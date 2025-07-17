Cherma Mt4
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 15
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale
Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita.
Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni ogni giorno basate su segnali generati in tempo reale dall’IA e su un’analisi intelligente del comportamento dei prezzi.
Le performance reali mostrano profitti giornalieri costanti tra $100 e $200, con oltre 50 operazioni al giorno, offrendo una crescita stabile e scalabile del conto.
Specifiche del sistema:
-
Strumento di trading: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: M5 (5 minuti)
-
Stile di trading: Scalping automatico
-
Operazioni giornaliere: 50+
-
Guadagno medio giornaliero: $100–$200
-
Capitale minimo: $1200 (Consigliato: $2000 per migliori prestazioni)
Monitoraggio in tempo reale:
myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
OR : myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012
Real account: Exness-Real12
id : 39120530
m.p : 111@Meta
Join the public chat group: Click here
Telegram: t.me/EANEXON o t.me/NEXONEA
Caratteristiche principali:
-
Algoritmi IA avanzati per decisioni rapide e precise
-
Completamente automatico, non richiede esperienza
-
Adattamento automatico alle condizioni di mercato
-
Sistema integrato di gestione del rischio
-
Adatto a principianti e trader esperti
Ambiente consigliato:
-
Piattaforma MetaTrader 4
-
Hosting VPS per operatività stabile e affidabile
Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?