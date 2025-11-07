Sentinel Arrow
- Indicatori
- Dmytro Kasianov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Sentinel Arrow
Caratteristiche principali:
⊗Un algoritmo esclusivo per identificare rapidamente e accuratamente trend, inversioni e variazioni di momentum.
⊗Progettato per uso professionale, è dotato di una solida logica di segnale che elimina ritardi o falsi aggiornamenti.
⊗Adatto a diversi intervalli temporali.
⊗Non ridisegna, elimina o modifica i segnali passati.
⊗Tutti i segnali di ACQUISTO e VENDITA vengono generati sulla candela stessa e rimangono fissi.
⊗Nel trading reale, non c'è alcun ridisegno: i segnali appaiono istantaneamente sulla candela stessa.
⊗Garantisce stabilità, precisione e flessibilità.
⊗Fornisce segnali con un'alta percentuale di operazioni vincenti.
⊗Ogni segnale viene attivato una sola volta, senza ripetizioni.
⊗Adatto a tutte le coppie di valute, indici, azioni, forex, metalli e criptovalute.
⊗Trading di tendenza, swing trading, conferma di inversione.
⊗Per i trader che cercano segnali professionali affidabili e chiari.
⊗Completamente personalizzabile.