Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicador Técnico Multitemporal para XAUUSD





Visão Geral

Gold Position Box Signals Pro v3.1 é um indicador personalizado para MetaTrader 5 desenvolvido para negociação de XAUUSD. Combina cruzamentos de médias móveis, níveis de stop loss/take profit baseados em volatilidade, visualização de posições e análise de tendências em múltiplos prazos. A ferramenta auxilia traders a identificar entradas potenciais e gerenciar operações com exibição clara no gráfico.





Principais Funções

- Geração de Sinais

• Duas linhas de ondas baseadas em EMA com períodos personalizáveis.

• Sinais de compra e venda quando as ondas se cruzam.

• Filtro opcional para reduzir sinais excessivos.





- Caixas de Posição

• Cada sinal é exibido com níveis de entrada, stop loss e take profit.

• Níveis dinâmicos calculados a partir de multiplicadores ATR.

• Largura da caixa ajustável em barras.





- Marcadores WIN/LOSS

• Marcação automática de posições fechadas com resultado WIN ou LOSS.

• Texto opcional e linhas de conexão entre sinais e resultados.





- Painel de Tendência Multitemporal

• Análise de até 6 prazos (M1–H4).

• Barras coloridas mostram condições de alta, baixa ou neutras.

• Cálculo de confluência para medir alinhamento entre prazos.





- Dashboard

• Mostra direção de tendência, força e sinais de reversão.

• Localização, cores e tamanho totalmente personalizáveis.





- Modos de Negociação

• Seleção de apenas compra, apenas venda ou ambos.

• Alternância rápida via botões no gráfico.





Parâmetros de Entrada

- Configurações de Ondas: Períodos para Onda 1 e Onda 2.

- Configurações de ATR: Período ATR, multiplicadores de stop loss e take profit.

- Configurações de Caixa: largura, transparência, cores, bordas.

- Marcadores: cores WIN/LOSS, tamanho, rótulos de texto.

- Painel Dashboard/MTF: posição, tamanho, fundo, cores de texto.

- Histórico: número de barras para manter sinais visíveis.





Uso Recomendado

- Aplicar a gráficos de ouro (XAUUSD).

- Prazos sugeridos: M2, M5, M15 para scalping; prazos maiores para day trade e swing trade.

- Configurar períodos de ondas e ATR conforme estilo de negociação.





Notas Técnicas

- Otimizado para memória e desempenho de CPU.

- Funciona em qualquer corretora que ofereça XAUUSD.

- Sinais gerados com base em cruzamentos de EMA e gestão de risco via ATR.





Aviso Legal

- Este indicador fornece sinais e visualização, mas não garante lucratividade.

- Desempenhos passados não garantem resultados futuros.

- Usuários são responsáveis por suas decisões de negociação e gestão de risco.

- A ferramenta deve ser usada junto com análise de mercado adicional.