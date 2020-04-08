Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Многофреймовый технический индикатор для XAUUSD

Обзор
Gold Position Box Signals Pro v3.1 — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD. Он сочетает пересечения скользящих средних, уровни стоп-лосс/тейк-профит на основе волатильности, визуализацию позиций и многофреймовый анализ тренда. Инструмент помогает трейдерам находить потенциальные точки входа и управлять сделками с помощью наглядного отображения на графике.

Основные функции
- Генерация сигналов
  • Две EMA-линии с настраиваемыми периодами.
  • Сигналы на покупку и продажу при пересечении волн.
  • Дополнительный фильтр для уменьшения частоты сигналов.

- Боксы позиций
  • Каждый сигнал отображается с уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.
  • Динамические уровни рассчитываются с использованием ATR-множителей.
  • Ширина боксов регулируется в барах.

- Маркеры WIN/LOSS
  • Автоматическая отметка закрытых позиций с результатом WIN или LOSS.
  • Дополнительный текст и линии связи между сигналами и результатами.

- Панель многофреймового тренда
  • Анализ до 6 таймфреймов (M1–H4).
  • Цветовые индикаторы показывают бычьи, медвежьи или нейтральные условия.
  • Подсчет конвергенции для оценки согласованности таймфреймов.

- Панель Dashboard
  • Отображает направление тренда, силу и сигналы разворота.
  • Полностью настраиваемое расположение панели, цвета и размеры.

- Торговые режимы
  • Выбор: только покупка, только продажа или оба варианта.
  • Быстрое переключение через кнопки на графике.

Параметры ввода
- Настройки волн: периоды для Волны 1 и Волны 2.
- Настройки ATR: период ATR, множители стоп-лосса и тейк-профита.
- Настройки боксов: ширина, прозрачность, цвета, границы.
- Флаги: цвета WIN/LOSS, размеры, текстовые метки.
- Dashboard/MTF панель: позиция, размер, фон, цвета текста.
- История: количество баров для отображения сигналов.

Рекомендуемое использование
- Применять к графикам золота (XAUUSD).
- Рекомендуемые таймфреймы: M2, M5, M15 для скальпинга; более высокие таймфреймы для внутридневной и свинг-торговли.
- Настройка периодов волн и ATR в зависимости от стиля торговли.

Технические примечания
- Оптимизировано для памяти и производительности процессора.
- Работает у любого брокера, предлагающего XAUUSD.
- Сигналы формируются на основе пересечения EMA и управления рисками через ATR.

Отказ от ответственности
- Индикатор предоставляет сигналы и визуализацию, но не гарантирует прибыльность.
- Прошлые результаты не гарантируют будущих.
- Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения и управление рисками.
- Инструмент рекомендуется использовать вместе с дополнительным рыночным анализом.

