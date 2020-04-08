Gold Position Box Signals Pro
- Indicadores
- Tahir Mehmood
- Versão: 3.2
- Atualizado: 18 dezembro 2025
- Ativações: 7
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD
Visão Geral
Gold Position Box Signals Pro v3.1 é um indicador personalizado para MetaTrader 5 desenvolvido para negociação de XAUUSD. Combina cruzamentos de médias móveis, níveis de stop loss/take profit baseados em volatilidade, visualização de posições e análise de tendências em múltiplos prazos. A ferramenta auxilia traders a identificar entradas potenciais e gerenciar operações com exibição clara no gráfico.
Principais Funções
- Geração de Sinais
• Duas linhas de ondas baseadas em EMA com períodos personalizáveis.
• Sinais de compra e venda quando as ondas se cruzam.
• Filtro opcional para reduzir sinais excessivos.
- Caixas de Posição
• Cada sinal é exibido com níveis de entrada, stop loss e take profit.
• Níveis dinâmicos calculados a partir de multiplicadores ATR.
• Largura da caixa ajustável em barras.
- Marcadores WIN/LOSS
• Marcação automática de posições fechadas com resultado WIN ou LOSS.
• Texto opcional e linhas de conexão entre sinais e resultados.
- Painel de Tendência Multitemporal
• Análise de até 6 prazos (M1–H4).
• Barras coloridas mostram condições de alta, baixa ou neutras.
• Cálculo de confluência para medir alinhamento entre prazos.
- Dashboard
• Mostra direção de tendência, força e sinais de reversão.
• Localização, cores e tamanho totalmente personalizáveis.
- Modos de Negociação
• Seleção de apenas compra, apenas venda ou ambos.
• Alternância rápida via botões no gráfico.
Parâmetros de Entrada
- Configurações de Ondas: Períodos para Onda 1 e Onda 2.
- Configurações de ATR: Período ATR, multiplicadores de stop loss e take profit.
- Configurações de Caixa: largura, transparência, cores, bordas.
- Marcadores: cores WIN/LOSS, tamanho, rótulos de texto.
- Painel Dashboard/MTF: posição, tamanho, fundo, cores de texto.
- Histórico: número de barras para manter sinais visíveis.
Uso Recomendado
- Aplicar a gráficos de ouro (XAUUSD).
- Prazos sugeridos: M2, M5, M15 para scalping; prazos maiores para day trade e swing trade.
- Configurar períodos de ondas e ATR conforme estilo de negociação.
Notas Técnicas
- Otimizado para memória e desempenho de CPU.
- Funciona em qualquer corretora que ofereça XAUUSD.
- Sinais gerados com base em cruzamentos de EMA e gestão de risco via ATR.
Aviso Legal
- Este indicador fornece sinais e visualização, mas não garante lucratividade.
- Desempenhos passados não garantem resultados futuros.
- Usuários são responsáveis por suas decisões de negociação e gestão de risco.
- A ferramenta deve ser usada junto com análise de mercado adicional.