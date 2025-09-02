Solarwind No Repaint mt5

Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader.

Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali:

  1. Analisi Alto-Basso: Calcola il massimo più alto e il minimo più basso durante il periodo specificato
  2. Normalizzazione dei Prezzi: Prende il punto medio del range alto-basso di ogni barra e lo normalizza rispetto al range del periodo, scalando i valori tra -1 e +1
  3. Applicazione Trasformazione Fisher: Applica la formula matematica della Trasformazione Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) con smoothing
  4. Elaborazione Segnali di Trend: Genera segnali direzionali basati su cambiamenti di valori e soglie di momentum

Caratteristiche Principali

  • Visualizzazione a Istogramma: Si presenta come barre colorate in una finestra indicatore separata
  • Colorazione Basata su Trend: Barre verdi per momentum rialzista, barre rosse per momentum ribassista
  • Design Senza Ridisegno: Usa solo barre completate per prevenire cambiamenti di segnale sulla barra corrente
  • Sensibilità Adattiva: Sistema di soglia configurabile per filtrare il rumore di mercato
  • Persistenza dei Segnali: Mantiene la direzione del trend fino a quando non si verifica un cambiamento significativo di momentum

Parametri

  • Periodo (Extperiod): Periodo di lookback per calcoli alto-basso (predefinito: 10)
  • Sensibilità del Segnale: Soglia di cambiamento richiesta per nuovi segnali (predefinito: 0.05)
  • Usa Barre Completate: Previene ridisegno usando solo barre finite (predefinito: true)
  • Usa Alert: Abilita sistema di notifiche per cambiamenti di segnale (predefinito: false)
  • Larghezza Istogramma: Spessore visuale delle barre dell'istogramma (predefinito: 2)

Applicazioni di Trading

  • Valutazione del Momentum: Identifica forza e direzione del momentum dei prezzi
  • Rilevamento di Inversioni: Aiuta a rilevare potenziali cambiamenti di trend attraverso spostamenti di momentum
  • Conferma del Trend: Convalida l'azione dei prezzi con analisi del momentum
  • Analisi Ciclica: Efficace per identificare comportamento ciclico del mercato
  • Timing di Ingresso: Fornisce bias direzionale specifico barra per barra

Interpretazione

  • Barre Verdi: Fase di momentum rialzista — favorire posizioni long
  • Barre Rosse: Fase di momentum ribassista — favorire posizioni short
  • Barre Neutrali (colori sbiaditi): Momentum debole — incertezza del trend
  • Linea Zero: Punto di riferimento per cambiamenti di direzione del momentum
  • Valori Estremi: Letture oltre ±2 possono segnalare potenziali inversioni (dipende dai parametri)

Il Solarwind No Repaint funziona ottimamente in mercati con comportamento ciclico chiaro e lavora efficacemente come filtro di momentum quando combinato con analisi dell'azione dei prezzi o altri indicatori tecnici per conferma delle operazioni.


