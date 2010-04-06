Hammer and Hanging Man mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.7
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Hammer and Hanging Man Patterns" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Hammer and Hanging Man" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva il pattern Hammer rialzista e il pattern Hanging Man ribassista sul grafico:
- Pattern Hammer rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Pattern Hanging Man ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "Hammer and Hanging Man" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.