Gamma Trend AI

5

L'indicatore Gamma-Trend è uno strumento di trading tecnico utilizzato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Il suo obiettivo finale è semplice: identificare chiaramente i segnali di entrata e uscita.

Sul grafico, l'indicatore Gamma-Trend appare come linee colorate che cambiano in base alla direzione del trend: un colore indica un trend rialzista, e un altro mostra un trend ribassista. Presenta livelli di trailing che seguono il movimento dei prezzi, fornendo una guida continua per la gestione delle posizioni. L'indicatore include un pannello conveniente che mostra lo stato attuale del segnale e le informazioni del trend a colpo d'occhio.

Questa semplicità, forse, è il motivo per cui i suoi fan si fidano così tanto. Entri semplicemente long quando il segnale dell'indicatore diventa rialzista e vai short quando il segnale dell'indicatore diventa ribassista. I segnali dell'indicatore si presentano sotto forma di frecce blu e rosse. La freccia blu ti dice quando entrare long, e la freccia rossa ti dice quando entrare short. Tuttavia, è importante ricordare che, come la maggior parte degli indicatori di trend, il Gamma-Trend funziona meglio in mercati con trend chiari e può produrre falsi segnali in mercati laterali o altamente volatili.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation

Recensioni 1
Alex074179
309
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Prodotti consigliati
Sopheak Khlot
Description: The Wall of Worry indicator allows you to assess market sentiment and possible reversals. The indicator represents three lines that are displayed in a separate window. Black line (trend) - the amount of volumes in the candle body. Red line (bears) - the amount of volumes in the upper shadow of the candlestick. Blue line (bulls) - the amount of volumes in the lower shadow of the candle. The idea is based on "Wall of Worry" - this is the periodic tendency of financial markets to
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Altri dall’autore
Filtro:
Alex074179
309
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Arinze Michael Ejike
956
Risposta dello sviluppatore Arinze Michael Ejike 2025.09.23 17:46
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you
again soon!
