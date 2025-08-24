MATrader AI – Negociação Precisa de Ouro, Totalmente Grátis

Resultados em tempo real: https://www.mql5.com/pt/signals/2340501

(testámos o MATrader durante 4 anos antes de o lançar aqui no MQL5)

(Infelizmente, alguém não gostou que compartilhássemos gratuitamente uma “impressora de dinheiro” como o MATrader aqui e estivéssemos em 1º lugar no ranking, então perdemos todas as avaliações e a classificação, pois nosso upload original foi apagado sem motivo — se quiser nos ajudar a voltar ao 1º lugar, fique à vontade para compartilhar o MATrader e deixar uma avaliação)

Otimizado para: XAUUSD M1

Configuração Recomendada: Use uma Conta Cent com 0,0001 lotes e €200+ ou uma Conta Standard com €20.000+ (alavancagem 1:2000) para negociação segura.

Por que MATrader? Seu ingresso grátis para a negociação elite de ouro

Entre no futuro da negociação de XAUUSD com o MATrader, um Expert Advisor revolucionário da Marc Albrecht Trading. Construído com mais de uma década de experiência em MT4 e testado por anos, o MATrader utiliza redes neurais avançadas, negociação dinâmica por ciclos e grades personalizáveis para oferecer entradas precisas e uma impressionante taxa de vitória acima. Não é apenas um EA — é sua vantagem no volátil mercado de ouro, e é 100% grátis. Sem limitações, sem custos ocultos — apenas poder puro de negociação.

Configuração Crítica para o Sucesso Para replicar nossos resultados do sinal ao vivo e garantir o melhor desempenho, você deve seguir estas diretrizes — desvios levarão a resultados ruins e perdas: [ 1 ] Tipo de Corretora & Conta: MATrader é otimizado exclusivamente para Contas Cent da RoboForex. Usar qualquer outra corretora causará inconsistências devido a diferentes feeds de dados e liquidez, resultando em falhas na estratégia e perdas na conta. [ 2 ] Use o Código "KXTL" : Ao abrir sua Conta Cent na RoboForex, você deve inserir "KXTL" para habilitar o funcionamento correto: Negocie a partir de 0,0001 lotes (vs. 0,01 lotes), o que é essencial para minimizar riscos e atender aos depósitos mínimos — sem isso, o EA não pode operar com segurança. Acesse spreads menores através da nossa parceria exclusiva com a RoboForex — negociamos taxas reduzidas para viabilizar as estratégias; pular isso aumentará os custos e causará desempenho inferior consistente levando a perdas. [ 3 ] Aviso de Risco: Não usar "KXTL" ou RoboForex levará a mau funcionamento do EA, sinais imprecisos e perdas inevitáveis na conta. MATrader é treinado com dados específicos da RoboForex com condições KXTL — qualquer outra configuração compromete tudo. [ 4 ] Política de Suporte: Oferecemos suporte somente para configurações compatíveis com KXTL. Perdas por uso não compatível são inevitáveis e não são nossa responsabilidade — nenhum suporte será oferecido. Dica Profissional: KXTL é indispensável para o sucesso — desbloqueia benefícios da comunidade como 50% de cashback, VPS grátis e acesso exclusivo ao nosso sinal CopyFX com 100% de taxa de vitória (gratuito para usuários KXTL). Veja detalhes no meu perfil.

100% grátis porque acreditamos em capacitar traders. Teste em uma conta RoboForex KXTL, veja a qualidade, e depois confira também nossos outros EAs grátis para resultados amplificados. Visite nosso perfil para mais!





MATrader não é apenas mais um EA — é uma potência de inovação. Veja o que ele oferece:

Painel de Negociação: Informações em tempo real na ponta dos dedos para decisões rápidas e informadas.

Opção de Negociação Manual: Assuma o controle — abra trades manualmente, e o MATrader gerencia a grade e as saídas para você.

Alternar Negociação em Grade: Ative a negociação em grade para múltiplas posições ou mantenha trades únicos — você escolhe.

Fechamento com Um Clique: Feche todas as ordens instantaneamente com a função “Fechar Todas as Ordens Agora”.

Dois Mecanismos (A & B): Alterne entre duas estratégias únicas — ou deixe o EA se adaptar após um número definido de trades (ex: 6) para recuperar durante a volatilidade.

Flexibilidade de Lotes: Escolha Lote Percentual (escala com o saldo) ou Lote Fixo para tamanho consistente.

Take Profit Personalizado: Defina seu Take Profit em Pips para alinhar aos seus objetivos.

Algoritmos de Grade: Escolha entre Lotes em Passos, Martingale, Soma de Lotes, ou Lotes Fixos , e ajuste o Tamanho do Passo em Pips para precisão.

Grade Dupla: Ative grades de compra e venda simultaneamente ou negocie em uma direção apenas (observe que o MATrader sempre segue a tendência do timeframe maior e, portanto, na maioria das vezes negocia apenas COMPRA, pois o XAUUSD está em forte alta, apesar das pequenas correções, mas não se preocupe, o MATrader lida bem com isso, mesmo se o ouro cair).

Filtro de Frequência de Trades: Limite negociações (ex: 1 por hora, dia ou vela personalizada) com FilterOpenOneCandle .

Proteção de Lucros: Trave ganhos com Fechamento com Lucro Mínimo , Trailing Stop , e Break Even .

Modo Hedge: Ative hedging após um nível definido (ex: 5 trades) para maior segurança.

Meta Diária: Pare de negociar quando sua Meta Diária (em $) for alcançada — garanta seus lucros facilmente.

Gestão de Capital: TakeEquityStop: Fecha trades em perda definida em $, sem parar o EA. EquityProtect: Limita risco a % do capital, com opções para parar de abrir trades ou fechar tudo quando atingido.

Filtros de Notícias e Horário: Evite volatilidade com Filtro de Notícias (pausa negociações perto de notícias), Filtro de Dias (negocie dias específicos), e Filtro de Horário (defina horas ativas).

MAT-Algos: Algoritmos proprietários e personalizáveis para temporização de entradas elite — nosso segredo especial!

Precisão Neural: Entradas guiadas por IA para temporização mais inteligente.

Como Entrar:

[1] Configure uma Conta Cent RoboForex com alavancagem 1:2000 usando o código KXTL (obrigatório)

[2] Conecte MATrader ao XAUUSD M1 — está pronto

[3] Trade do Seu Jeito: Mantenha os defaults ou brinque com as configurações—seu jogo, suas regras Estamos dando um enorme agradecimento a todos que estão dedicando tempo para escrever uma avaliação sobre o MATrader, a fim de nos ajudar a crescer e continuar oferecendo a cada um de vocês os melhores EAs sem custo

Grátis Porque Esse é o Nosso Jeito

A Marc Albrecht Trading é dedicada a ajudar traders, não a lucrar com eles. Financiamos o MATrader com nosso próprio sucesso em trading porque acreditamos que você também merece uma chance. Não quer usar "KXTL"? Sem problemas — ainda estaremos torcendo por você. Mas se usar, é um toque silencioso que mantém essa missão viva e nos permite lançar EAs ainda melhores! Além disso, você ganha várias vantagens únicas que tornam sua negociação ainda mais lucrativa!

Grátis para Sempre: Estamos comprometidos em capacitar traders — sem paywalls, sem limites





