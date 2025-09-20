Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicatore Tecnico Multitemporale per XAUUSD

Panoramica
Gold Position Box Signals Pro v3.1 è un indicatore personalizzato per MetaTrader 5 progettato per il trading di XAUUSD. Combina incroci di medie mobili, livelli di stop loss/take profit basati sulla volatilità, visualizzazione delle posizioni e analisi delle tendenze multitemporali. Lo strumento aiuta i trader a individuare possibili ingressi e a gestire le operazioni con un chiaro display grafico.

Funzioni Principali
- Generazione di Segnali
  • Due linee basate su EMA con periodi personalizzabili.
  • Segnali di acquisto e vendita agli incroci.
  • Filtro opzionale per ridurre eccessivi segnali.

- Box di Posizione
  • Ogni segnale mostra ingresso, stop loss e take profit.
  • Livelli dinamici calcolati con moltiplicatori ATR.
  • Larghezza dei box regolabile in barre.

- Marcatori WIN/LOSS
  • Marcatura automatica delle operazioni chiuse con esito WIN o LOSS.
  • Testo opzionale e linee di collegamento tra segnali ed esiti.

- Pannello Multitemporale
  • Analisi fino a 6 timeframe (M1–H4).
  • Barre colorate mostrano condizioni rialziste, ribassiste o neutre.
  • Calcolo della confluenza tra timeframe.

- Dashboard
  • Mostra direzione del trend, forza e segnali di inversione.
  • Posizione, colori e dimensioni completamente personalizzabili.

- Modalità di Trading
  • Selezione tra solo acquisto, solo vendita o entrambi.
  • Cambio rapido tramite pulsanti sul grafico.

Parametri di Input
- Impostazioni Onde: periodi per Onda 1 e Onda 2.
- Impostazioni ATR: periodo ATR, moltiplicatori di stop loss e take profit.
- Impostazioni Box: larghezza, trasparenza, colori, bordi.
- Marcatori: colori WIN/LOSS, dimensioni, etichette testuali.
- Dashboard/Pannello MTF: posizione, dimensioni, sfondo, colori del testo.
- Storico: numero di barre per mantenere visibili i segnali.

Uso Consigliato
- Applicare ai grafici dell’oro (XAUUSD).
- Timeframe consigliati: M2, M5, M15 per scalping; timeframe più alti per day e swing trading.
- Configurare periodi delle onde e ATR in base allo stile di trading.

Note Tecniche
- Ottimizzato per memoria ed efficienza CPU.
- Funziona con qualsiasi broker che offra XAUUSD.
- Segnali generati con incroci EMA e gestione del rischio ATR.

Avvertenze
- L’indicatore fornisce segnali e visualizzazioni ma non garantisce profitti.
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
- Gli utenti sono responsabili delle proprie decisioni di trading e gestione del rischio.
- Lo strumento deve essere usato insieme ad analisi di mercato supplementari.

