat/survente.
- Le paramétrage de cet indicateur est très simple.
- L'indicateur peut être utilisé sur n'importe quelle période.
// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.