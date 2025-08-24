MATrader AI

5

 MATrader AI  – Trading précis de l’or, entièrement gratuit

Résultats en temps réel : https://www.mql5.com/fr/signals/2324191

(nous avons testé MATrader pendant 4 ans avant de le publier ici sur MQL5)

(Malheureusement, quelqu’un n’a pas apprécié que nous partagions gratuitement une “imprimante à billets” comme MATrader ici et que nous soyons classés n°1, donc nous avons perdu tous les avis et notre classement car notre publication originale a été supprimée sans raison — si vous souhaitez nous aider à revenir au n°1, n’hésitez pas à partager MATrader et à nous laisser un avis)

Optimisé pour : XAUUSD M1

Configuration recommandée : Utilisez un compte Cent à 0,0001 lots avec plus de 200 € ou un compte Standard avec plus de 20 000 € (levier 1:2000) pour un trading sécurisé.

Pourquoi MATrader ? Votre ticket gratuit pour le trading d’or d’élite

Entrez dans le futur du trading XAUUSD avec MATrader, un Expert Advisor révolutionnaire de Marc Albrecht Trading. Conçu avec plus de dix ans d’expertise MT4 et testé pendant des années, MATrader utilise des réseaux neuronaux avancés, un trading cyclique dynamique et des grilles personnalisables pour offrir des entrées précises et un taux de réussite impressionnant de plus. Ce n’est pas juste un EA — c’est votre avantage sur le marché volatile de l’or, et il est 100 % gratuit. Pas de limites, pas de coûts cachés — juste une puissance de trading pure.

Configuration critique pour le succès
Pour reproduire nos résultats en temps réel et garantir une performance optimale, vous devez suivre ces directives — toute déviation entraînera de mauvais résultats et des pertes :

[1] Courtier & Type de compte : MATrader est optimisé exclusivement pour les comptes Cent RoboForex. Utiliser un autre courtier entraînera des incohérences dues aux différences de flux de données et de liquidité, provoquant des échecs de stratégie et des pertes de compte.

[2] Utilisez le code "KXTL" : Lors de l’ouverture de votre compte Cent RoboForex, vous devez saisir "KXTL" pour assurer un fonctionnement correct :

Tradez à partir de 0,0001 lots (au lieu de 0,01 lots), ce qui est essentiel pour minimiser le risque et respecter les dépôts minimums — sans cela, l’EA ne peut pas fonctionner en toute sécurité.
Bénéficiez de spreads réduits grâce à notre partenariat exclusif avec RoboForex — nous avons négocié des frais réduits pour rendre les stratégies viables ; ne pas appliquer cela augmentera les coûts et entraînera des performances constamment inférieures, causant des pertes.

[3] Avertissement sur les risques : Ne pas utiliser "KXTL" ou RoboForex provoquera des dysfonctionnements de l’EA, des signaux inexactes et des pertes de compte inévitables. MATrader est entraîné sur des données spécifiques à RoboForex avec les conditions KXTL — toute autre configuration compromet tout.

[4] Politique de support : Nous fournissons un support uniquement pour les configurations conformes à KXTL. Les pertes résultant d’une utilisation non conforme sont inévitables et ne sont pas de notre responsabilité — aucun support ne sera offert.

Astuce pro : KXTL est indispensable pour réussir — il débloque des avantages communautaires comme 50 % de cashback, VPS gratuit, et un accès exclusif à notre signal CopyFX à 100 % de taux de réussite (gratuit pour les utilisateurs KXTL). Consultez mon profil pour plus de détails.
Quelques avantages d’être membre de la communauté KXTL Marc Albrecht Trading en plus d’utiliser le courtier #1 digne de confiance, honnête et économique :
Bonus d’inscription gratuit de 30 $
Bonus de dépôt jusqu’à 120 %
50 % de cashback
VPS gratuit
Accès exclusif et gratuit à notre NoLoss Quantum AI avec un taux de réussite de 100 %
Spreads les plus bas possibles grâce à notre partenariat VIP spécial avec RoboForex où nous reverserons 90 % de notre commission de spread à la communauté pour faciliter et rendre votre trading plus rentable
Conditions exclusives KXTL comme l’activation de trading à partir de 0,0001 lots au lieu de 0,01

    100 % gratuit parce que nous croyons en l’autonomisation des traders. Testez-le sur un compte RoboForex KXTL, voyez la qualité, puis découvrez aussi nos autres EA gratuits pour des résultats amplifiés. Visitez notre profil pour plus !

    MATrader n’est pas juste un autre EA — c’est une véritable centrale d’innovation. Voici ce qu’il propose :

    • Tableau de trading : Des informations en temps réel à portée de main pour des décisions rapides et éclairées.
    • Option de trading manuel : Prenez le contrôle — ouvrez des trades manuellement, MATrader gère la grille et les sorties pour vous.
    • Bascule de trading en grille : Activez le trading en grille pour plusieurs positions ou restez sur des trades simples — à vous de choisir.
    • Fermeture en un clic : Fermez instantanément toutes les ordres avec la fonction « Fermer toutes les ordres maintenant ».
    • Moteurs doubles (A & B) : Passez entre deux stratégies uniques ou laissez l’EA s’adapter après un nombre donné de trades (ex. 6) pour récupérer en période de volatilité.
    • Flexibilité des lots : Choisissez le lot en pourcentage (s’adapte au solde) ou le lot fixe pour une taille constante.
    • Take Profit personnalisé : Définissez votre take profit en pips selon vos objectifs.
    • Algorithmes de grille : Choisissez parmi Step Lots, Martingale, Sum Lots ou Fixed Lots, et ajustez la taille des pas en pips pour plus de précision.
    • Grille bidirectionnelle : Activez simultanément les grilles d’achat et de vente ou tradez dans une seule direction (notez que MATrader suit toujours la tendance du timeframe supérieur et trade donc généralement uniquement à l’achat, car XAUUSD est en forte tendance haussière malgré de petites corrections — pas d’inquiétude, MATrader gère cela très bien, même si l’or baisse).
    • Filtre de fréquence des trades : Limitez les trades (ex. 1 par heure, jour, ou chandelle personnalisée) avec FilterOpenOneCandle.
    • Protection des profits : Sécurisez les gains avec Minimal Profit Close, Trailing Stop, et Break Even.
    • Mode couverture : Activez la couverture après un certain niveau (ex. 5 trades) pour plus de sécurité.
    • Objectif quotidien : Arrêtez le trading une fois l’objectif quotidien atteint (en $) — sécurisez vos profits sans effort.
    • Gestion du capital :
      • TakeEquityStop : Ferme les trades à une perte définie en $ sans arrêter l’EA.
      • EquityProtect : Limite le risque à un % du capital, avec options d’arrêter d’ouvrir de nouveaux trades ou de fermer tous les trades quand atteint.
    • Filtres news & temps : Évitez la volatilité avec le filtre news (pause autour des événements), filtre jour (trader certains jours) et filtre horaire (définir heures actives).
    • MAT-Algos : Algorithmes propriétaires et personnalisables pour un timing d’entrée élite — notre secret !
    • Précision neuronale : Entrées pilotées par IA pour un timing plus intelligent.

    Comment Commencer:
    [1] Configurez un Compte Cent RoboForex avec levier 1:2000 en utilisant le code KXTL (obligatoire)
    [2] Branchez MATrader sur XAUUSD M1— c'est prêt
    [3] Tradez à Votre Façon: Gardez les defaults ou jouez avec les réglages—votre jeu, vos règles

    Nous adressons un immense merci à tous ceux qui prennent le temps d’écrire un avis sur MATrader afin de nous aider à grandir et de nous permettre de continuer à vous fournir les meilleurs EAs gratuitement

    Gratuit parce que c’est qui nous sommes

    Marc Albrecht Trading vise à soutenir les traders, pas à faire du profit. Nous finançons MATrader grâce à notre propre succès en trading, car nous croyons que vous méritez aussi votre chance. Pas envie d’utiliser "KXTL" ? Pas de problème — nous vous soutiendrons quand même. Mais si vous le faites, c’est une petite tape dans le dos qui maintient cette mission vivante et nous permet de publier encore de meilleurs EA ! En plus, vous bénéficiez d’avantages uniques qui rendent votre trading encore plus rentable !

    Témoignage d’un trader :

    "Ça vaut des milliers, mais Marc le donne gratuitement ? Je me sentirais égoïste de ne pas utiliser 'KXTL' pour le soutenir." – Priya D.

    100 % gratuit pour toujours : Nous sommes engagés à autonomiser les traders — sans barrières payantes ni limites.

    Nous sommes là pour votre succès

    • Des questions ? Marc et l’équipe sont à un message de vous — nous sommes ensemble dans cette aventure. Rejoignez librement notre communauté grandissante pour les rapports de profits quotidiens et les dernières mises à jour !

    Extras : Vous aimez MATrader ? Essayez nos autres EA — tous gratuits, maintenant et pour toujours.

    Dernier mot : MATrader, ce n’est pas qu’un logiciel — c’est une main tendue pour vous aider à réussir. Prenez-le et tradez plus intelligemment !

    Leonsofking69
    59
    Leonsofking69 2025.09.24 06:37 
     

    I downloaded this EA expecting more of the same, DD's, losses, erratic trades. To my pleasant surprise, my total DD was was very small and the EA did not over trade, made a decent profit and has given me no reason to feel unsafe at all. Marc responded to my query as I was worried it wasn't opening trades, but it was simply waiting for the correct entry positions, and thus far continues to be accurate with an almost 10% gain on my $1000 account. I recommend testing the EA at a minimum, I'm sure you will be as happy as I am.

    maj3t364
    39
    maj3t364 2025.09.17 14:46 
     

    Hello, everyone. I downloaded the robot and it has been working for some time on a real account with €500 in initial capital. As an example, in the last two days it has carried out 23 trades, 18 of which were positive and 5 negative. The sum of those 5 losses is much lower than the profits from the other 18 profitable trades, so the robot is doing a fantastic job. I am really surprised by its performance. Congratulations to the developer.

    991219
    24
    991219 2025.09.16 02:30 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.16 02:33
    Hi, just wait, if the smiley in the top right corner showing a happy face, everything is fine. Sometimes if the market is not good, the EA may not trade for a couple hours, sometimes even a day. Thats for security and a big reason why we have over 80% win rate 👍🏻
    You can also message me and we look into it further
    Mahmud Sharif
    91
    Mahmud Sharif 2025.09.13 23:18 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.14 00:20
    Hi Mahmud, thank you very much 😊🤝
    You dont need settings, we already put the best settings as default settings 👍🏻
    Popey
    59
    Popey 2025.09.11 14:26 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.11 16:20
    Hi Popey and thank you 🙏🏻
    if you set percent lot/leave it at default settings, the lot size automatically increases with the balance so you dont have to worry about anything 👍🏻
    洋 唐
    28
    洋 唐 2025.09.11 09:37 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    RobinRos
    145
    RobinRos 2025.09.10 07:37 
     

    I'm very happy about this EA.

    Christian Castanheira
    61
    Christian Castanheira 2025.09.03 00:59 
     

    After EA's new post, he hardly makes any entries anymore, very little, could you help me?

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.03 01:01
    Hi, dont worry, it is the 100% same EA, we didnt change anything in the code. But the market is difficult at the moment so it cannot find as many trade opportunities at the moment :) just wait, its still making good profits 💪🏻
    IgorDRA
    14
    IgorDRA 2025.09.02 06:03 
     

    Просто хочу ещё раз выразить признательность MATrader и его разработчику Марку. Я использую его уже почти год, и результаты очень впечатляющие и стабильные. Трудно поверить, что такая качественная вещь абсолютно бесплатна. Марк не только гениальный программист, но и очень отзывчивый человек, который делится этим с сообществом. Спасибо вам за этот дар! Без сомнения 5 звезд. Вероятно, это лучший бесплатный бот, который вы найдете.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.02 06:06
    Wow thank you so much for your kind words Igor, that means a lot to us :) let me know if you have any questions! ☺️
    Zaenal Arifin
    36
    Zaenal Arifin 2025.09.01 04:37 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.09.01 04:51
    🤝
    let me know if you have any questions :)
    Dirk Ballweber
    119
    Dirk Ballweber 2025.08.31 14:58 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.31 22:34
    wow das freut uns sehr, dass du inzwischen schon davon leben kannst 💪🏻 für solche Ergebnisse machen wir das Ganze 😊
    patrickdrew
    2560
    patrickdrew 2025.08.27 06:41 
     

    So far looking very good.

    Slow and steady.

    Very helpful author.

    I will update.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.27 07:01
    Thanks for the kind words 🙏🏻 😊
    inzo2015
    61
    inzo2015 2025.08.26 14:36 
     

    Hello, New verstion!, ❤️ Great ❤️.

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.26 17:02
    Thanks for the love ☺️🤝
    dante grassi
    103
    dante grassi 2025.08.26 06:36 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    MARC ALBRECHT SCHMID
    15983
    Réponse du développeur MARC ALBRECHT SCHMID 2025.08.26 06:42
    wow thank you dante for your kind words, i highly appreciate 🙏🏻
    let me know if you need anything :)
