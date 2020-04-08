Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD 多时间框架技术指标

概述
Gold Position Box Signals Pro v3.1 是一款专为 XAUUSD 交易开发的 MetaTrader 5 定制指标。它结合了移动平均线交叉、基于波动率的止损/止盈水平、仓位可视化以及多时间框架趋势分析。该工具帮助交易者识别潜在入场点，并通过清晰的图表显示管理交易。

主要功能
- 信号生成
  • 两条基于 EMA 的波动线，可自定义周期。
  • 当波动线交叉时生成买入/卖出信号。
  • 可选间距过滤器以减少过多信号。

- 仓位方框
  • 每个信号显示入场、止损和止盈水平。
  • 动态水平基于 ATR 倍数计算。
  • 方框宽度可按柱数调整。

- 胜/负标记
  • 自动标记已关闭仓位的 WIN 或 LOSS 结果。
  • 可选文本和信号与结果之间的连接线。

- 多时间框架趋势面板
  • 支持分析最多 6 个时间框架 (M1–H4)。
  • 颜色条显示多头、空头或震荡状态。
  • 计算一致性以衡量不同时间框架的一致性。

- 仪表板显示
  • 显示趋势方向、强度和反转信号。
  • 面板位置、颜色和大小完全可自定义。

- 交易模式
  • 可选择仅买入、仅卖出或两者同时。
  • 通过图表按钮快速切换。

输入参数
- 波动设置：波动线 1 和波动线 2 的周期。
- ATR 设置：ATR 周期、止损和止盈倍数。
- 方框设置：宽度、透明度、颜色、边框。
- 标记：WIN/LOSS 颜色、大小、文字标签。
- 仪表板/MTF 面板：位置、大小、背景、文本颜色。
- 历史：保留信号可见的柱数。

推荐用法
- 应用于黄金 (XAUUSD) 图表。
- 推荐时间框架：M2、M5、M15 用于剥头皮交易；更高时间框架用于日内和波段交易。
- 根据交易风格配置波动周期和 ATR 设置。

技术说明
- 针对内存和 CPU 效率进行了优化。
- 适用于任何提供 XAUUSD 的经纪商。
- 信号基于 EMA 交叉与 ATR 风险管理生成。

免责声明
- 本指标提供信号和可视化，但不保证盈利。
- 过去的表现不代表未来结果。
- 用户对其交易决策和风险管理负全部责任。
- 本工具应结合额外的市场分析使用。

推荐产品
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
指标
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Divergence Hunter
Rizwan Akram
指标
Divergence Hunter - Professional Multi-Oscillator Divergence Detection System Overview Divergence Hunter is a professional-grade technical indicator designed to automatically detect and visualize price-oscillator divergences across multiple timeframes. Built for serious traders who understand the power of divergence trading, this indicator combines precision detection algorithms with an intuitive visual interface. Key Features Multiple Oscillator Support: RSI (Relative Strength Index) MACD (Mo
FREE
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
指标
https://youtu.be/JJanqcNzLGM ,  https://youtu.be/l70MIHaQQa4 ,  https://youtu.be/pg0oiT5_8y0   Automated Supply and Demand Trading Edge MT5. These videos demonstrate how we apply the supply and demand system to our latest trading review and market analysis Enhance your Trading Strategy with the Supply and Demand Trading Edge MT5. Gain a competitive market advantage with the Supply and Demand Trading Edge MT5 indicator, a powerful tool that combines MACD signals with supply and demand zones. By
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
指标
该指标建立当前报价，可以与历史报价进行比较，并在此基础上进行价格走势预测。指示器有一个文本字段，用于快速导航到所需日期。 选项： 符号 - 选择指标将显示的符号； SymbolPeriod - 选择指标从中获取数据的时段； IndicatorColor - 指示器颜色； HorisontalShift - 由指标绘制的报价移动指定的柱数； Inverse - true 反转引号，false - 原始视图； ChartVerticalShiftStep - 图表垂直移动（键盘上的向上/向下箭头）； 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。 接下来是文本字段的设置，您可以在其中输入日期，您可以通过按“回车”立即跳转到该日期。
Renko System
Marco Montemari
指标
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
指标
SlopeChannelB – 一种技术分析工具，构建倾斜的价格运动通道，为评估当前市场状况和寻找交易信号提供独特机会。 指标的主要特点： 倾斜的价格运动通道 : 该指标有助于可视化支持和阻力水平，这些水平可能表明潜在的反转点或趋势持续。 线条颜色多样和背景突出显示 : 倾斜的支持和阻力级别以不同颜色显示，通道本身还通过背景额外突出，简化图表的视觉分析。 三种计算线条的选项 : 指标使用回归分析来构建通道线。您可以选择以下三种方法之一： Robust (默认) – 对异常值具有鲁棒性的方法。 OLS (普通最小二乘法) 。 Median (中位数计算) 。 最优模型选择 : SlopeChannelB根据五个质量标准的分析自动选择最适合的通道线变体。 质量参数直接在图表上显示，帮助您评估结果。您还可以使用按钮手动切换通道构建选项。 双信号系统 : 第一信号 – 当价格达到倾斜的阻力或支持级别时发生。 第二信号 – 记录价格从级别到通道中心的移动。 这些信号有助于寻找反弹的入场点，但始终需要其他工具的确认。 与其他指标联合使用 : 建议将SlopeChannelB与振荡器或趋势
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
指标
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
指标
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
指标
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
指标
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
指标
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
指标
Basic information. To perform its work, the indicator takes data on volumes from a lower timeframe, builds Market Profiles for a higher timeframe and a histogram for the current timeframe. The indicator starts in several stages. In this case, messages like: "Build Source & Target TF. Step: …" are output to the log. The process can be accelerated by changing the input parameter Milliseconds between steps - the initialization speed. The final value of this parameter is always individual and is set
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
指标
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
指标
RED ZONE Monitor Loss-Cut & Break-Even Risk Monitor for Averaging Traders (MT5) RED ZONE Monitor is a risk management indicator for traders who use averaging, scaling-in, or multiple open positions . It visually displays: The loss-cut (liquidation) risk zone The break-even price Based on current open positions, lots, and margin conditions This indicator does not provide entry signals. It does not promise profits. It shows where your account actually fails if price moves against you. What RED ZO
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
指标
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
指标
市场的成交量曲线指标+一个智能振荡器. 它适用于几乎所有工具-货币对，股票，期货，加密货币，实际交易量和报价。 您可以设置配置文件范围的自动定义，例如，一周或一个月等。，并通过移动边界（两条垂直线红色和蓝色）手动设置范围。 示为直方图。 此级别直方图的宽度有条件地意味着在其上进行的交易数量。 使用"模式水平线颜色"参数，您可以设置自动显示价格可能会击退的最重要交易量水平，而最大颜色参数则分别显示整个设定范围内最大交易量的水平。     智能振荡器显示超买和超卖区域，它分析来自多个指标的信息，并根据处理的数据，以适当的颜色为超买和超卖区域着色。     在Volume every day中，您可以使用Range period参数设置构建配置文件的时间范围，并使用Range count参数设置这些范围的配置文件数量。 例如，Range period=1day，Range count=10表示配置文件将基于一天的周期，即最后十天。 重要的是，切换图表的时间框架不会影响配置文件的构建，这也是该指标的一个额外优势。      该指标非常简单易用，同时尽可能提供信息。 有了这个指标，做市商将
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
指标
All about time and price by ICT. This indicator provides a comprehensive view of ICT killzones, Silver Bullet times, and ICT Macros, enhancing your trading experience.  In those time windows price either seeks liquidity or imbalances and you often find the most energetic price moves and turning points. Features: Automatic Adaptation: The ICT killzones intelligently adapt to the specific chart you are using. For Forex charts, it follows the ICT Forex times: In EST timezone: Session: Asia: 20h00-0
Size Bars
Viktor Loginov
指标
Size Bars – индикатор отображает на графике максимальный, минимальный, текущий и средний размер баров (свечей) за выбранный период. Отображаемые параметры индикатора Size Bars: 1)       Текущий размер бара в писах (по максимум/минимум, тело бара). 2)       Максимальный, минимальный и средний размер свечей BUY . 3)       Максимальный, минимальный, средний размер свечей SELL . 4)       Количество свечей BUY и количество свечей SELL . 5)       Среднее количество свечей подряд BUY и SELL . 6)     
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
指标
VR 网格指示器 设计 用于创建具有用户定义设置的图形网格。与 标准网格 不同，VR 网格用于构建 圆形关卡 。根据用户的选择，轮次级别之间的步长可以是任意的。此外，与其他指标和实用程序不同，即使时间段发生变化或终端重新启动，VR Grid 也能保持网格的位置 。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 4] 垂直级别 基于实际时间间隔并 忽略缺失 或不存在的周期。因此，级别之间的步长严格对应于用户选择的值。 使用 VR 网格指标时，交易者 可以更改任何级别的垂直线和水平线的样式 、颜色和粗细。这使您可以控制金融工具的 回合水平 。 整数位是 以两个或多个零结尾 的价格（例如：1.23500、5.65900、1923.200）。人们相信，这样的水平 经常充当 作为支撑或阻力的强点。 Horizontal line settings Horizontal line step Horizontal line color Horizontal line style Horizonta
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
指标
Auto Optimized RSI   是一款智能且易于使用的箭头指标，旨在实现精准交易。它利用基于历史数据的模拟，自动识别当前品种和时间周期中最有效的 RSI 买入和卖出水平。 该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以结合您的其他交易策略一起使用。尤其适合日内交易者使用。 与传统 RSI 指标使用固定的 70/30 水平不同， Auto Optimized RSI   会根据真实的价格行为和回测结果动态调整水平。它会跟踪胜率、回撤和平均盈亏等关键指标，从而适应市场当前的走势，并基于“实际有效”的逻辑发出信号。 当 RSI 穿越经过优化的关键区域时，指标会在图表上显示 Buy 和 Sell 箭头，帮助交易者找到成功率更高的进场机会。 购买后请务必联系我，以获取额外赠送的工具和专属交易建议！ 祝您交易顺利，稳步盈利！
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
指标
Welcome to Investment Castle products This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. The Combined indicator is a multi-time frame indicator and it is built using 3 indicators: Bands indicator which draws the support and resistance key levels using up to 5 different time frames Patterns indicator which draws the chart patterns using up to 6 different time frames Spots indicator which shows the common candlestick patterns Yo
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
指标
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
指标
# 回撤指标 V4.0 - 掌控交易的必备工具 ## 通过完整的实时绩效概览改变您的交易 在要求严苛的外汇和差价合约交易世界中，**了解您的实时绩效**不是奢侈品，而是**绝对必需**的。**回撤指标 V4.0** 不仅仅是一个简单的指标：它是您的**专业仪表板**，为您提供清晰、精确和即时的交易账户状态视图。 --- ## 为什么这个指标将永远改变您的交易 ### 90% 交易者面临的问题 您是否曾经遇到过以下情况之一？ **您不确切知道自己的状况** - 您的 MT5 平台显示数字，但您必须心算您的真实表现。 **您发现回撤为时已晚** - 当您意识到已经损失了 15% 的资金时，已经太晚了，无法有效应对。 **您缺乏历史可见性** - 无法快速知道本周、本月或今年是否盈利。 **您浪费时间分析交易** - 您必须打开多个窗口、进行计算，并失去对市场的关注。 **您没有概览** - 有多少持仓？我的全局盈亏是多少？我今天的表现如何？ ### 解决方案：一体化专业仪表板 **回撤指标 V4.0** 通过提供一个**完整的控制面板*
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
指标
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
指标
这款指标用于 MT5，可提供准确的入场交易信号，且无重绘。 它可应用在任何金融资产：外汇、加密货币、贵金属、股票、指数。 它将提供极其精准的评估，并告诉您何时开仓和平仓的最佳时机。 观看 视频 (6:22)，其中包含一个仅处理单一信号的示例，该信号即可值回指标购价！ 大多数交易者在 Entry Points Pro 指标的帮助下，在第一个交易周内即改善了他们的交易结果。 订阅我们的 Telegram 群 ！ Entry Points Pro 指标的益处。 入场信号无重绘 如果信号出现，并得到确认，则它不会再消失；不像是重绘指标，它会导致重大的财产损失，因为它们可以在显示信号后再将其删除。 无差错开仓 指标算法可令您找到入场交易（买入或卖出资产）的理想时机，从而提高每位交易者的成功率。 Entry Points Pro 可操作任何资产 它允许您在 MT5 平台上交易任何经纪商的加密货币、股票、贵金属、指数、大宗商品和货币。 提供任何方向的信号 Entry Points Pro 指标提供针对任意价格走势的入场交易信号 - 上涨、下跌或横盘（横向）。 最大盈利潜力 离场信号
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
指标
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
指标
FootprintOrderflow权威指南 （本指标还适配不提供DOM数据和BID/ASK数据的经济商） 1. 指标核心理念 Footprint orderflow 是一款基于 订单流（Order Flow） 理论的高级图表工具。与传统的 K 线图只展示 OHLC（开高低收）不同，足迹图通过实时解析 Tick 数据，剖析每根 K 线内部的微观结构。 它能告诉你： 谁在主导？ （买方还是卖方） 哪里成交量最大？ （机构主要筹码交换区） 价格是否被认可？ （停留时间与价值区域） 趋势是否竭尽？ （通过背离信号） 关键背离是否需要提醒？ （通过背离的信号发送MT5弹窗警告，并推送通知到手机） 2. 图表界面深度解析 2.1 基础足迹图 (Standard View) 在普通模式下，K 线被拆解为一个个价格格子（Bin）： 左侧数字 (Bid/Sell) ：代表主动卖出成交量（市价卖单撞击买一价）。 右侧数字 (Ask/Buy) ：代表主动买入成交量（市价买单撞击卖一价）。 背景热力图 ：颜色越深（或亮度越高），代表该价位的总成交量越大，直观展示流动性聚集区。 失衡高亮 (Imba
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
指标
简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。 此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。 适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。 限时特价优惠。 Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。 Shock Pullback V 3.3 新版本更新 Shock Pullbac
作者的更多信息
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
指标
Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
指标
Gold Scalper Pro PSAR ADX 仪表板 MT5 专业多时间框架交易指标，具备高级信号检测能力 概述 Parabolic SAR V3 + ADX 是一个复杂的技术分析指标，将趋势跟踪模型 Parabolic Stop and Reverse (PSAR) 与动量强度测量指标平均方向指数 (ADX) 结合起来。本增强版本具有针对交易品种的优化、多语言警报系统和全面的多时间框架仪表板，专为专业交易者设计。 主要特性 核心功能 - Parabolic SAR 集成：通过可调节的 step 和 maximum 参数，精准检测趋势反转。 - ADX 过滤系统：根据趋势强度过滤弱信号。 - 方向运动交叉检测：通过 +DI 和 -DI 交叉提供额外确认信号。 - ADX 云可视化：通过可动态调整高度的图形表示趋势强度。 品种专属优化 针对主要交易工具的保守预设参数： - XAUUSD (黄金)：针对贵金属波动性优化。 - EURUSD：校准以符合主流外汇品种特性。 - USDJPY：调整以适应日元交叉动态。 - XAGUSD (白银)：针对白银市场行为进行微调。 - BTCUSD
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
指标
VWMA Signal Pro – 多周期成交量加权趋势面板 VWMA Signal Pro 是一款分析型指标，将成交量加权移动平均线 (VWMA) 与趋势确认过滤器及多周期面板结合使用。 它帮助交易者通过成交量加权价格走势与波动率确认，识别趋势方向和动能强度。 该指标在多个周期上计算 VWMA，并显示经过 ADX、ATR、VWAP 过滤确认的买入/卖出信号。每个信号都有强度评级（弱、正常、强），用于评估市场动能。 主要特征 多周期信号面板（M1 至 D1）。 基于成交量、RSI 和波动率的信号强度分析。 ADX、ATR、VWAP 过滤器。 可调灵敏度模式（N、X、Y、Z）。 十种专业主题。 可自定义位置、颜色、字体和透明度。 优化性能，低资源占用。 VWMA Signal Pro 提供清晰高效的成交量趋势分析，适用于短线、日内和波段交易。
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
实用工具
Auto Chart Refresh 指标能够自动实时更新您的 MetaTrader 5 图表，确保您不再依赖过时的市场数据进行交易。专为剥头皮交易者、日内交易者和新闻交易者设计，它可按照自定义时间间隔（从1秒起）刷新图表，保证数据的精准与可靠。 凭借超轻量级性能、可调节参数设置，以及对所有品种和周期的全面兼容，Auto Chart Refresh 确保您的交易终端与经纪商数据始终保持一致。操作简便、资源占用低且高效，是追求精准的交易者理想工具。 主要优势： 实时自动更新图表 可自定义刷新间隔 适用于所有品种和周期 轻量级且可靠的性能 剥头皮、新闻交易和多周期分析的必备工具 保持领先市场——立即下载 Auto Chart Refresh，自信交易！
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
指标
Scalper Pro – 高级XAUUSD、EURUSD和JPY剥头皮指标 (M1/M5/M15)，带成交量激增+市场结构突破 更聪明地交易，更快速地交易，与Scalper Pro一起交易。 Scalper Pro是一款 高性能MetaTrader 5剥头皮指标 ，专为 专业交易者 打造，适合从事 XAUUSD黄金剥头皮、EURUSD日内交易及JPY突破策略 。 专为 M1图表精确度 设计，并配合 M5和M15多周期确认 ，Scalper Pro可为您提供 准确、实时的买入和卖出信号 ，清晰无比。 Scalper Pro核心优势： XAUUSD剥头皮优化： 为 黄金剥头皮 精准调校，确保最佳入场时机。 适配EURUSD与JPY剥头皮： 高效捕捉包括USDJPY、EURJPY、GBPJPY在内的主要外汇对市场变化。 市场结构突破识别： 自动检测关键 支撑/阻力突破 ，确保精准入场。 成交量激增确认： 通过 订单流激增检测 过滤信号，提高准确率。 多周期面板 (M1, M5, M15)： 即时显示主要日内周期趋势一致性。 低延迟执行： 专为 不容延迟的剥头皮交易者 而设计。 为什么选择S
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
指标
概览 Universal Trendline Breakout Strategy 是一款针对交易者的 MetaTrader 5 高级指标，专为精确且自动化的趋势线突破检测而设计。它通过高级枢轴点分析动态识别支撑和阻力水平，并在图表上实时绘制趋势线。通过强调突破逻辑，指标能够标记价格可能快速变化的关键位置，帮助交易者提前识别潜在市场反转和突破机会。 主要功能 枢轴点自动趋势线检测： 识别枢轴高点和低点并绘制支撑和阻力线 突破提醒： 当价格突破阻力或下破支撑时，提供高概率交易信号 可自定义视觉设置： 自由调整线条颜色、宽度、延长及最大趋势线数量，保持图表整洁专业 自动刷新功能： 根据设定间隔自动更新趋势线，确保分析准确 信息显示选项： 在图表上显示刷新次数和最后更新时间，提高可视化透明度 交易者收益 该指标简化了突破交易，为交易者提供清晰的趋势框架和可操作信号。交易者可以更准确地识别趋势反转、有效管理风险，并抓住高概率的突破机会。适用于所有交易品种和时间周期，是日内交易、波段交易和突破策略的必备工具。
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
实用工具
Smart Trading Panel – 专业手动与半自动EA Smart Trading Panel 是一款先进的 MetaTrader 5 智能交易系统，为追求控制与精确的交易者打造，同时集成了高级自动化功能。它不仅是手动交易助手，更是一体化的交易管理工具，集下单、风险管理、头寸控制与实时监控于一身。 主要功能 一键交易执行 – 即时开立 BUY/SELL 订单，可自定义手数与 Magic Number。 灵活止损与止盈 – 支持点数或美元模式，灵活资金管理。 智能移动止损 – 根据百分比动态保护利润。 自动分批平仓 – 按自定义级别逐步锁定利润。 交易时段管理 – 限制交易时间与最大持仓，降低风险。 综合面板 – 交易面板：一键 Buy、Sell、暂停、全部平仓、利润平仓。 – 信息面板：实时显示盈利、胜率、持仓数、进度条。 – 账户概览：余额、净值、保证金水平与风险提示。 可自定义界面 – 调整面板大小、按钮颜色与布局。 实时绩效跟踪 – 内置统计，实时监控交易结果与盈利情况。 为什么选择 Smart Trading Panel? – 为手动交易者提供
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
指标
CandleVision Pro – 多时间框架 Engulfing（吞没形态）、Pin Bar（针形线）、Inside Bar（内包线）扫描器 CandleVision Pro 是一款技术指标，用于在多个时间框架上检测和显示蜡烛图形态。 它识别三种常见的价格行为模式：Engulfing、Pin Bar 和 Inside Bar。 该指标还包含多时间框架仪表盘、可选过滤器和信号统计功能。 主要功能 - 自动检测 Engulfing、Pin Bar 和 Inside Bar 形态 - 支持从 M1 到 D1 的多个时间框架 - 在图表上统一仪表盘显示信号 - 包括趋势、动量和波动性可选过滤器 - 计算检测到的形态的基本统计数据 - 可调节信号有效期和仪表盘位置 - 适用于终端支持的所有交易品种 过滤器与计算 - 趋势过滤器：基于 EMA 判断方向偏好 - 动量过滤器：基于动量指标值 - 波动性过滤器：使用 ATR 来估算市场波动区间 每个过滤器可在输入参数中启用或禁用 仪表盘特性 该指标包含一个可配置仪表盘，显示形态类型、信号状态、趋势、波动性和基本评分计算。 用户可以根据图表偏
筛选:
无评论
回复评论