Hammer and Hanging Man mp
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Çekiç ve Asılı Adam" formasyonları, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Çekiç ve Asılı Adam" göstergesi, Fiyat Hareketi işlemleri için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte hem yükseliş hem de düşüş trendi gösteren Çekiç formasyonlarını tespit eder:
- Yükseliş trendi Çekiç - Grafikte mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- Düşüş trendi Asılı Adam - Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Çekiç ve Asılı Adam" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birlikte kullanmak için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.