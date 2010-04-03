Gold Position Box Signals Pro
- Indicateurs
- Tahir Mehmood
- Version: 3.1
- Activations: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD
Aperçu
Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le graphique.
Fonctions Principales
- Génération de Signaux
• Deux lignes basées sur EMA avec périodes personnalisables.
• Signaux d’achat/vente lors des croisements.
• Filtre optionnel pour réduire la fréquence des signaux.
- Boîtes de Position
• Chaque signal affiche entrée, stop loss et take profit.
• Niveaux dynamiques calculés avec multiplicateurs ATR.
• Largeur des boîtes ajustable en barres.
- Marqueurs WIN/LOSS
• Marquage automatique des positions clôturées en WIN ou LOSS.
• Texte optionnel et lignes de connexion entre signaux et résultats.
- Panneau de Tendance Multicadre
• Analyse jusqu’à 6 unités de temps (M1–H4).
• Barres colorées indiquant haussier, baissier ou neutre.
• Calcul de la confluence entre plusieurs unités de temps.
- Tableau de Bord
• Affiche direction de tendance, force et signaux de retournement.
• Position, couleurs et taille entièrement personnalisables.
- Modes de Trading
• Choix : achat seul, vente seule ou les deux.
• Bascule rapide via boutons sur le graphique.
Paramètres d’Entrée
- Réglages des Ondes : périodes pour Onde 1 et Onde 2.
- Réglages ATR : période ATR, multiplicateurs de stop loss et take profit.
- Réglages des Boîtes : largeur, transparence, couleurs, bordures.
- Marqueurs : couleurs WIN/LOSS, taille, étiquettes de texte.
- Tableau de Bord/Panneau MTF : position, taille, fond, couleurs de texte.
- Historique : nombre de barres pour garder les signaux visibles.
Utilisation Recommandée
- À appliquer sur les graphiques d’or (XAUUSD).
- Unités de temps suggérées : M2, M5, M15 pour scalping ; unités supérieures pour day trading et swing trading.
- Configurer périodes des ondes et ATR selon le style de trading.
Notes Techniques
- Optimisé pour la mémoire et l’efficacité du CPU.
- Fonctionne avec tout courtier offrant XAUUSD.
- Signaux générés sur base des croisements EMA et gestion du risque ATR.
Avertissement
- Cet indicateur fournit des signaux et visualisations mais ne garantit pas la rentabilité.
- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
- L’utilisateur est responsable de ses décisions de trading et de sa gestion du risque.
- L’outil doit être utilisé conjointement avec une analyse de marché complémentaire.