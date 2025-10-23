Kagi Indicator
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 2.222
- Attivazioni: 11
Indicatore Kagi Avanzato con Adattamento ATR e Avvisi Intelligenti
Trasforma la tua analisi dei prezzi con questo indicatore Kagi professionale che filtra il rumore del mercato ed evidenzia i veri cambiamenti di tendenza. Basato sui metodi tradizionali giapponesi di grafici dei mercati del riso degli anni 1870, questo strumento si concentra esclusivamente sui movimenti significativi dei prezzi ignorando le fluttuazioni temporali.
Caratteristiche Principali:
Metodi Duali di Inversione
- Delta Fisso: imposta una soglia di prezzo precisa per il rilevamento dell'inversione
- Basato su ATR: adattamento automatico alla volatilità del mercato utilizzando il range vero medio (standard di 14 periodi)
- Passa da un metodo all'altro in base al tuo stile di trading e alle condizioni del mercato
Chiarezza Visiva
- Linee Yang (spesse, blu): momentum rialzista - i tori hanno il controllo
- Linee Yin (sottili, rosse): momentum ribassista - gli orsi hanno il controllo
- Colori e larghezza delle linee personalizzabili per una visibilità ottimale del grafico
- Marcatura automatica dei livelli di spalla (resistenza) e vita (supporto)
Sistema di Avvisi Completo (7 Regole dei Segnali Kagi)
- Transizioni Yang/Yin: avvisi immediati quando cambia la direzione del trend
- Formazione Spalla: avvisi ai punti di inversione ribassista ai massimi
- Formazione Vita: avvisi ai punti di inversione rialzista ai minimi
- Spalle Multiple: rileva forti tendenze ribassiste con massimi discendenti consecutivi
- Vite Multiple: identifica forti tendenze rialziste con minimi ascendenti consecutivi
- Breakout Multilivello: avvisi su improvvisi aumenti verticali dei prezzi
- Analisi Forza Tendenza: traccia la lunghezza della linea per misurare l'intensità del momentum
Controlli Avviso Individuali
- Abilita o disabilita tipi di avviso specifici
- Personalizza il conteggio consecutivo per conferma del trend (predefinito: 3)
- Tutti gli avvisi includono livelli di prezzo precisi e segnali direzionali chiari
- Notifiche di opportunità LONG/SHORT
Specifiche Tecniche
- Funziona su tutti i timeframe (M1 a MN)
- Adatto a tutti i mercati: Forex, Azioni, Materie prime, Indici, Cripto
- Massimo di barre storiche: 1000 (regolabile)
- Nessun repaint - calcoli basati su barre chiuse
- Uso efficiente della memoria con pulizia automatica degli oggetti
Applicazioni di Trading
- Identificazione Tendenza: le linee spesse confermano tendenze forti, le sottili segnalano debolezza
- Supporto/Resistenza: spalle e vite segnano livelli di prezzo chiave
- Riduzione Rumore: solo movimenti significativi attivano cambiamenti del grafico
- Trading Breakout: avvisi multilivello catturano movimenti di prezzo esplosivi
- Rilevamento Range: inversioni frequenti indicano periodi di consolidamento
Linee Guida Gestione Rischio
- Usa stop loss ai livelli precedenti di spalla/vita
- Combina con analisi del volume per conferma
- Regola la soglia di inversione in base alla volatilità dell'asset
- Testa diverse impostazioni su dati storici prima del trading live
- Considera le condizioni di mercato: trend vs range
Impostazioni Consigliate
- Trading Intraday: metodo ATR con moltiplicatore 1.0-2.0
- Swing Trading: metodo ATR con moltiplicatore 2.0-3.0 o Delta Fisso 30-100 pip
- Scalping: Delta Fisso 5-15 pip (segnali ad alta frequenza)
- Trading Posizionale: metodo ATR con moltiplicatore 3.0+ o Delta Fisso 100+ pip
Questo indicatore complementa l'analisi tradizionale delle candele eliminando il rumore temporale e concentrandosi sull'azione pura del prezzo. I migliori risultati si ottengono quando combinato con una corretta gestione del rischio, dimensionamento delle posizioni e consapevolezza del contesto di mercato.
Nota: le performance passate non garantiscono risultati futuri. Pratica sempre una corretta gestione del rischio e testa le strategie approfonditamente prima del trading live.