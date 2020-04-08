Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD





Descripción General

Gold Position Box Signals Pro v3.1 es un indicador personalizado para MetaTrader 5 diseñado para el comercio de XAUUSD. Combina cruces de medias móviles, niveles de stop loss/take profit basados en volatilidad, visualización de posiciones y análisis de tendencias multitemporales. La herramienta ayuda a los traders a identificar posibles entradas y gestionar operaciones con una visualización clara en el gráfico.





Funciones Principales

- Generación de Señales

• Dos líneas de ondas basadas en EMA con períodos personalizables.

• Señales de compra y venta cuando las ondas se cruzan.

• Filtro opcional de espaciamiento para reducir señales excesivas.





- Cajas de Posición

• Cada señal se muestra con niveles de entrada, stop loss y take profit.

• Niveles dinámicos calculados a partir de multiplicadores ATR.

• Ancho de la caja ajustable en barras.





- Marcadores WIN/LOSS

• Marcado automático de operaciones cerradas con resultado WIN o LOSS.

• Texto opcional y líneas de conexión entre señales y resultados.





- Panel de Tendencia Multitemporal

• Análisis de hasta 6 marcos temporales (M1–H4).

• Barras codificadas por colores muestran condiciones alcistas, bajistas o neutrales.

• Cálculo de confluencia para medir el acuerdo entre marcos temporales.





- Panel Dashboard

• Muestra dirección de tendencia, fuerza y posibles reversiones.

• Ubicación, colores y tamaño completamente personalizables.





- Modos de Operación

• Selección de solo compra, solo venta o ambos.

• Cambio rápido mediante botones en el gráfico.





Parámetros de Entrada

- Configuración de Ondas: Períodos para Onda 1 y Onda 2.

- Configuración ATR: Período ATR, multiplicadores de stop loss y take profit.

- Configuración de Cajas: Ancho, transparencia, colores, bordes.

- Marcadores: Colores WIN/LOSS, tamaño, etiquetas de texto.

- Panel Dashboard/MTF: Posición, tamaño, fondo, colores de texto.

- Historial: Número de barras para mantener señales visibles.





Uso Recomendado

- Aplicar a gráficos de oro (XAUUSD).

- Marcos temporales sugeridos: M2, M5, M15 para scalping; marcos mayores para intradía y swing trading.

- Configurar períodos de ondas y ATR según estilo de trading.





Notas Técnicas

- Optimizado para memoria y eficiencia de CPU.

- Funciona con cualquier bróker que ofrezca XAUUSD.

- Las señales se generan en base a cruces de EMA con gestión de riesgo ATR.





Aviso Legal

- Este indicador ofrece señales y visualización, pero no garantiza rentabilidad.

- El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

- Los usuarios son responsables de sus decisiones de trading y gestión de riesgos.

- La herramienta debe usarse junto con análisis de mercado adicional.