Gold Position Box Signals Pro
- Indicatori
- Tahir Mehmood
- Versione: 3.1
- Attivazioni: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD
Panoramica
Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico.
Funzioni Principali
- Generazione di Segnali
• Due linee basate su EMA con periodi personalizzabili.
• Segnali di acquisto e vendita agli incroci.
• Filtro opzionale per ridurre eccessivi segnali.
- Box di Posizione
• Ogni segnale mostra ingresso, stop loss e take profit.
• Livelli dinamici calcolati con moltiplicatori ATR.
• Larghezza dei box regolabile in barre.
- Marcatori WIN/LOSS
• Marcatura automatica delle operazioni chiuse con esito WIN o LOSS.
• Testo opzionale e linee di collegamento tra segnali ed esiti.
- Pannello Multitemporale
• Analisi fino a 6 timeframe (M1–H4).
• Barre colorate mostrano condizioni rialziste, ribassiste o neutre.
• Calcolo della confluenza tra timeframe.
- Dashboard
• Mostra direzione del trend, forza e segnali di inversione.
• Posizione, colori e dimensioni completamente personalizzabili.
- Modalità di Trading
• Selezione tra solo acquisto, solo vendita o entrambi.
• Cambio rapido tramite pulsanti sul grafico.
Parametri di Input
- Impostazioni Onde: periodi per Onda 1 e Onda 2.
- Impostazioni ATR: periodo ATR, moltiplicatori di stop loss e take profit.
- Impostazioni Box: larghezza, trasparenza, colori, bordi.
- Marcatori: colori WIN/LOSS, dimensioni, etichette testuali.
- Dashboard/Pannello MTF: posizione, dimensioni, sfondo, colori del testo.
- Storico: numero di barre per mantenere visibili i segnali.
Uso Consigliato
- Applicare ai grafici dell’oro (XAUUSD).
- Timeframe consigliati: M2, M5, M15 per scalping; timeframe più alti per day e swing trading.
- Configurare periodi delle onde e ATR in base allo stile di trading.
Note Tecniche
- Ottimizzato per memoria ed efficienza CPU.
- Funziona con qualsiasi broker che offra XAUUSD.
- Segnali generati con incroci EMA e gestione del rischio ATR.
Avvertenze
- L’indicatore fornisce segnali e visualizzazioni ma non garantisce profitti.
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
- Gli utenti sono responsabili delle proprie decisioni di trading e gestione del rischio.
- Lo strumento deve essere usato insieme ad analisi di mercato supplementari.