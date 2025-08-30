Elliot Wave Oscillator mql5
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Oscillatore Elliott - Uno strumento di analisi del momentum che rileva le inversioni di tendenza attraverso modelli di convergenza delle medie mobili. L'indicatore mostra istogrammi blu per il momentum rialzista e istogrammi rossi per condizioni ribassiste, mentre disegna automaticamente linee di tendenza tra picchi e valli significativi.
Sistema di Avvisi: Scegli tra due modalità - Avvisi Barra Corrente (alertsOnCurrent = true) si attivano immediatamente su barre in sviluppo ma possono ridipingersi, mentre Avvisi Barra Confermata (alertsOnCurrent = false) aspettano il completamento della barra, fornendo segnali affidabili senza problemi di ridipintura. Per decisioni di trading coerenti, gli avvisi confermati eliminano falsi ingressi da segnali preliminari.
Caratteristiche Chiave: Rilevamento di picchi integrato con levigatura esponenziale riduce il rumore del mercato e identifica spostamenti significativi del momentum. L'oscillatore eccelle come sistema di AVVERTIMENTO USCITA durante condizioni laterali del mercato, aiutando i trader ad evitare periodi prolungati di consolidamento.
Migliore Pratica: Usa la modalità avviso confermato per evitare cambiamenti di segnale che si verificano con avvisi in tempo reale, assicurando che la tua strategia di trading si basi su dati di barra stabili e completati piuttosto che su letture preliminari fluttuanti.