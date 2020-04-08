Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Многофреймовый технический индикатор для XAUUSD





Обзор

Gold Position Box Signals Pro v3.1 — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD. Он сочетает пересечения скользящих средних, уровни стоп-лосс/тейк-профит на основе волатильности, визуализацию позиций и многофреймовый анализ тренда. Инструмент помогает трейдерам находить потенциальные точки входа и управлять сделками с помощью наглядного отображения на графике.





Основные функции

- Генерация сигналов

• Две EMA-линии с настраиваемыми периодами.

• Сигналы на покупку и продажу при пересечении волн.

• Дополнительный фильтр для уменьшения частоты сигналов.





- Боксы позиций

• Каждый сигнал отображается с уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.

• Динамические уровни рассчитываются с использованием ATR-множителей.

• Ширина боксов регулируется в барах.





- Маркеры WIN/LOSS

• Автоматическая отметка закрытых позиций с результатом WIN или LOSS.

• Дополнительный текст и линии связи между сигналами и результатами.





- Панель многофреймового тренда

• Анализ до 6 таймфреймов (M1–H4).

• Цветовые индикаторы показывают бычьи, медвежьи или нейтральные условия.

• Подсчет конвергенции для оценки согласованности таймфреймов.





- Панель Dashboard

• Отображает направление тренда, силу и сигналы разворота.

• Полностью настраиваемое расположение панели, цвета и размеры.





- Торговые режимы

• Выбор: только покупка, только продажа или оба варианта.

• Быстрое переключение через кнопки на графике.





Параметры ввода

- Настройки волн: периоды для Волны 1 и Волны 2.

- Настройки ATR: период ATR, множители стоп-лосса и тейк-профита.

- Настройки боксов: ширина, прозрачность, цвета, границы.

- Флаги: цвета WIN/LOSS, размеры, текстовые метки.

- Dashboard/MTF панель: позиция, размер, фон, цвета текста.

- История: количество баров для отображения сигналов.





Рекомендуемое использование

- Применять к графикам золота (XAUUSD).

- Рекомендуемые таймфреймы: M2, M5, M15 для скальпинга; более высокие таймфреймы для внутридневной и свинг-торговли.

- Настройка периодов волн и ATR в зависимости от стиля торговли.





Технические примечания

- Оптимизировано для памяти и производительности процессора.

- Работает у любого брокера, предлагающего XAUUSD.

- Сигналы формируются на основе пересечения EMA и управления рисками через ATR.





Отказ от ответственности

- Индикатор предоставляет сигналы и визуализацию, но не гарантирует прибыльность.

- Прошлые результаты не гарантируют будущих.

- Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения и управление рисками.

- Инструмент рекомендуется использовать вместе с дополнительным рыночным анализом.