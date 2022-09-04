Apollo Supply Demand Zones
- Indicatori
- Oleg Rodin
- Versione: 1.4
- Aggiornato: 8 novembre 2025
- Attivazioni: 20
Apollo Supply Demand Zones è un indicatore che calcola i livelli di supporto e resistenza. L'indicatore sarà utile a tutti i trader, indipendentemente dalla strategia che utilizzano. Questo indicatore può diventare uno degli elementi principali del tuo sistema di trading. L'indicatore calcola i livelli sia sull'intervallo di tempo corrente e può funzionare in modalità MTF, visualizzando i livelli da un intervallo di tempo più alto. Questo indicatore può essere utilizzato assolutamente in qualsiasi intervallo di tempo e con qualsiasi strumento di trading. L'indicatore mostra livelli di vario tipo, che mostrano effettivamente l'immagine del mercato. L'indicatore fornisce avvisi sonori, il che rende molto conveniente lavorare con questo indicatore.
Dopo l'acquisto, assicurati di scrivermi! Condividerò con te i consigli per l'utilizzo dell'indicatore. C'è anche un grande bonus che ti aspetta!
Looking good so far. Will test and update