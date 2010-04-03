Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Sürüm: 3.1
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge
Genel Bakış
Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Ana Fonksiyonlar
- Sinyal Üretimi
• Özelleştirilebilir periyotlara sahip EMA tabanlı iki dalga çizgisi.
• Dalga kesişimlerinde alış/satış sinyalleri.
• Aşırı sinyalleri azaltmak için opsiyonel aralık filtresi.
- Pozisyon Kutuları
• Her sinyal giriş, stop loss ve take profit seviyeleriyle görüntülenir.
• ATR çarpanlarına dayalı dinamik seviyeler.
• Kutunun genişliği bar sayısına göre ayarlanabilir.
- WIN/LOSS İşaretleri
• Kapanan işlemler otomatik olarak WIN veya LOSS sonucu ile işaretlenir.
• Opsiyonel metin ve sinyal-sonuç bağlantı çizgileri.
- Çok Zaman Dilimli Trend Paneli
• En fazla 6 zaman dilimini analiz eder (M1–H4).
• Renk kodlu çubuklar yükseliş, düşüş veya nötr durumları gösterir.
• Zaman dilimleri arasındaki uyumu ölçmek için konfluans hesaplaması.
- Gösterge Paneli
• Trend yönünü, gücünü ve dönüş sinyallerini gösterir.
• Panelin konumu, renkleri ve boyutu tamamen özelleştirilebilir.
- Ticaret Modları
• Yalnızca alış, yalnızca satış veya her ikisi seçilebilir.
• Grafik düğmeleriyle hızlı geçiş.
Girdi Parametreleri
- Dalga Ayarları: Dalga 1 ve Dalga 2 periyotları.
- ATR Ayarları: ATR periyodu, stop loss ve take profit çarpanları.
- Kutu Ayarları: genişlik, şeffaflık, renkler, kenarlıklar.
- İşaretler: WIN/LOSS renkleri, boyutları, metin etiketleri.
- Gösterge Paneli/MTF: konum, boyut, arka plan, metin renkleri.
- Geçmiş: sinyallerin görünür kalacağı bar sayısı.
Önerilen Kullanım
- Altın (XAUUSD) grafiklerinde uygulayın.
- Önerilen zaman dilimleri: Scalping için M2, M5, M15; diğerleri için daha yüksek zaman dilimleri.
- Ticaret tarzına göre dalga periyotlarını ve ATR ayarlarını yapılandırın.
Teknik Notlar
- Bellek ve CPU verimliliği için optimize edilmiştir.
- XAUUSD sunan tüm aracı kurumlarla uyumludur.
- Sinyaller EMA kesişimleri ve ATR tabanlı risk yönetimine dayalıdır.
Yasal Uyarı
- Bu gösterge sinyal ve görselleştirme sağlar ancak kârlılığı garanti etmez.
- Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
- Kullanıcılar, ticaret kararları ve risk yönetiminden tamamen sorumludur.
- Araç, ek piyasa analizi ile birlikte kullanılmalıdır.