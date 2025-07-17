Cherma Mt4

CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale

Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita.

Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni ogni giorno basate su segnali generati in tempo reale dall’IA e su un’analisi intelligente del comportamento dei prezzi.

Le performance reali mostrano profitti giornalieri costanti tra $100 e $200, con oltre 50 operazioni al giorno, offrendo una crescita stabile e scalabile del conto.

Specifiche del sistema:

  • Strumento di trading: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M5 (5 minuti)

  • Stile di trading: Scalping automatico

  • Operazioni giornaliere: 50+

  • Guadagno medio giornaliero: $100–$200

  • Capitale minimo: $1200 (Consigliato: $2000 per migliori prestazioni)

Monitoraggio in tempo reale:

myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012


OR : myfxbook.com/portfolio/cherma-mt5/11608012


Real account: Exness-Real12

                      id : 39120530

                       m.p : 111@Meta

Join the public chat group: Click here
Telegram: t.me/EANEXON o t.me/NEXONEA

Caratteristiche principali:

  • Algoritmi IA avanzati per decisioni rapide e precise

  • Completamente automatico, non richiede esperienza

  • Adattamento automatico alle condizioni di mercato

  • Sistema integrato di gestione del rischio

  • Adatto a principianti e trader esperti

Ambiente consigliato:

  • Piattaforma MetaTrader 4

  • Hosting VPS per operatività stabile e affidabile



Recensioni
Hyoseog Kim
161
Hyoseog Kim 2025.09.06 05:09 
 

Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?

goldkkim
377
goldkkim 2025.09.05 00:20 
 

After 4 weeks of live trading, the back testing is false. The actual trading does not work like back test. The DD with accumulating margins are very high. Minimum of $3000 with 1/500 leverage required. The EA is very smart. This EA is what I was looking for. The percentage of return is very high. To feel safe, I suggest $5000 for 0.01 lot with 1/500 leverage. Thanks for great EA...

Ka Sheung Ng
196
Ka Sheung Ng 2025.08.13 11:29 
 

The EA is suggested to add risk management tool to overcome extreme situation. Wait for the updates from the developer.

107
Adam 2025.09.13 19:03 
 

On September 9, 2025, Herma generated a loss of $5,227.28 on the author’s account no. 157238912 on Exness-MT5Real19, and the account was reduced to zero. Unfortunately, my account was as well.

Hyoseog Kim
161
Hyoseog Kim 2025.09.06 05:09 
 

Thank you for making such a great ea. I lost my entire balance of $150 on the first day of testing. Since then, I've been making over $100 a day for several weeks. There were a few risky moments during the trade, but I ultimately ended up with a profit.. So far, I'm very satisfied. Please tell me the information below InpStopLoss=530 Is S/L for individual positions or the entire position? InpLotPercent=0.00001 USEMOVETOBREAKEVEN=true WHENTOMOVETOBE=10.0 PIPSTOMOVESL=5.0 Mom_Sell=0.3 Mom_Buy=0.3 Can you explain the above?

goldkkim
377
goldkkim 2025.09.05 00:20 
 

After 4 weeks of live trading, the back testing is false. The actual trading does not work like back test. The DD with accumulating margins are very high. Minimum of $3000 with 1/500 leverage required. The EA is very smart. This EA is what I was looking for. The percentage of return is very high. To feel safe, I suggest $5000 for 0.01 lot with 1/500 leverage. Thanks for great EA...

shino1486
250
shino1486 2025.09.02 13:15 
 

I operate using a cent account. Unlike the common Martingale approach, this trades with fixed lot sizes, so it takes time to reach profit targets. However, this likely reduces the probability of bankruptcy. It requires sufficient funds and an account with no position size limits. For instance, I operate with $350 in my cent account, where the maximum drawdown is around 10%. The method is a hybrid of averaging down and pyramiding, with more positions entered on declines than on rallies. Entries also decrease during periods of high volatility. Given these factors, I consider this EA highly effective provided one has ample capital.

Christian Roger H Schuddinck
499
Christian Roger H Schuddinck 2025.08.20 16:35 
 

I rented this expert for 1 month which is very overpriced.Very dangerous Expert. Starts to sell or buy against any market direction, and afterwards, like a fool continues to make lots of transactions in the same direction. There seems to be a stop. So lets see a bit more what happens further, but I am not positive. far from convincing. After 4 days I am back at the begin

Seeeeeeh
44
Seeeeeeh 2025.08.20 11:21 
 

This is just another martingale EA. The EA always keep opening sell position a lot while the trend is up. They doesn't care with your margin or etc. This EA will always against market and open position against market trend. This is martingale EA. Lost thousands $ by using this EA. Not recommended.

trakmaster
242
trakmaster 2025.08.14 08:24 
 

After some time using CHERMA I can evaluate it much more clearly. One needs a healthy dose of risk appetite and a decent amount of equity. I sincerely hope the developer improves the EA as time moves on. I would just like to add that CHERMA has made me more revenue than any other EA I have tried. You just need to hold on and it will do the job. I also have a Recovery EA just in case for real extreme situations.

Ka Sheung Ng
196
Ka Sheung Ng 2025.08.13 11:29 
 

The EA is suggested to add risk management tool to overcome extreme situation. Wait for the updates from the developer.

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.13 18:38
Thank you so much for your amazing five-star review—it truly means a lot!
I’m delighted to hear that “Cherma MT4” has been generating steady daily profits of around $75 for you, exactly as shown in our live, transparent results.
Our mission is to combine a powerful strategy with capital safety, supported by fast and direct customer service that guides you every step of the way.
If you’re a trader looking for a reliable tool to achieve consistent income, “Cherma MT4” is the perfect choice.
Wishing you even greater success ahead, and we’ll always be here to help you get the best possible results.
Wei Rui De
291
Wei Rui De 2025.08.13 06:20 
 

Thank you ...............................................................................................................................................

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.13 18:40
Thank you so much for your kind words—they truly mean a lot to me.
I believe that my clients’ success is my own success, which is why I make it a priority to be there for you every step of the way to ensure the EA runs at its best.
I’m very happy to hear that it’s now working flawlessly and that the profits have exceeded your expectations.
Feedback like yours motivates me to keep providing the best possible support and service.
Wishing you continued success and steady profits ahead.
SYED ASIF
64
SYED ASIF 2025.08.12 13:06 
 

Cherma MT4 is absolutely worth every penny! From day one, the experience has been outstanding. The EA works flawlessly, and the support from Hicham is truly next level. Whenever there was any issue with installation or setup, he responded quickly and guided me step-by-step until everything was running perfectly. I’ve tried many EAs before, but this one stands out for both its performance and the quality of support. The profits are consistent, and once configured, it runs smoothly without any issues. Even when it wasn’t installing at first, the support I received was exceptional—patient, helpful, and always focused on finding a solution. If you’re looking for a reliable EA that actually delivers results and comes with unmatched support, Cherma MT4 is definitely the one to get. 100% worth it and highly recommended!

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.14 22:33
Thank you so much for this outstanding review and your kind words!
I’m truly glad that you’ve found your experience with Cherma MT4 exceptional from day one — both in terms of performance and support.
A great deal of effort went into developing this Expert Advisor to run smoothly, deliver consistent results, and be backed by fast, effective customer support for all users.
I’m happy to know you’re satisfied with the profits and stable performance, and that our step-by-step support helped you overcome any challenges.
Wishing you even more success and steady profits, and thank you for your trust!
Fairytale88
79
Fairytale88 2025.08.12 09:26 
 

It works nothing like the backtest. The drawdown is huge with pure DCA exit and the SL doesnt work. I have a position stuck for 2 days paying swaps. The EA doesnt even do a stop loss. I was told the SL works on market reading by the support. WOWWW. Take profit for price difference of 20-30 cents each time, even with 0.2 lots, i get around 4 dollars only and sometimes negative due to slippage. It just doesnt work for that kind of risk and reward. The AI is nothing but just trend to decide to place buy or sell stop. If it hits, it is just working on momentum to get that 20-30cents. Beware the EA is a scam

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.12 11:02
Thank you for sharing your opinion. Initially, this review was posted quickly without contacting us or trying to identify the actual cause of the issue.
After reaching out to you, we discovered that the recommended default lot size (0.01) had been changed to a much larger 0.23 lot, which significantly increased the risk and led to the loss. The Expert Advisor itself is performing very well, and anyone can verify this through our public live account with full transparency: Real account: Exness-Real12
ID: 39120530
Investor Password: 111@Meta This account is traded with real capital in live market conditions, and you can follow its performance in real time to see the results for yourself.
Many clients are achieving excellent profits with this bot when using the recommended safe settings, and we are always ready to provide full support to any user before they judge its performance. Our goal is complete transparency and delivering a professional trading tool that has already proven its effectiveness. We encourage traders to check the real results and follow the recommended configuration before relying on a quick, individual review.
Shanehq
29
Shanehq 2025.08.06 15:01 
 

EA blew my account in less than a week.

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.06 18:52
I'm truly grateful for your kind words and your valuable 5-star review. It’s a great pleasure to know that the Expert Advisor has consistently delivered solid results for you. Transparency and reliability are top priorities for me, and I’m glad that resonated with you. Thank you for your trust and ongoing support — I’ll keep working hard to bring even more value. Much appreciation and respect!
Ofek1249
31
Ofek1249 2025.08.05 08:25 
 

For anyone looking for an efficient and reliable bot that knows how to generate income. You have come to the right place. In addition to the success of the bot, the help and support during the process were the best I have ever encountered from any other developer. Thank you very much Hicham for helping me succeed. I really appreciate it, and those who don't try miss the opportunity to be successful.

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.08.05 17:00
Your words truly made my day and gave me great motivation to keep going. I’m deeply grateful for your trust and for this amazing feedback. Your success is my true goal, and it brings me great joy to see the tools I’ve built helping others achieve their ambitions. Thank you so much for your generous support — I promise to keep delivering the very best. Much respect and appreciation to you, and I wish you continued success and growth!
Mario Bellanco Vaquero
385
Mario Bellanco Vaquero 2025.07.23 12:54 
 

Hicham Chergui
938
Risposta dello sviluppatore Hicham Chergui 2025.07.23 19:18
I am happy to hear these words. I wish you permanent profit. It is the result of several months of programming and more than four years of experience in gold trading.
