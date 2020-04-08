Gold Position Box Signals Pro
- 指标
- Tahir Mehmood
- 版本: 3.2
- 更新: 18 十二月 2025
- 激活: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD 多时间框架技术指标
概述
Gold Position Box Signals Pro v3.1 是一款专为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 定制指标。它结合了移动平均线交叉、基于波动率的止损/止盈水平、仓位可视化以及多时间框架趋势分析。该工具帮助交易者识别潜在入场点，并通过清晰的图表显示管理交易。
主要功能
- 信号生成
• 两条基于 EMA 的波动线，可自定义周期。
• 当波动线交叉时生成买入/卖出信号。
• 可选间距过滤器以减少过多信号。
- 仓位方框
• 每个信号显示入场、止损和止盈水平。
• 动态水平基于 ATR 倍数计算。
• 方框宽度可按柱数调整。
- 胜/负标记
• 自动标记已关闭仓位的 WIN 或 LOSS 结果。
• 可选文本和信号与结果之间的连接线。
- 多时间框架趋势面板
• 支持分析最多 6 个时间框架 (M1–H4)。
• 颜色条显示多头、空头或震荡状态。
• 计算一致性以衡量不同时间框架的一致性。
- 仪表板显示
• 显示趋势方向、强度和反转信号。
• 面板位置、颜色和大小完全可自定义。
- 交易模式
• 可选择仅买入、仅卖出或两者同时。
• 通过图表按钮快速切换。
输入参数
- 波动设置：波动线 1 和波动线 2 的周期。
- ATR 设置：ATR 周期、止损和止盈倍数。
- 方框设置：宽度、透明度、颜色、边框。
- 标记：WIN/LOSS 颜色、大小、文字标签。
- 仪表板/MTF 面板：位置、大小、背景、文本颜色。
- 历史：保留信号可见的柱数。
推荐用法
- 应用于黄金 (XAUUSD) 图表。
- 推荐时间框架：M2、M5、M15 用于剥头皮交易；更高时间框架用于日内和波段交易。
- 根据交易风格配置波动周期和 ATR 设置。
技术说明
- 针对内存和 CPU 效率进行了优化。
- 适用于任何提供 XAUUSD 的经纪商。
- 信号基于 EMA 交叉与 ATR 风险管理生成。
免责声明
- 本指标提供信号和可视化，但不保证盈利。
- 过去的表现不代表未来结果。
- 用户对其交易决策和风险管理负全部责任。
- 本工具应结合额外的市场分析使用。