Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD용 멀티타임프레임 기술 지표

개요
Gold Position Box Signals Pro v3.1은 XAUUSD 거래를 위해 MetaTrader 5용으로 개발된 사용자 정의 지표입니다. 이동평균 교차, 변동성 기반 손절/익절 수준, 포지션 시각화 및 멀티타임프레임 추세 분석을 결합합니다. 이 도구는 거래자가 잠재적인 진입 지점을 식별하고 명확한 차트 표시로 거래를 관리하도록 돕습니다.

주요 기능
- 신호 생성
  • 사용자 설정 가능한 주기의 EMA 기반 파동선 2개.
  • 파동선이 교차할 때 매수/매도 신호 생성.
  • 과도한 신호를 줄이기 위한 간격 필터.

- 포지션 박스
  • 각 신호에 진입, 손절, 익절 수준 표시.
  • ATR 배수를 기반으로 한 동적 수준 계산.
  • 박스 폭은 봉 개수로 조절 가능.

- WIN/LOSS 마커
  • 종료된 포지션에 자동으로 WIN 또는 LOSS 결과 표시.
  • 선택적으로 텍스트와 연결선 추가 가능.

- 멀티타임프레임 추세 패널
  • 최대 6개 타임프레임(M1–H4) 분석.
  • 색상 막대로 강세/약세/중립 상태 표시.
  • 여러 타임프레임 간 일치 정도 계산.

- 대시보드 표시
  • 추세 방향, 강도 및 반전 신호 표시.
  • 패널 위치, 색상, 크기 완전 사용자 정의 가능.

- 거래 모드
  • 매수 전용, 매도 전용 또는 둘 다 선택 가능.
  • 차트 버튼으로 빠른 전환.

입력 매개변수
- 파동 설정: 파동 1과 파동 2의 주기.
- ATR 설정: ATR 기간, 손절/익절 배수.
- 박스 설정: 폭, 투명도, 색상, 테두리.
- 마커: WIN/LOSS 색상, 크기, 텍스트 라벨.
- 대시보드/MTF 패널: 위치, 크기, 배경, 텍스트 색상.
- 히스토리: 표시할 신호 봉 개수.

추천 사용법
- 금(XAUUSD) 차트에 적용.
- 추천 타임프레임: 스캘핑에는 M2, M5, M15, 그 외에는 더 높은 타임프레임.
- 거래 스타일에 맞게 파동 주기와 ATR 설정 조정.

기술 참고
- 메모리 및 CPU 효율 최적화.
- XAUUSD를 제공하는 모든 브로커에서 사용 가능.
- EMA 교차와 ATR 기반 리스크 관리로 신호 생성.

면책 조항
- 본 지표는 신호와 시각화를 제공하지만 수익을 보장하지 않습니다.
- 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.
- 거래 결정과 리스크 관리는 전적으로 사용자 책임입니다.
- 본 도구는 추가적인 시장 분석과 함께 사용해야 합니다.

