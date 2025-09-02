FNCD mt5

L'indicatore FNCD costituisce uno strumento avanzato di analisi tecnica che combina la trasformazione di Fisher con la normalizzazione statistica dei prezzi per creare un oscillatore sofisticato. La base inizia con la normalizzazione del punteggio Z, dove i dati dei prezzi vengono standardizzati calcolando quante deviazioni standard il prezzo attuale si trova dalla sua media mobile su un periodo specificato. Questo processo di normalizzazione trasforma i movimenti di prezzo grezzi in unità standardizzate, rendendo più facile identificare deviazioni estreme indipendentemente dal livello di prezzo dello strumento. La trasformazione di Fisher poi converte questi valori normalizzati in un oscillatore limitato che oscilla intorno a zero, dove letture estreme indicano zone potenziali di inversione. Due medie mobili esponenziali vengono applicate ai valori trasformati di Fisher - una EMA veloce e una EMA lenta - creando un sistema a doppia linea simile al MACD ma con proprietà statistiche migliorate. Quando l'EMA veloce incrocia l'EMA lenta dal basso verso l'alto, vengono generati segnali rialzisti, mentre i segnali ribassisti si verificano quando la linea veloce incrocia la linea lenta dall'alto verso il basso. La combinazione di normalizzazione statistica e trasformazione di Fisher rende questo indicatore particolarmente efficace nell'identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto mentre filtra il rumore del mercato attraverso il meccanismo di levigatura EMA.


Alex074179
365
Alex074179 2025.09.17 12:46 
 

Esse indicador é top demais , gostei muito. Pretendo testar os outros indicadores,se esse é bom imagina os outros. Obrigado

Rispondi alla recensione