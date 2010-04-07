Solarwind No Repaint
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader.
Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali:
- Analisi Alto-Basso: Calcola il massimo più alto e il minimo più basso durante il periodo specificato
- Normalizzazione dei Prezzi: Prende il punto medio del range alto-basso di ogni barra e lo normalizza rispetto al range del periodo, scalando i valori tra -1 e +1
- Applicazione Trasformazione Fisher: Applica la formula matematica della Trasformazione Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) con smoothing
- Elaborazione Segnali di Trend: Genera segnali direzionali basati su cambiamenti di valori e soglie di momentum
Caratteristiche Principali
- Visualizzazione a Istogramma: Si presenta come barre colorate in una finestra indicatore separata
- Colorazione Basata su Trend: Barre verdi per momentum rialzista, barre rosse per momentum ribassista
- Design Senza Ridisegno: Usa solo barre completate per prevenire cambiamenti di segnale sulla barra corrente
- Sensibilità Adattiva: Sistema di soglia configurabile per filtrare il rumore di mercato
- Persistenza dei Segnali: Mantiene la direzione del trend fino a quando non si verifica un cambiamento significativo di momentum
Parametri
- Periodo (Extperiod): Periodo di lookback per calcoli alto-basso (predefinito: 10)
- Sensibilità del Segnale: Soglia di cambiamento richiesta per nuovi segnali (predefinito: 0.05)
- Usa Barre Completate: Previene ridisegno usando solo barre finite (predefinito: true)
- Usa Alert: Abilita sistema di notifiche per cambiamenti di segnale (predefinito: false)
- Larghezza Istogramma: Spessore visuale delle barre dell'istogramma (predefinito: 2)
Applicazioni di Trading
- Valutazione del Momentum: Identifica forza e direzione del momentum dei prezzi
- Rilevamento di Inversioni: Aiuta a rilevare potenziali cambiamenti di trend attraverso spostamenti di momentum
- Conferma del Trend: Convalida l'azione dei prezzi con analisi del momentum
- Analisi Ciclica: Efficace per identificare comportamento ciclico del mercato
- Timing di Ingresso: Fornisce bias direzionale specifico barra per barra
Interpretazione
- Barre Verdi: Fase di momentum rialzista — favorire posizioni long
- Barre Rosse: Fase di momentum ribassista — favorire posizioni short
- Barre Neutrali (colori sbiaditi): Momentum debole — incertezza del trend
- Linea Zero: Punto di riferimento per cambiamenti di direzione del momentum
- Valori Estremi: Letture oltre ±2 possono segnalare potenziali inversioni (dipende dai parametri)
Il Solarwind No Repaint funziona ottimamente in mercati con comportamento ciclico chiaro e lavora efficacemente come filtro di momentum quando combinato con analisi dell'azione dei prezzi o altri indicatori tecnici per conferma delle operazioni.