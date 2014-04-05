Gold Position Box Signals Pro
インディケータ
Tahir Mehmood
バージョン: 3.2
アップデート済み: 18 12月 2025
- アクティベーション: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD向けマルチタイムフレーム技術指標
概要
Gold Position Box Signals Pro v3.1 は、XAUUSD取引向けに開発されたMetaTrader 5用のカスタムインジケーターです。移動平均線のクロス、ボラティリティに基づくストップロス/テイクプロフィット水準、ポジションの可視化、マルチタイムフレームのトレンド分析を組み合わせています。本ツールは、トレーダーが潜在的なエントリーポイントを特定し、明確なチャート表示で取引を管理するのに役立ちます。
主な機能
- シグナル生成
• EMAベースの2本の波動ライン（期間はカスタマイズ可能）。
• 波動が交差した際に売買シグナルを生成。
• 信号過多を防ぐ間隔フィルターを搭載。
- ポジションボックス
• 各シグナルはエントリー、ストップロス、テイクプロフィット水準と共に表示。
• ATR乗数に基づく動的なレベル計算。
• ボックス幅はバー数で調整可能。
- 勝敗マーカー
• クローズしたポジションにWINまたはLOSSを自動表示。
• 任意でテキストや接続ラインも表示可能。
- マルチタイムフレームトレンドパネル
• 最大6つのタイムフレーム(M1–H4)を分析。
• 色分けされたバーで強気・弱気・レンジを表示。
• タイムフレーム間の一致度を算出。
- ダッシュボード表示
• トレンド方向、強さ、反転シグナルを表示。
• パネルの位置、色、サイズは自由にカスタマイズ可能。
- トレードモード
• 買い専用、売り専用、または両方を選択可能。
• チャート上のボタンで簡単に切り替え。
入力パラメータ
- 波動設定: 波動1および波動2の期間。
- ATR設定: ATR期間、ストップロスとテイクプロフィット乗数。
- ボックス設定: 幅、透明度、色、境界線。
- マーカー: WIN/LOSSの色、サイズ、ラベル。
- ダッシュボード/MTFパネル: 位置、サイズ、背景、テキストカラー。
- 履歴: シグナルを表示するバー数。
推奨使用法
- 金(XAUUSD)チャートに適用。
- 推奨タイムフレーム: スキャルピングにはM2、M5、M15、その他にはより高いタイムフレーム。
- 取引スタイルに合わせて波動周期とATR設定を調整。
技術ノート
- メモリおよびCPU効率を最適化。
- XAUUSDを提供する任意のブローカーで動作可能。
- EMAクロスとATRリスク管理に基づいてシグナルを生成。
免責事項
- 本インジケーターはシグナルと可視化を提供しますが、利益を保証するものではありません。
- 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。
- 取引判断とリスク管理はユーザー自身の責任です。
- 本ツールは追加の市場分析と併用する必要があります。