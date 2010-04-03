Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD





Aperçu

Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le graphique.





Fonctions Principales

- Génération de Signaux

• Deux lignes basées sur EMA avec périodes personnalisables.

• Signaux d’achat/vente lors des croisements.

• Filtre optionnel pour réduire la fréquence des signaux.





- Boîtes de Position

• Chaque signal affiche entrée, stop loss et take profit.

• Niveaux dynamiques calculés avec multiplicateurs ATR.

• Largeur des boîtes ajustable en barres.





- Marqueurs WIN/LOSS

• Marquage automatique des positions clôturées en WIN ou LOSS.

• Texte optionnel et lignes de connexion entre signaux et résultats.





- Panneau de Tendance Multicadre

• Analyse jusqu’à 6 unités de temps (M1–H4).

• Barres colorées indiquant haussier, baissier ou neutre.

• Calcul de la confluence entre plusieurs unités de temps.





- Tableau de Bord

• Affiche direction de tendance, force et signaux de retournement.

• Position, couleurs et taille entièrement personnalisables.





- Modes de Trading

• Choix : achat seul, vente seule ou les deux.

• Bascule rapide via boutons sur le graphique.





Paramètres d’Entrée

- Réglages des Ondes : périodes pour Onde 1 et Onde 2.

- Réglages ATR : période ATR, multiplicateurs de stop loss et take profit.

- Réglages des Boîtes : largeur, transparence, couleurs, bordures.

- Marqueurs : couleurs WIN/LOSS, taille, étiquettes de texte.

- Tableau de Bord/Panneau MTF : position, taille, fond, couleurs de texte.

- Historique : nombre de barres pour garder les signaux visibles.





Utilisation Recommandée

- À appliquer sur les graphiques d’or (XAUUSD).

- Unités de temps suggérées : M2, M5, M15 pour scalping ; unités supérieures pour day trading et swing trading.

- Configurer périodes des ondes et ATR selon le style de trading.





Notes Techniques

- Optimisé pour la mémoire et l’efficacité du CPU.

- Fonctionne avec tout courtier offrant XAUUSD.

- Signaux générés sur base des croisements EMA et gestion du risque ATR.





Avertissement

- Cet indicateur fournit des signaux et visualisations mais ne garantit pas la rentabilité.

- Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

- L’utilisateur est responsable de ses décisions de trading et de sa gestion du risque.

- L’outil doit être utilisé conjointement avec une analyse de marché complémentaire.