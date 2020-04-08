Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD

Descripción General
Gold Position Box Signals Pro v3.1 es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para el comercio de XAUUSD. Combina cruces de medias móviles, niveles de stop loss/take profit basados en volatilidad, visualización de posiciones y análisis de tendencias multitemporales. La herramienta ayuda a los traders a identificar posibles entradas y gestionar operaciones con una visualización clara en el gráfico.

Funciones Principales
- Generación de Señales
  • Dos líneas de ondas basadas en EMA con períodos personalizables.
  • Señales de compra y venta cuando las ondas se cruzan.
  • Filtro opcional de espaciamiento para reducir señales excesivas.

- Cajas de Posición
  • Cada señal se muestra con niveles de entrada, stop loss y take profit.
  • Niveles dinámicos calculados a partir de multiplicadores ATR.
  • Ancho de la caja ajustable en barras.

- Marcadores WIN/LOSS
  • Marcado automático de operaciones cerradas con resultado WIN o LOSS.
  • Texto opcional y líneas de conexión entre señales y resultados.

- Panel de Tendencia Multitemporal
  • Análisis de hasta 6 marcos temporales (M1–H4).
  • Barras codificadas por colores muestran condiciones alcistas, bajistas o neutrales.
  • Cálculo de confluencia para medir el acuerdo entre marcos temporales.

- Panel Dashboard
  • Muestra dirección de tendencia, fuerza y posibles reversiones.
  • Ubicación, colores y tamaño completamente personalizables.

- Modos de Operación
  • Selección de solo compra, solo venta o ambos.
  • Cambio rápido mediante botones en el gráfico.

Parámetros de Entrada
- Configuración de Ondas: Períodos para Onda 1 y Onda 2.
- Configuración ATR: Período ATR, multiplicadores de stop loss y take profit.
- Configuración de Cajas: Ancho, transparencia, colores, bordes.
- Marcadores: Colores WIN/LOSS, tamaño, etiquetas de texto.
- Panel Dashboard/MTF: Posición, tamaño, fondo, colores de texto.
- Historial: Número de barras para mantener señales visibles.

Uso Recomendado
- Aplicar a gráficos de oro (XAUUSD).
- Marcos temporales sugeridos: M2, M5, M15 para scalping; marcos mayores para intradía y swing trading.
- Configurar períodos de ondas y ATR según estilo de trading.

Notas Técnicas
- Optimizado para memoria y eficiencia de CPU.
- Funciona con cualquier bróker que ofrezca XAUUSD.
- Las señales se generan en base a cruces de EMA con gestión de riesgo ATR.

Aviso Legal
- Este indicador ofrece señales y visualización, pero no garantiza rentabilidad.
- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
- Los usuarios son responsables de sus decisiones de trading y gestión de riesgos.
- La herramienta debe usarse junto con análisis de mercado adicional.

