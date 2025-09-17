Bandana
- Indicatori
- Arinze Michael Ejike
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 15
Tre sistemi di bande RSI separati visualizzati simultaneamente sul vostro grafico per un'analisi completa del mercato. Ogni sistema calcola livelli di supporto e resistenza basati sui valori RSI con periodi e soglie personalizzabili.
L'indicatore fornisce segnali di trading visuali attraverso marcatori a freccia quando il prezzo rompe attraverso le bande calcolate. I segnali long appaiono quando il prezzo si muove sopra la banda inferiore dopo essere stato sotto di essa, mentre i segnali short si attivano quando il prezzo scende sotto la banda superiore dopo essere stato sopra di essa.
Ognuno dei tre sistemi può essere configurato indipendentemente con diverse lunghezze RSI, livelli di ipercomprato e ipervenduto, e timeframe. Le impostazioni predefinite utilizzano periodi di 51, 31 e 21 barre con livelli di soglia variabili ottimizzati per diverse condizioni di mercato.
Il sistema di allerta integrato invia notifiche quando si verificano rotture delle bande, prevenendo allerte duplicate per lo stesso segnale. Tutti gli elementi visuali inclusi colori, spessori delle linee e visualizzazione delle frecce possono essere personalizzati o disabilitati secondo necessità.
Lo strumento funziona su tutti i timeframe e strumenti di trading, permettendo ai trader di confrontare multiple prospettive RSI all'interno di una singola finestra dell'indicatore. Le linee mediane tra le bande superiore e inferiore forniscono punti di riferimento aggiuntivi per l'analisi del trend.
Ideale per i trader che cercano segnali di conferma da multipli calcoli RSI senza ingombrare i loro grafici con indicatori separati.