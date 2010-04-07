Solarwind No Repaint

Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader.

Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali:

  1. Analisi Alto-Basso: Calcola il massimo più alto e il minimo più basso durante il periodo specificato
  2. Normalizzazione dei Prezzi: Prende il punto medio del range alto-basso di ogni barra e lo normalizza rispetto al range del periodo, scalando i valori tra -1 e +1
  3. Applicazione Trasformazione Fisher: Applica la formula matematica della Trasformazione Fisher 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) con smoothing
  4. Elaborazione Segnali di Trend: Genera segnali direzionali basati su cambiamenti di valori e soglie di momentum

Caratteristiche Principali

  • Visualizzazione a Istogramma: Si presenta come barre colorate in una finestra indicatore separata
  • Colorazione Basata su Trend: Barre verdi per momentum rialzista, barre rosse per momentum ribassista
  • Design Senza Ridisegno: Usa solo barre completate per prevenire cambiamenti di segnale sulla barra corrente
  • Sensibilità Adattiva: Sistema di soglia configurabile per filtrare il rumore di mercato
  • Persistenza dei Segnali: Mantiene la direzione del trend fino a quando non si verifica un cambiamento significativo di momentum

Parametri

  • Periodo (Extperiod): Periodo di lookback per calcoli alto-basso (predefinito: 10)
  • Sensibilità del Segnale: Soglia di cambiamento richiesta per nuovi segnali (predefinito: 0.05)
  • Usa Barre Completate: Previene ridisegno usando solo barre finite (predefinito: true)
  • Usa Alert: Abilita sistema di notifiche per cambiamenti di segnale (predefinito: false)
  • Larghezza Istogramma: Spessore visuale delle barre dell'istogramma (predefinito: 2)

Applicazioni di Trading

  • Valutazione del Momentum: Identifica forza e direzione del momentum dei prezzi
  • Rilevamento di Inversioni: Aiuta a rilevare potenziali cambiamenti di trend attraverso spostamenti di momentum
  • Conferma del Trend: Convalida l'azione dei prezzi con analisi del momentum
  • Analisi Ciclica: Efficace per identificare comportamento ciclico del mercato
  • Timing di Ingresso: Fornisce bias direzionale specifico barra per barra

Interpretazione

  • Barre Verdi: Fase di momentum rialzista — favorire posizioni long
  • Barre Rosse: Fase di momentum ribassista — favorire posizioni short
  • Barre Neutrali (colori sbiaditi): Momentum debole — incertezza del trend
  • Linea Zero: Punto di riferimento per cambiamenti di direzione del momentum
  • Valori Estremi: Letture oltre ±2 possono segnalare potenziali inversioni (dipende dai parametri)

Il Solarwind No Repaint funziona ottimamente in mercati con comportamento ciclico chiaro e lavora efficacemente come filtro di momentum quando combinato con analisi dell'azione dei prezzi o altri indicatori tecnici per conferma delle operazioni.

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/148324

Gamma Trend AI
Arinze Michael Ejike
5 (1)
Indicatori
L'indicatore Gamma-Trend è uno strumento di trading tecnico utilizzato per identificare la direzione del trend e i potenziali punti di inversione. Il suo obiettivo finale è semplice: identificare chiaramente i segnali di entrata e uscita. Sul grafico, l'indicatore Gamma-Trend appare come linee colorate che cambiano in base alla direzione del trend: un colore indica un trend rialzista, e un altro mostra un trend ribassista. Presenta livelli di trailing che seguono il movimento dei prezzi, fornend
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Questo avanzato indicatore di linee di tendenza RSI rileva e disegna automaticamente linee di tendenza sui picchi dell'oscillatore RSI. Analizza pattern di picchi configurabili, filtrando per inclinazione della pendenza, altezza minima e parametri di distanza. L'algoritmo elabora multipli picchi per identificare linee di tendenza valide, ottimizzando le prestazioni CPU attraverso conteggi di picchi regolabili. Include filtraggio di pendenze negative, restrizioni di livelli RSI per generazione pr
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Silver Stuff identifica chiari cambiamenti di direzione del trend con segnali di entrata precisi. Mostra linee verdi per opportunità long e linee rosse per setup short. Il sistema di avvisi integrato ti notifica istantaneamente quando appaiono nuovi segnali di trend. Opzioni di Avvisi: Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true): si attivano immediatamente ma possono ridisegnarsi Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false): aspettano il completamento della barra, segnali affidabili Guid
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Oscillatore Elliott - Uno strumento di analisi del momentum che rileva le inversioni di tendenza attraverso modelli di convergenza delle medie mobili. L'indicatore mostra istogrammi blu per il momentum rialzista e istogrammi rossi per condizioni ribassiste, mentre disegna automaticamente linee di tendenza tra picchi e valli significativi. Sistema di Avvisi : Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono ridipin
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'Indicatore di Pressione Acquirenti-Venditori mostra il sentiment di mercato su timeframe multipli da M1 a D1. Calcola le percentuali di pressione di acquisto e vendita utilizzando l'analisi momentum delle medie mobili su un periodo configurabile. Il pannello visuale mostra barre di progresso con forza acquirente in verde-blu e dominanza venditrice in rosso, insieme a valori percentuali quando significativi. Ogni timeframe include misurazione della forza del trend ADX con indicatori direzionali
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicatori
L'indicatore MOON SNIPER è uno strumento di rilevamento breakout che combina l'analisi dell'azione dei prezzi con la matematica della Distribuzione Gaussiana per identificare punti di ingresso ad alta probabilità nel trading forex. Meccanismo Principale: L'indicatore calcola livelli di supporto e resistenza utilizzando la distribuzione statistica dei prezzi piuttosto che i tradizionali punti pivot. Applica i principi della Distribuzione Gaussiana per determinare dove il prezzo ha maggiori probab
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicatori
Tre sistemi di bande RSI separati visualizzati simultaneamente sul vostro grafico per un'analisi completa del mercato. Ogni sistema calcola livelli di supporto e resistenza basati sui valori RSI con periodi e soglie personalizzabili. L'indicatore fornisce segnali di trading visuali attraverso marcatori a freccia quando il prezzo rompe attraverso le bande calcolate. I segnali long appaiono quando il prezzo si muove sopra la banda inferiore dopo essere stato sotto di essa, mentre i segnali short s
