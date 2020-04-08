Gold Position Box Signals Pro
- Индикаторы
- Tahir Mehmood
- Версия: 3.2
- Обновлено: 18 декабря 2025
- Активации: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Многофреймовый технический индикатор для XAUUSD
Обзор
Gold Position Box Signals Pro v3.1 — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, разработанный для торговли XAUUSD. Он сочетает пересечения скользящих средних, уровни стоп-лосс/тейк-профит на основе волатильности, визуализацию позиций и многофреймовый анализ тренда. Инструмент помогает трейдерам находить потенциальные точки входа и управлять сделками с помощью наглядного отображения на графике.
Основные функции
- Генерация сигналов
• Две EMA-линии с настраиваемыми периодами.
• Сигналы на покупку и продажу при пересечении волн.
• Дополнительный фильтр для уменьшения частоты сигналов.
- Боксы позиций
• Каждый сигнал отображается с уровнями входа, стоп-лосса и тейк-профита.
• Динамические уровни рассчитываются с использованием ATR-множителей.
• Ширина боксов регулируется в барах.
- Маркеры WIN/LOSS
• Автоматическая отметка закрытых позиций с результатом WIN или LOSS.
• Дополнительный текст и линии связи между сигналами и результатами.
- Панель многофреймового тренда
• Анализ до 6 таймфреймов (M1–H4).
• Цветовые индикаторы показывают бычьи, медвежьи или нейтральные условия.
• Подсчет конвергенции для оценки согласованности таймфреймов.
- Панель Dashboard
• Отображает направление тренда, силу и сигналы разворота.
• Полностью настраиваемое расположение панели, цвета и размеры.
- Торговые режимы
• Выбор: только покупка, только продажа или оба варианта.
• Быстрое переключение через кнопки на графике.
Параметры ввода
- Настройки волн: периоды для Волны 1 и Волны 2.
- Настройки ATR: период ATR, множители стоп-лосса и тейк-профита.
- Настройки боксов: ширина, прозрачность, цвета, границы.
- Флаги: цвета WIN/LOSS, размеры, текстовые метки.
- Dashboard/MTF панель: позиция, размер, фон, цвета текста.
- История: количество баров для отображения сигналов.
Рекомендуемое использование
- Применять к графикам золота (XAUUSD).
- Рекомендуемые таймфреймы: M2, M5, M15 для скальпинга; более высокие таймфреймы для внутридневной и свинг-торговли.
- Настройка периодов волн и ATR в зависимости от стиля торговли.
Технические примечания
- Оптимизировано для памяти и производительности процессора.
- Работает у любого брокера, предлагающего XAUUSD.
- Сигналы формируются на основе пересечения EMA и управления рисками через ATR.
Отказ от ответственности
- Индикатор предоставляет сигналы и визуализацию, но не гарантирует прибыльность.
- Прошлые результаты не гарантируют будущих.
- Пользователи несут полную ответственность за свои торговые решения и управление рисками.
- Инструмент рекомендуется использовать вместе с дополнительным рыночным анализом.