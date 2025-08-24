MATrader AI
- エキスパート
- MARC ALBRECHT SCHMID
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 26 11月 2025
MATrader AI – 精密なゴールド取引、完全無料
リアルタイム結果: https://www.mql5.com/ja/signals/2340501
(MATrader を4年間テストした後、ここMQL5で公開しました)
(残念ながら、私たちがここでMATraderのような「お金を生み出すツール」を無料で共有し、ランキングで1位になっていたことを誰かが気に入らず、理由もなく元のアップロードが削除されてしまったため、すべてのレビューとランキングを失いました — もし私たちが再び1位に戻るのを手伝っていただけるなら、ぜひMATraderを共有してレビューを残してください)
最適化対象: XAUUSD M1
推奨設定: 0.0001ロットのセント口座（€200以上）またはスタンダード口座（€20,000以上、レバレッジ1:2000）で安全に取引してください。
なぜMATrader？エリートゴールド取引への無料パス
MATraderは、Marc Albrecht Tradingが開発した革命的なエキスパートアドバイザーです。MT4の10年以上の専門知識を活かし、長年のテストを経て完成しました。高度なニューラルネットワーク、動的サイクルトレード、カスタマイズ可能なグリッドを駆使し、精密なエントリーと以上の勝率を実現します。ただのEAではなく、変動の激しいゴールド市場での強力な武器であり、完全無料。制限なし、隠れコストなし、純粋な取引力だけを提供します。
成功のための重要な設定 ライブシグナルの結果を再現し、最大パフォーマンスを確保するには、以下のガイドラインを必ず守ってください。逸脱すると結果が悪化し、損失につながります： [1] ブローカー＆口座タイプ: MATraderはRoboForexセント口座専用に最適化されています。他のブローカーを使うと、データフィードや流動性の違いから不整合が生じ、戦略の失敗や口座の損失が発生します。 [2] コード「KXTL」の使用: RoboForexセント口座開設時に必ず「KXTL」を入力してください。これにより正しい機能が有効になります： - 0.0001ロット（通常の0.01ロットに対して）から取引可能で、リスク最小化と最低入金額の条件を満たします。これがないとEAは安全に動作しません。 - RoboForexとの独占パートナーシップによりスプレッドが低減されています。これをスキップするとコストが膨らみ、継続的なパフォーマンス低下と損失の原因となります。 [3] リスク警告: 「KXTL」またはRoboForexを使用しないと、EAが正常に動作せず、シグナルが不正確になり、口座損失は避けられません。MATraderはRoboForex特有のデータとKXTL条件でトレーニングされており、他の設定ではすべてが損なわれます。 [4] サポート方針: KXTL準拠の設定にのみサポートを提供します。非準拠使用による損失は不可避であり、当方の責任外のためサポートは行いません。 プロのアドバイス：成功にはKXTLが不可欠です。50%キャッシュバック、無料VPS、100%勝率のCopyFXシグナル（KXTLユーザー限定無料）などのコミュニティ特典が利用可能です。詳細はプロフィールウェブサイトをご覧ください。
KXTL Marc Albrecht Tradingコミュニティのメンバーであることのメリット（＃1の信頼できる誠実でコスト効率の良いブローカー利用以外のもの）:
100%無料はトレーダーの力を引き出すためです。KXTL RoboForex口座でお試しいただき、品質をご確認ください。また、他の無料EAもぜひご覧ください。プロフィールはこちら！
MATraderは単なるEAではなく、革新的なパワーハウスです。以下の機能があります：
トレーディングパネル: リアルタイムのインサイトで素早く情報に基づいた意思決定が可能。
手動取引オプション: 手動で取引を開始し、MATraderがグリッド管理と決済を行います。
グリッドトレード切替: 複数ポジションのグリッド取引を有効化するか、単一取引にするか選択可能。
ワンクリック全決済: 「すべての注文を今すぐ閉じる」機能で瞬時に全ポジション決済。
デュアルエンジン (A & B): ２つの戦略を切り替え可能、または一定取引数（例：6回）後にEAがボラティリティに対応して適応。
ロットの柔軟性: 残高に連動する「パーセントロット」または固定ロットの選択が可能。
カスタム利食い: ピップス単位で利確設定が可能。
グリッドアルゴリズム: ステップロット、マーチンゲール、サムロット、固定ロットから選択し、ピップス単位でステップサイズ調整。
両方向グリッド: 買い・売りグリッドを同時に有効化するか、一方向のみ取引（MATraderは大きな時間足のトレンドに従い、XAUUSDは強い上昇トレンドなので通常は買い取引が中心。小さな調整局面もありますが、問題なく対応可能です）。
取引頻度フィルター: 1時間、1日、またはカスタムローソク足単位で取引数を制限（FilterOpenOneCandle）。
利益保護: 最小利益決済、トレーリングストップ、ブレイクイーブンで利益を守ります。
ヘッジモード: 一定数の取引後（例：5取引）にヘッジを有効化して安全性を高めます。
デイリーターゲット: 日間目標利益に達したら取引を停止し、利益を確実に確保。
エクイティ管理:
TakeEquityStop: 定めたドル損失額で取引をクローズ、EAは停止しません。
EquityProtect: エクイティの％でリスクを制限、設定により新規取引停止または全取引決済も可能。
ニュース＆時間フィルター: ニュースフィルターで重要ニュース前後の取引を一時停止、曜日フィルター、時間帯フィルターも設定可能。
MATアルゴリズム: 独自のカスタマイズ可能なアルゴリズムでエリートエントリータイミングを実現。
ニューラル精度: AI駆動のエントリーで賢いタイミングを実現。
参加方法:MATraderのレビューを書くために時間を割いてくださる皆様に心から感謝申し上げます。皆様のおかげで私たちは成長し、今後も最高のEAを無償で提供し続けることができます
無料、それが私たちのスタンス
Marc Albrecht Tradingはトレーダーを支援することを使命としており、利益目的ではありません。MATraderは自身の取引成功から資金を出しています。KXTLを使いたくない？問題ありません、応援しています。でも使えば、この使命を続ける手助けになり、より優れたEAの開発も可能になります。さらに、トレードをより有利にする特典も多数あります！
トレーダーの声:
「これは何千ドルの価値があるけど、Marcは無料で提供？KXTLを使って応援しないのはわがままだと感じる。」– Priya D.
永遠に無料：私たちはトレーダーの力を引き出すことにコミットしています。ペイウォールなし、制限なし。
あなたの成功を応援します
質問は？ Marcやチームがすぐに対応します。一緒に頑張りましょう。成長中のコミュニティで日々の利益報告や最新アップデートをチェック！
さらに: MATraderが気に入ったら、他のEAも試してみてください—すべて無料で今もこれからも。
最後に: MATraderは単なるソフトウェアではなく、成功をサポートする手です。ぜひ手に入れて、賢く取引しましょう！
Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.