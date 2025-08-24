MATrader AI

4.78

 MATrader AI  – Negociação Precisa de Ouro, Totalmente Grátis

Resultados em tempo real: https://www.mql5.com/pt/signals/2340501

(testámos o MATrader durante 4 anos antes de o lançar aqui no MQL5)

(Infelizmente, alguém não gostou que compartilhássemos gratuitamente uma “impressora de dinheiro” como o MATrader aqui e estivéssemos em 1º lugar no ranking, então perdemos todas as avaliações e a classificação, pois nosso upload original foi apagado sem motivo — se quiser nos ajudar a voltar ao 1º lugar, fique à vontade para compartilhar o MATrader e deixar uma avaliação)

Otimizado para: XAUUSD M1

Configuração Recomendada: Use uma Conta Cent com 0,0001 lotes e €200+ ou uma Conta Standard com €20.000+ (alavancagem 1:2000) para negociação segura.

Por que MATrader? Seu ingresso grátis para a negociação elite de ouro

Entre no futuro da negociação de XAUUSD com o MATrader, um Expert Advisor revolucionário da Marc Albrecht Trading. Construído com mais de uma década de experiência em MT4 e testado por anos, o MATrader utiliza redes neurais avançadas, negociação dinâmica por ciclos e grades personalizáveis para oferecer entradas precisas e uma impressionante taxa de vitória acima. Não é apenas um EA — é sua vantagem no volátil mercado de ouro, e é 100% grátis. Sem limitações, sem custos ocultos — apenas poder puro de negociação.

Configuração Crítica para o Sucesso

Para replicar nossos resultados do sinal ao vivo e garantir o melhor desempenho, você deve seguir estas diretrizes — desvios levarão a resultados ruins e perdas:

[1] Tipo de Corretora & Conta: MATrader é otimizado exclusivamente para Contas Cent da RoboForex. Usar qualquer outra corretora causará inconsistências devido a diferentes feeds de dados e liquidez, resultando em falhas na estratégia e perdas na conta.

[2] Use o Código "KXTL": Ao abrir sua Conta Cent na RoboForex, você deve inserir "KXTL" para habilitar o funcionamento correto:

Negocie a partir de 0,0001 lotes (vs. 0,01 lotes), o que é essencial para minimizar riscos e atender aos depósitos mínimos — sem isso, o EA não pode operar com segurança.
Acesse spreads menores através da nossa parceria exclusiva com a RoboForex — negociamos taxas reduzidas para viabilizar as estratégias; pular isso aumentará os custos e causará desempenho inferior consistente levando a perdas.
[3] Aviso de Risco: Não usar "KXTL" ou RoboForex levará a mau funcionamento do EA, sinais imprecisos e perdas inevitáveis na conta. MATrader é treinado com dados específicos da RoboForex com condições KXTL — qualquer outra configuração compromete tudo.

[4] Política de Suporte: Oferecemos suporte somente para configurações compatíveis com KXTL. Perdas por uso não compatível são inevitáveis e não são nossa responsabilidade — nenhum suporte será oferecido.

Dica Profissional: KXTL é indispensável para o sucesso — desbloqueia benefícios da comunidade como 50% de cashback, VPS grátis e acesso exclusivo ao nosso sinal CopyFX com 100% de taxa de vitória (gratuito para usuários KXTL). Veja detalhes no meu perfil.

Alguns dos Benefícios de ser membro da Comunidade KXTL Marc Albrecht Trading além de usar a Corretora #1 Confiável, Honesta e Econômica:
Bônus de inscrição grátis de $30
Bônus de depósito até 120%
50% de Cashback
VPS gratuito
Acesso exclusivo e gratuito ao nosso NoLoss Quantum AI com 100% de taxa de vitória
Os menores spreads possíveis graças ao nosso acordo especial de Parceria VIP com a Roboforex, onde repassamos 90% da comissão dos spreads para a comunidade para tornar sua negociação mais fácil e lucrativa
Condições exclusivas KXTL como ativar a possibilidade de negociar 0,0001 lotes em vez de apenas 0,01


      100% grátis porque acreditamos em capacitar traders. Teste em uma conta RoboForex KXTL, veja a qualidade, e depois confira também nossos outros EAs grátis para resultados amplificados. Visite nosso perfil para mais!



      MATrader não é apenas mais um EA — é uma potência de inovação. Veja o que ele oferece:

      • Painel de Negociação: Informações em tempo real na ponta dos dedos para decisões rápidas e informadas.

      • Opção de Negociação Manual: Assuma o controle — abra trades manualmente, e o MATrader gerencia a grade e as saídas para você.

      • Alternar Negociação em Grade: Ative a negociação em grade para múltiplas posições ou mantenha trades únicos — você escolhe.

      • Fechamento com Um Clique: Feche todas as ordens instantaneamente com a função “Fechar Todas as Ordens Agora”.

      • Dois Mecanismos (A & B): Alterne entre duas estratégias únicas — ou deixe o EA se adaptar após um número definido de trades (ex: 6) para recuperar durante a volatilidade.

      • Flexibilidade de Lotes: Escolha Lote Percentual (escala com o saldo) ou Lote Fixo para tamanho consistente.

      • Take Profit Personalizado: Defina seu Take Profit em Pips para alinhar aos seus objetivos.

      • Algoritmos de Grade: Escolha entre Lotes em Passos, Martingale, Soma de Lotes, ou Lotes Fixos, e ajuste o Tamanho do Passo em Pips para precisão.

      • Grade Dupla: Ative grades de compra e venda simultaneamente ou negocie em uma direção apenas (observe que o MATrader sempre segue a tendência do timeframe maior e, portanto, na maioria das vezes negocia apenas COMPRA, pois o XAUUSD está em forte alta, apesar das pequenas correções, mas não se preocupe, o MATrader lida bem com isso, mesmo se o ouro cair).

      • Filtro de Frequência de Trades: Limite negociações (ex: 1 por hora, dia ou vela personalizada) com FilterOpenOneCandle.

      • Proteção de Lucros: Trave ganhos com Fechamento com Lucro Mínimo, Trailing Stop, e Break Even.

      • Modo Hedge: Ative hedging após um nível definido (ex: 5 trades) para maior segurança.

      • Meta Diária: Pare de negociar quando sua Meta Diária (em $) for alcançada — garanta seus lucros facilmente.

      • Gestão de Capital:

        • TakeEquityStop: Fecha trades em perda definida em $, sem parar o EA.

        • EquityProtect: Limita risco a % do capital, com opções para parar de abrir trades ou fechar tudo quando atingido.

      • Filtros de Notícias e Horário: Evite volatilidade com Filtro de Notícias (pausa negociações perto de notícias), Filtro de Dias (negocie dias específicos), e Filtro de Horário (defina horas ativas).

      • MAT-Algos: Algoritmos proprietários e personalizáveis para temporização de entradas elite — nosso segredo especial!

      • Precisão Neural: Entradas guiadas por IA para temporização mais inteligente.

      Como Entrar:
      [1] Configure uma Conta Cent RoboForex com alavancagem 1:2000 usando o código KXTL (obrigatório)
      [2] Conecte MATrader ao XAUUSD M1— está pronto
      [3] Trade do Seu Jeito: Mantenha os defaults ou brinque com as configurações—seu jogo, suas regras

      Estamos dando um enorme agradecimento a todos que estão dedicando tempo para escrever uma avaliação sobre o MATrader, a fim de nos ajudar a crescer e continuar oferecendo a cada um de vocês os melhores EAs sem custo

      Grátis Porque Esse é o Nosso Jeito

      A Marc Albrecht Trading é dedicada a ajudar traders, não a lucrar com eles. Financiamos o MATrader com nosso próprio sucesso em trading porque acreditamos que você também merece uma chance. Não quer usar "KXTL"? Sem problemas — ainda estaremos torcendo por você. Mas se usar, é um toque silencioso que mantém essa missão viva e nos permite lançar EAs ainda melhores! Além disso, você ganha várias vantagens únicas que tornam sua negociação ainda mais lucrativa!

      Opinião de Trader:

      "Isso vale milhares, mas o Marc está dando de graça? Eu me sentiria egoísta se não usasse o 'KXTL' para apoiá-lo." – Priya D.

      Grátis para Sempre: Estamos comprometidos em capacitar traders — sem paywalls, sem limites


      Estamos Aqui Para Seu Sucesso

      • Dúvidas? Marc e equipe estão a uma mensagem de distância — estamos juntos nessa. Sinta-se à vontade para participar da nossa Comunidade em crescimento para relatórios diários de lucro e as últimas atualizações/lançamentos!

      Bônus Extras: Gostando do MATrader? Experimente nossos outros EAs — todos grátis, agora e para sempre

      Última Palavra: MATrader é mais que um software — é uma mão estendida para ajudar você a ter sucesso. Pegue e negocie com inteligência!

      Comentários 57
      fafadesso
      14
      fafadesso 2025.12.23 14:05 
       

      Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.

      Marcos CS
      24
      Marcos CS 2025.12.20 22:59 
       

      EA muito promissor , desenvolvedor atencioso e educado. parabéns

      Sergei Miandin
      185
      Sergei Miandin 2025.12.19 14:42 
       

      Отличный продукт при правильном использовании ! Спасибо за проделанную работу.

      fafadesso
      14
      fafadesso 2025.12.23 14:05 
       

      Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.

      Marcos CS
      24
      Marcos CS 2025.12.20 22:59 
       

      EA muito promissor , desenvolvedor atencioso e educado. parabéns

      Sergei Miandin
      185
      Sergei Miandin 2025.12.19 14:42 
       

      Отличный продукт при правильном использовании ! Спасибо за проделанную работу.

      lengendmt4
      1099
      lengendmt4 2025.12.15 10:11 
       

      I have been testing the Expert Advisor on a demo account for a week. My current plan is to go live around mid-January, provided it continues to show consistent profitability and the drawdown remains within my risk tolerance. This schedule accounts for the reduced trading activity typical during the December holiday period. Thank you for making this EA free—I hope it stays that way.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.16 08:43
      Hi, yes dont worry, just make sure you follow all our recommendations about the trading account and you will be fine 👍🏻
      Yes we will always give everything free to the KXTL community 🫡🤝
      zadane
      42
      zadane 2025.12.13 18:40 
       

      A half of year ago I wrote here that MATRADER (EA v.1) was the best of all I knew. Now I must say, that AI v.2 is even better and AI v.4 is like a gift from heaven. Big thanks!!! I still run all of them. It made me cover some my previous losses and I am in nice profit. However, one question. It is december 13. What is your opinion, how would Metatrader settle with Xmas/january period of low volumes? I had losses last year. Are we to do a break / go on / go on with lower settings? (And are we speaking about 20/12 - 5/01 or 15/12 - 15/01?) Thank you for you recommendation!

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:43
      Hi, thank you very much for your kind words 😊 you can keep it running at any time, it is programmed to handle every situation 👍🏻 you also find set files on our website 😊
      wankl1
      16
      wankl1 2025.12.12 11:53 
       

      O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:44
      not needed, we put the best settings already as default settings, if you still want different set files, you can find them on our website
      mohsenalikhani
      25
      mohsenalikhani 2025.12.11 11:24 
       

      The best of the best!

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:46
      🫡
      MustafaVolkanElibal
      47
      MustafaVolkanElibal 2025.12.10 18:25 
       

      Hello, I started using EA a few days ago and it looks good, but I've encountered a problem. I think I'm using standard settings and I opened 3 positions. All of them have the same take profit (TP), but one position's values ​​are as follows: purchase price 4202.79, TP 4201.92. Why could this be? The other two positions also have a TP of 4201.92.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.10 19:52
      Hi, yes thats totally correct
      Matt Sugar
      27
      Matt Sugar 2025.12.10 09:51 
       

      I'm currently testing on multiple demos i have downloaded it 3 times across my 3 accounts each time the settings have changed. can you please send me the set files you recommend?

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.10 09:53
      Hi, just send us a message and we will send you the set files 👍🏻
      nslookup
      14
      nslookup 2025.12.08 20:12 
       

      I'd like to express my gratitude to Mark and his work with MATrader. I've only been using it for a month, and the results are very impressive. Thank you for the opportunity to use your bot.

      Saed A
      18
      Saed A 2025.12.06 16:44 
       

      Great ea , i still testing it , would you please share settings for eurusd and gbpusd

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.06 21:24
      Hi, MATrader is especially for XAUUSD, for EURUSD please use MATrader EURUSD 👍🏻
      Heru Barleanta
      131
      Heru Barleanta 2025.12.06 11:58 
       

      Its good EA.

      nial6425
      95
      nial6425 2025.12.05 15:17 
       

      I've been using the free great MAtrader AI for 3 months now on real account, which has been making me massive profits, unlike my purchased EAs which are hot garbage. I wish i can get a refund for the Goldex ai and give it to the creator of the great MA Trader AI. What an awesome job, keep up the good job sir. I will give another update after 6 months

      ZULUS500
      14
      ZULUS500 2025.12.04 17:10 
       

      Тексты на реальном счете Вызывают удивление в действиях советника... Все индикаторы показывают что (медведи) уже сидят верхом на быке , но советник упорно открывает ордер на покупку....... можно работать но только при ручном контроле !!! Радует только то что устанавливает тэк профи при открытии ордера... 0

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.05 03:53
      Gold is in a strong uptrend, it would be very stupid to trade short now, what you mean is small corrections that make you believe you missed profits. MATrader is very profitable for almost 6 years now, so its perfectly fine how it works, if you want a different strategy, you shouldnt use MATrader because MATrader trades with the MATrader strategy and thats the reason why we have over 90% win rate
      Руслан Бессолицын
      18
      Руслан Бессолицын 2025.12.03 15:18 
       

      Отличный советник! 13.11. запустил советника на демо счете XAUUSD с балансом 200 USD. Сегодня, 03.12. баланс 740 USD, результат замечательный. Сильных просадок не допускает, брокер Roboforex, только не смог подключить KXTL.

      Только у меня вопрос, почему когда золото падает, советник не выставляет ордера на продажу?

      Прошу поделить сет-файлом.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.03 17:22
      Hi, the EA doesnt focus on small corrections if the main trend is still intact, so it would be very risky to open short trades. Thats one of the reasons why we win nearly every trade
      Nimrod
      14
      Nimrod 2025.11.29 15:41 
       

      So far it has shocked me with 56% profit within 10 days. I only wonder how can I control it to keep more free margin since its flirting sometimes with the 80 to the 100%

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.29 19:13
      If you follow our recommendations about balance etc, you will not be in this situation, please read our instructions in the EA description, because you didnt read them and now your are trading very risky because of that
      Cyrill Grütter
      23
      Cyrill Grütter 2025.11.27 07:57 
       

      Warum hat dein EA vom 20.10 - 28.10 nicht getradet? Da macht man im Backtest sein Konto kaputt. Was sind den da für Einstellungen gemacht worden? Tradet der EA nur long?

      Also eine schlechte Bewertung wären 1 Stern. Ich wollte dir keine schlechte Bewertung geben.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.27 07:59
      Dein Backtest ist falsch. Bitte informiere dich erstmal wie man richtig einen Backtest macht, bevor du ohne Grund eine schlechte Bewertung schreibst 🙃 aber alles Gute dir 😅
      guymustoo
      65
      guymustoo 2025.11.26 16:44 
       

      Great EA thanks for great work, can you please share the set files? I am currently running it on demo EUR/USD and GPB/USD pairs because for some reason the back tests were great. Please share the set files the other EURUSD EA dedicated just for this pair didnt have as good results as this one.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.26 23:29
      Thank you very much 😊 yes ofcourse, i sent you everything 🫡
      let us know if you ever need anything! :)
      Mjdy Mahr Amyn Msʿwd
      195
      Mjdy Mahr Amyn Msʿwd 2025.11.26 06:16 
       

      Thank you, I will work on it and let you know the results.

      sharif mamatov
      33
      sharif mamatov 2025.11.24 16:24 
       

      У меня почему та не работает Советник.

      Я конечно приношу свои извинение Автору.Может что то не так сделал.

      Я просто установил и оставил все настройки по умолчанию.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22529
      Resposta do desenvolvedor MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.24 17:55
      Hi, just wait, sometimes its waiting for a good entry 👍🏻
      123
      Responder ao comentário