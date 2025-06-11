NEXON Ai

NEXON – Expert Advisor per Scalping su Oro con Intelligenza Artificiale (XAUUSD M5)


NEXON è un Expert Advisor avanzato e completamente automatico progettato per il trading dell’oro (XAUUSD) sul timeframe M5. Alimentato da Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Reti Neurali, si adatta costantemente al mercato per eseguire operazioni precise e veloci.

Caratteristiche principali:

  •  Motore AI con apprendimento automatico

  •  Architettura neurale per analisi di mercato

  •  Meccanismo di scalping ad alta velocità

  •  Sistema di filtraggio intelligente

  •  Trading completamente automatizzato

Risultati verificati in tempo reale:

live signal : myfxbook.com/portfolio/nexon-ai/11571126#browserListData

To know the results of the consultant, please contact me so I can send them to you.

Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Requisiti:

  •  Deposito minimo: $300

  •  Raccomandato: $500+

  •  Timeframe: M5

  •  Strumento: XAUUSD (oro)

  •  Piattaforma: MetaTrader 4

  •  Compatibile con conti ECN, standard, cent

    • Telegram : t.me/EANEXON  or t.me/NEXONEA

Perché scegliere NEXON:

  • Performance trasparente e verificata

  • Nessuna ipotesi – solo analisi AI

  • Algoritmo che apprende nel tempo

  • Facile da usare – per trader principianti e avanzati


zp152093
2025.06.17 11:12 
 

GOOD

385
2025.06.12 15:27 
 

El desarrollador es comunicativo y ayuda en todo lo posible. Me ha proporcionado un preset de bajo riesgo para una cuenta de 200€ y me promete 30 dias de garantia para reponerme la cuenta si cae.. ha realizado 4 operaciones por el momento con 7€ de profit. de momento el EA funciona como prometen los tests.

Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Cherma Mt5
Hicham Chergui
3.75 (4)
Experts
CHERMA MT5 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT5 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
NEXON Ai MT5
Hicham Chergui
Experts
NEXON – Expert Advisor de Scalping pour l’Or propulsé par l’IA (XAUUSD M5) NEXON est un Expert Advisor avancé et 100% automatisé, conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps M5. Grâce à l’Intelligence Artificielle, l’apprentissage automatique et les réseaux neuronaux, il s’adapte continuellement au marché pour prendre des décisions rapides et précises. Caractéristiques clés :  Cœur basé sur l’IA et le Machine Learning  Architecture neuronale intelligente  Moteur de scalping ult
Jarek Jóźwiak 2025.09.08 15:14 
 

I confirm, the real market behaves completely differently. In the test, there are many positions, short ones, everything looks good, a nice profit, but on a real account, several positions a day with minimal profit, and if you open a position that doesn't make money, it duplicates it over and over, ruining your account. It's a crap EA, no AI.

Dmitrii Castravet 2025.08.19 13:06 
 

Be aware. on real market is not even close what tester shows. In his live account show more trade than with exact same setting on vps platform. DD is very high especialy in news . Soehoe forum he would sell for 20 usd.

Hamid Nikniyat 2025.06.24 18:42 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Hicham Chergui 2025.06.24 18:55
Thank you for choosing NEXON AI Expert Advisor. I hope to live up to your expectations and I am always committed to developing it.
zp152093 2025.06.17 11:12 
 

GOOD

Hicham Chergui 2025.06.17 11:59
Thanks bro
Mario Bellanco Vaquero 2025.06.12 15:27 
 

El desarrollador es comunicativo y ayuda en todo lo posible. Me ha proporcionado un preset de bajo riesgo para una cuenta de 200€ y me promete 30 dias de garantia para reponerme la cuenta si cae.. ha realizado 4 operaciones por el momento con 7€ de profit. de momento el EA funciona como prometen los tests.

Hicham Chergui 2025.06.16 14:51
Thank you, I am very happy with your words
