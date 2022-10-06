VR Lollipop

5
VR Lollipop è una strategia di trading automatizzata unica per fare trading sull'attuale tendenza del mercato. L'unicità di questo robot risiede nell'utilizzo di un complesso algoritmo che consente di aumentare gradualmente le posizioni in base alla direzione dell'andamento del mercato. In questo caso, tutte le posizioni aperte vengono automaticamente trasferite in modalità provvisoria grazie alla funzione di pareggio. Una posizione è considerata sicura quando il livello di stop loss viene spostato nell'area di pareggio. Queste operazioni complesse vengono eseguite utilizzando la potente funzionalità del terminale MetaTrader.

Sono disponibili file di set, versioni demo del prodotto, istruzioni e bonus [blog]
Versione per [MetaTrader 5]

Tecnologie uniche al lavoro VR Lollipop

Una delle caratteristiche principali del robot è l'uso del trascinamento mobile. A differenza del tradizionale trailing a dimensione fissa, questo metodo si basa sulla variazione percentuale del prezzo. La dimensione dello stop loss è calcolata in percentuale anziché in punti, il che impedisce che le posizioni vengano chiuse prematuramente durante piccole correzioni del mercato. Pertanto, le posizioni accumulate rimangono aperte fino a quando la tendenza principale non cambia.

Trading in cicli

Un’altra tecnologia importante è il principio del cycle trading. Un ciclo si riferisce al periodo durante il quale il robot apre nuove posizioni e le mantiene fino a raggiungere uno stato di pareggio. Un nuovo ciclo inizia solo quando tutte le posizioni attuali vengono chiuse con un profitto o trasferite in modalità sicura.

Lavorare con posizioni accoppiate

Il robot VR Lollipop utilizza sempre una strategia commerciale abbinata. Ogni nuova serie di operazioni inizia con l'apertura di due posizioni opposte. Quindi, sulla base di un'analisi delle tendenze attuali, il robot chiude una posizione diretta contro il movimento principale del mercato, lasciando aperta un'operazione redditizia.

Per valutare l'efficacia di VR Lollipop, si consiglia di installare una versione demo su un conto demo e osservare le azioni del robot durante diverse sessioni di trading.

Personalizzazioni e adattamento ai mercati

VR Lollipop ha impostazioni flessibili che ti consentono di adattarlo a vari strumenti finanziari. Per una migliore comprensione del funzionamento del sistema, sono disponibili screenshot e video dimostrativi. Tuttavia, il modo più efficace per testare gli algoritmi è testare il robot su account di formazione.

Le impostazioni predefinite sono per un broker a 5 cifre e sono contrassegnate con il simbolo (*)

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - Lo spread massimo consentito; se lo spread è maggiore di quello specificato dal trader, il robot di trading interromperà le negoziazioni finché lo spread non scenderà al di sotto di quello specificato. Per disattivare l'impostazione, impostare il valore su 0. Questa impostazione viene utilizzata al meglio, comprendendo il risultato della sua operazione.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Tipo di calcolo del lotto
    • Fixed lot (Example: 0.01) - lotto standard fisso. Esempio: 0,01
    • Percentage lot (Example: 8) - lotto di interessi, lotto calcolato come percentuale del saldo del conto di trading.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - il lotto viene calcolato come multiplo dell'importo. Formula: deposito / Balance for minimum lot * lotto minimo disponibile. Pertanto, il trader può calcolare il lotto in multipli dell'importo desiderato. Esempio: 300
  • Initial lots - il lotto iniziale per la negoziazione di una strategia di trading non può essere inferiore al lotto minimo accettabile consentito dal broker. Se il lotto è specificato in modo errato, il robot commerciale emetterà un avviso. Si consiglia di impostare un valore leggermente superiore al minimo consentito. Ad esempio, 0,02 o 0,03. Più alto è questo valore, maggiore sarà il volume delle posizioni accumulato nella direzione del trend attuale.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - moltiplicatore di lotto, utilizzato per aumentare il volume delle posizioni per il trading contro il trend. Il valore minimo accettabile è 1,1. Valore consigliato 2. Valori aggressivi e rischiosi superiori a 2x.
  • Lot reduction - diminuendo il lotto di posizioni nella direzione del trend. Se il parametro Initial Lot superiore al lotto minimo consentito dal broker, per le posizioni successive il lotto verrà ridotto del valore specificato in questa impostazione.
  • Minimum lot for trend trading - lotto minimo per il trading, l'impostazione permette di impostare il lotto minimo che si otterrà dopo aver ridotto il lotto nell'impostazione Initial lots. Nella direzione del trend, il robot commerciale calcola un nuovo lotto utilizzando la formula Initial lots - Lot reduction = un nuovo lotto per aprire una posizione. Se il nuovo lotto è inferiore a Minimum lot for trend trading, quindi il robot commerciale prenderà il lotto specificato dall'utente in questa impostazione. Si consiglia di collocare il lotto minimo consentito.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - tipo di calcolo della distanza.
    • Distance in points - La distanza è calcolata in punti.
    • Distance in percentage - La distanza viene calcolata come percentuale dell'ultima posizione aperta per tipologia. Ad esempio: se una posizione è stata aperta al prezzo di 1.23567 e nelle impostazioni è specificato 0.5, il prezzo di apertura successivo sarà 1.24073. La variazione del prezzo è calcolata in percentuale.
    • Distance = Bollinger Bands difference - la distanza viene calcolata come differenza tra le barre indicatrici Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - la distanza viene calcolata come il numero di punti specificati nell'impostazione Distance value, moltiplicato per il numero di posizioni inverse per tipologia. Ad esempio: 6 posizioni di vendita e 1 posizione di acquisto sono aperte, la distanza per aprire la prossima coppia di posizioni sarà pari a Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - la distanza viene calcolata come valore medio tra High - Low ceduto Distance value numero di barre.
  • * Distance value - valore per l'impostazione - Tipo di calcolo della distanza.
  • * Profit to the Plus (Points) - aggiungere profitto quando si chiude una serie di posizioni contro il trend. L'algoritmo del robot di trading calcola il prezzo medio di tutte le posizioni potenzialmente rischiose. Il risultato del calcolo del prezzo medio sarà 0 profitto. Per escludere 0, in questa impostazione dovresti specificare l'importo di profitto desiderato in punti.
  • * Breakeven (Points) - pareggio, il numero di punti senza perdita per una posizione nella direzione del trend. Le posizioni che raggiungono il pareggio sono considerate prive di rischio. Solo dopo che la posizione è stata modificata in una posizione priva di rischio, viene aperta la coppia successiva di posizioni.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nuova barra, un'impostazione che limita l'apertura frequente di gruppi di posizioni in un periodo. Se l'impostazione è abilitata, una nuova coppia di posizioni di trading verrà aperta solo quando si verifica un nuovo periodo di trading specificato nell'impostazione. Si consiglia di impostarlo per almeno un'ora, ma in alcuni casi è possibile impostarlo per meno.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - tipo di trailing stop
    • Manual - manuale, in questa modalità, lo spostamento dei livelli di stop loss dipende solo dal trader stesso. Il robot commerciale trasferisce le posizioni solo a una posizione senza perdite. Successivamente, il trader stesso sposta gli stop loss.
    • Dynamic - trailing stop dinamico, dipende dalle impostazioni Potential trend size, il trader indica la dimensione massima desiderata del trend, un algoritmo di trading che utilizza una formula percentuale complessa e sposta dolcemente i livelli di stop loss nella direzione del trend. Quanto più ampio è il trend e quanto più vicino è il prezzo alla dimensione del trend specificata dal trader, tanto più aggressivo sarà il trailing stop.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - potenziale dimensione della tendenza in punti. Si consiglia prima di specificare il valore, misurare gli ultimi 3-4 grandi trend sul grafico orario dello strumento finanziario e indicare il valore medio in punti. Nella maggior parte dei casi, il valore oscilla nel mercato Forex tra 5.000 e 10.000 punti.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - trailing stop massimo, indica la percentuale di Potential trend size, a cui il robot commerciale può spostare i livelli di stop loss. Il valore massimo consentito è 95%. Questa impostazione, se il trend risulta essere più ampio di quanto previsto e calcolato dal trader, ti consente di spostare i livelli di stop loss in modo più fluido e di non chiudere le posizioni alla fine del trend.
  • Trailing % Stop Revers trend - trailing stop per un'inversione di prezzo; nelle situazioni in cui il prezzo si inverte e si muove nella direzione di chiudere posizioni redditizie con uno stop loss, il robot di trading sposta lo stop loss in modo più aggressivo nella direzione del prezzo.
  • * Trailing Stop Global (Point) - trailing stop globale, questa tipologia di trailing stop funziona secondo il classico algoritmo del trailing stop. L'impostazione consente di raggruppare gli stop loss delle posizioni prive di rischio e di spostarle in gruppo. Questo tipo di trailing stop ha la massima priorità. Si consiglia di indicarlo approssimativamente secondo la formula Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - chiudere tutte le posizioni al raggiungimento del profitto o della perdita. Questa impostazione ti consente di chiudere tutte le posizioni aperte dal robot di trading quando viene raggiunto un profitto o una perdita specifica. Per chiudere in profitto, dovresti indicare il valore del profitto desiderato Esempio: 50. Per correggere le perdite Esempio: -50.
  • Expert actions after closing all positions - azioni di un robot commerciale dopo aver chiuso tutte le posizioni in profitto o perdita.
    • Full stop trading and Close all positions - uno stop completo senza ripresa del commercio.
    • Continue trading and Close all positions - Dopo aver chiuso tutte le posizioni, continua a fare trading.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - notifica sullo smartphone nel terminale MetaTrader.
  • Push for terminal - notifica nel terminale stesso MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - notifica via e-mail.
  • Push for Telegram channel - notifica nel canale telegram.
  • Channel name - nome del canale per la pubblicazione di messaggi.
  • Telegram bot token - Chiave segreta del bot di Telegram.
  • Dashboard size - dimensione del pannello informativo con i dati della strategia di trading. Il pannello informativo non viene mostrato nel tester di strategia e ottimizzazione.
< = Other settings = >
  • Magic Number - un numero univoco per controllare le posizioni aperte da un robot commerciale. Ogni posizione è contrassegnata da un numero specifico. Grazie a questo metodo, un robot di trading può distinguere le sue posizioni dalle posizioni aperte manualmente da un altro robot di trading o da un trader. Se specifichi il valore 0, il robot di trading aprirà le posizioni con il numero 0 e contemporaneamente controllerà le posizioni aperte manualmente dal trader. Se imposti -1, il robot di trading prenderà il controllo di tutte le posizioni di trading, sia quelle che il trader ha aperto con le sue mani, sia quelle che sono state aperte dal robot di trading stesso, sia quelle che sono state aperte da altri robot di trading. È importante notare che con un valore pari a -1, potrebbe verificarsi un conflitto tra i robot di trading, quindi dovresti avere una buona comprensione di cosa accadrà sul conto di trading. Si consiglia di specificare un valore maggiore di 0.
  • * Slippage (Points) - l'impostazione dello slippage consente al server del broker di accettare ordini di trading nell'intervallo del prezzo richiesto.
  • Commentary on positions - commento sulle posizioni del robot commerciale. Il trader può impostare “Maschere” per la visualizzazione dei commenti.
Recensioni 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Prodotti consigliati
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experts
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Forex Edge EA
Carlo Forni
Experts
FOREX EDGE EA is an Expert Advisor that uses two Moving Averages as a signal to enter the market. It compares two Moving Averages of different periods and enters the market in the following ways: • Mode Cross: BUY when Moving Average Fast crosses over Moving Average Slow - SELL when Moving Average Fast crosses under Moving Average Slow; • Mode Simple: BUY when Moving Average Fast is higher than Moving Average Slow - SELL when Moving Average Fast is lower than Moving Average Slow; • Mode Manually
Stoch Parabolic
Alexander Nikolaev
Experts
Questo EA imposta le negoziazioni in sospeso in base all'indicatore Parabolico, analizzando le letture dello stocastico e altri indicatori in modo da non impostare le negoziazioni in sospeso quando il mercato non è adatto. Di norma, scambia un'inversione di mercato quando il punto parabolico viene rotto. Inoltre, può trovare divergenze sull'indicatore MACD (se CountBasrsDiv>0) e fare trading solo se ci sono divergenze (e convergenze). Ha molte impostazioni, lo stop loss può anche spostarsi lung
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Orion II
Emanuele Vazzoler
Experts
Orion II   is a multi-strategy Expert Advisor: 20 different strategies has been embedded into a single Advisor with a logic able to select the best algorithm for each market phase! Multi-strategy allows to achieve a smooth equity line keeping at the same time the risks at an acceptable level. Money Management can be based on fixed lot size or on a variable lot size. The lot size is determined according the a maximum risk % based on available Balance. The EA is set to use variable lot size with t
GoldenWave Scalper
Ibrahim Fathallah Abdel Halim Abdel Khaleq
3 (2)
Experts
GoldenWave Scalper Overview: GoldenWave Scalper is a fully automated Expert Advisor (EA) designed for short-term trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. It combines technical indicators such as the Exponential Moving Average (EMA), Relative Strength Index (RSI), and Average True Range (ATR) to identify potential trading opportunities in the market. The EA is optimized for scalping, making it ideal for traders looking for quick entries and exits on lower timeframes like M5. Key Features: Tech
LokerTrendV7
Aliaksei Karalkou
Experts
The EA trades anytime the market is open. Its logic involves opening trades in the direction of movement. The robot increases the lot size in cases of negative profit on a previously closed order. This is not the Martingale system, when there is an increase in the lot size when the price moves against your position. This is a system for increasing the position on the movement of the market. Medium MA is used  Support and resistance lines are used  Fractals are used  A system for checking the ope
Fusion MA MT4
Sergey Kruglov
Experts
Fusion MA MT4 - No Martingale, Grids or Risky Methods! Just Fixed Stop Loss, Take Profit and Solid Risk Management Fusion MA MT4   is a powerful algorithmic expert advisor for MetaTrader 4 that trades exclusively based on signals from modified Moving Averages (MA). Unlike standard MAs, it uses a unique hybrid formula that increases entry accuracy while minimizing false signals. The EA combines 8 proven MA-based trading strategies. Fusion MA MT4 - Minimal Configuration Required Optimal settings
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Smart News trading EA
Artem Honcharuk
Experts
Smart News Trading – is a fully automated trading expert advisor for trading important economic news. Usually, after the release of macro-financial economic data, there are significant price fluctuations, which in some cases can lead to long-term upward or downward trends. Just at such moments, it is possible to earn considerable income in a relatively short period of time. To do this, it is enough to install this trading expert on the relevant asset(s) some time before the news release and set
Channel Moving Average
Ivan Grachev
3.8 (5)
Experts
A fully automated Expert Advisor for making permanent profits in the Forex market with minimal risk. Trading is based on building a channel using moving averages and analyzing the bars for the presence of setups for entry. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/users/en_coding/seller Not used : grids, hedging, and other high-risk trading strategies, such as staying a drawdown by saving losing trades. Each order is protected by a fixed stop loss. The money management system is bas
FREE
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Australian Hunter
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
This EA is an EA that let you decide the risk.  Currency pairs and timeframe Recommended pair:   AUDUSD Recommended timeframe:  M30 EA is working with trend that is build with a complec system of different indicators and priceaction. It protects your account with a safe stoploss, and ofcourse take profit level.  There is also an Autolot function that lets the EA adapt to your account size when it grows. We developed this EA for 10 month ago, and nothing is changed since. In other words, this
Advanced MACD EA
Radek Reznicek
Experts
Advanced MACD  is a safe and fully automated EA. This EA uses MACD indicator with double confirmation set and filtering by range of latest price movements. Every order has stop-loss and the EA has implemented advanced filtering functions together with spread and slippage protections. This EA does  NOT use  the dangerous strategies like Martingale, etc. Advanced MACD is  NOT  a tick scalper that produces high number of trades per day and it is  NOT  dependent on every point of price. This EA is 
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experts
The Fox EA is a fully automated EA that works on both Classical and ECN accounts on USDCHF pair and is programmed to trade using both level trading and hedging strategies. All you need is to set the risk percent and start trading. The screenshots section shows the back-test results. The minimum balance of $2000 is required for standard accounts or $20 for micro accounts. Parameters Lots = 0.01 Riskpercent = 0.5 (risk percent and its optimum at 0.5 for balance starting from $2000) Magic Number .
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gold Crasher
Hong Ling Mu
Experts
<Logic> EA will entry when the price breaks average candle stick price. EA will make Grid order with Hedge logic. When grid order is placed , EA check the trend and if trend is BUY, then place buy order. If trend is sell, then place sell order. This is to reduce a big draw down. <Input parameter> Slippage(pips) Max position Baselot size take profit stoploss Risk (MM) Grid order settings. Moving average period and Time frame N of bars for average line calculation <BEST PAIR and Time frame> XAUU
EA Bloom
Artem Marukhov
5 (2)
Experts
The Bloom Expert Advisor uses virtual orders to determine a possible entry point. This Expert Advisor is based on virtual orders. In addition to virtual orders, an indicator interaction algorithm is used to determine a possible entry point. Supported currency pairs: GBPUS EURUSD AUDUSD NZDUSD Recommended timeframe: M5-H1 Important functions of the adviser: take profit Stop Loss (sets the percentage of drawdown at which all trades are closed) trailing stop breakeven The settings are availabl
ADX Bitcoin Trading
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
My Expert Advisor trade Bitcoin (BTCUSD) on H1 time frame, Base on ADX indicator, and follow the trend. stop loss 29 usd/0.01 bitcoin take profit 29 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Input Setting to test my EA: - Stoploss: 29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  29 usd/0.01 bitcoin or 2900 usd/bitcoin  depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and d
Hedging Flying
Samir Arman
Experts
Before working, watch the video and how to make the expert settings .............. very important ....... Do it Multiplication=true ...... It works on opening   SELL STOP and BUY STOP With distance control of step When one trade is activated, the other trade moves with the trend With the closing of the winning trade from win_USD When the winning deal is closed, it works again in the same way There is also a loss in dollars that can be controlled by closing all together at a loss in dollars Los
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experts
Hedge Hogg is not the classic hedge strategy you often see, with two trades opening at the same time hedging each other from the beginning. It is rather a trend following hedge strategy, meaning trades are opened in the direction of the trend using a proven dynamic grid algorithm, and starting to hedge when the trend changes. The whole basket is closed as soon as breakeven is reached or the trailed profit target is hit. I have developed the strategy for GBPUSD on the M15 timeframe.  It can basic
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Experts
Advisor uses 6 trading strategies you can customize each strategy separately. Powered by 7 pairs and 1 timeframe M1 and uses a variety of trading systems. This increases the chances of stable growth and reduces the influence of one pair. The robot uses intelligent averaging system. Advisor is able to self-adjust their work. Instead of searching for values ​​satisfying historical prices for each pair, the adviser uses the values ​​effective on all cylinders, which increases the likelihood of good
Jade Jaguar EA
Adam Zolei
Experts
Introducing Jade Jaguar: The Ultimate Trend Reversal Expert Advisor Elevate your trading game with Jade Jaguar, a sophisticated Expert Advisor designed to harness the power of Moving Averages and RSI indicators for optimal market timing. Jade Jaguar excels in identifying overbought and oversold market conditions, ensuring you enter trades with precision when these crucial thresholds are met. Settings of the results shown in the images: settings Key Features: Advanced Market Analysis:   Utilizes
MarSe
Roman Gergert
4.14 (14)
Experts
Unlike the free version, this Expert Advisor uses a news filter and additional filters to determine the trend. It protects orders with the help of locking. The robot uses martingale. This EA use pending orders. Sooner or later martingale can lose the deposit, it is recommended to control the trading of the EA while analyzing the market. The EA trades on any symbol. The minimum recommended deposit is $1000 (it is better to start with a cent account). The EA works on M1 timeframe. MarSe for MT5 ht
Piramida Grid
Iurii Tokman
Experts
The Piramida Grid EA analyzes the values of the Slope Direction Line indicator for determining position entry. The grid of orders changes once the market reverses. Works on pending BUYSTOP and SELLSTOP orders. Uses a system of averaging losses which controls a balance of open trades and moves it to breakeven. Automatic detection of 4 and 5 decimal places. Expert Advisor Setup: period = 32; - period for the Slope Direction Line indicator FilterNumber = 2; - Slope Direction Line filter setup ma_m
Grid and Bollinger Bands
Volodymyr Hrybachov
Experts
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the Bollinger Bands and RSI indicators. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Experts
Welcome to the Forex Gold Angel EA , which is a highly stable profit-generating EA. It comes highly recommended. The logic behind the EA is simple. It uses the BAND indicator, which triggers a flag when the price deviates from the band. However, it does not enter a trade at this point. Instead, it carefully monitors the price movement. When the price returns to the band and touches the center line, it enters a trade in the direction of the trend. This strategy is simple, but it yields significan
FREE
Reversepro Smartsma ea mt4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
ReversePro SmartSMA EA – A Fully Customizable Moving Average Strategy ReversePro SmartSMA EA is an advanced yet fully customizable trading tool designed for traders who prefer to fine-tune their strategies. This Expert Advisor (EA) is not pre-optimized, allowing you the flexibility to adjust its settings to fit your trading style, risk management preferences, and market conditions. How It Works This EA is based on the well-known Simple Moving Average (SMA) crossover strategy, enhanced with addi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
MMM Parabolic SAR
Andre Tavares
Experts
MMMStochastic EA strategy: The robot uses its built in Parabolic SAR indicator all the time and does a calculation to determine the prices trends. If it indicates the price will be bullish, it sends a buy order. If the indicator indicates the price will be bearish, it sends a sell order; It will not send an order unless the calculations determines a good trend of profit; Like all MMM products it is also programmed to minimize your losses and protect your money from the hostile market. We have pr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA –  Jesko è un Expert Advisor (EA) speciale , costruito su una strategia comprovata che è stata ottimizzata e testata per anni. È stato testato su conti reali e ha dimostrato costantemente prestazioni redditizie e a basso rischio . Ora abbiamo deciso di renderlo disponibile al pubblico. Signal live     Quattro mesi di conto reale Installazione semplice  Funziona con qualsiasi broker (conto ECN consigliato)  Deposito minimo: 100 USD  Supporto 24/7  Acquista Jesko una volta – ottieni grat
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Experts
Presentazione di One Gold EA, un sofisticato robot di trading per l'oro sulla piattaforma Meta Trader, sviluppato per assistere i trader con analisi di mercato avanzate. La nostra tecnologia proprietaria sfrutta reti neurali e algoritmi basati sui dati per analizzare i dati storici e in tempo reale del mercato dell'oro, fornendo informazioni che possono aiutare nel processo decisionale. A differenza delle tradizionali strategie manuali, One Gold EA opera con un intervento minimo, semplificando i
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal Monitoring MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level br
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Pingo AI
Anastasiya Morozova
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema di trading automatizzato di nuova generazione Titan AI è un sistema di trading automatizzato di nuova generazione sviluppato dal team di esperti di MX Robots , che combina tecnologie avanzate di Intelligenza Artificiale con una profonda conoscenza dei mercati finanziari. Questo EA è stato addestrato con dati di mercato di alta qualità, inclusi Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — gli stessi utilizzati dai sistemi di trading istituzionali — garantendo dec
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setup
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute Copie disponibili: 4 Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   è uno scalper di tick veloce che seleziona automaticamente i parametri per ciascuna coppia di valute separatamente. L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA. L'EA esegue operazioni a breve termine utilizzando il trailing stop intelligente e in base ai dati correnti della coppia di valute, alle sue quotazioni, alle specifiche e allo spread. La strategia di media viene utilizzata per prevenire le perdite causate dall'algor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED MULTI SCALPING EA - è un sistema di trading multi-coppia completamente automatico - molto sicuro con crescita costante. Questo redditizio scalping EA è davvero uno dei sistemi più stabili sul mercato al momento - richiede circa 70-100 operazioni al mese. Scarica i file EA Set_files per test e trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Caratteristiche dell'EA: - Impostazioni spread aggiuntive
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex GOLD Investor is
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experts
SNeox AI   è un robot di trading multivaluta automatizzato per un trading stabile a lungo termine sul mercato Forex. Il consulente è sviluppato utilizzando algoritmi collaudati per l'analisi dei prezzi di mercato e della volatilità e si concentra su un trading attento con rischi controllati. ATTENZIONE!   Promozione di Capodanno: primi 15 acquisti - 99 $ Prossimi 15 - $ 159 Prezzo finale: $229 Affrettatevi ad approfittare di questa offerta! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product
Altri dall’autore
VR Smart Grid MT5
Vladimir Pastushak
4.21 (28)
Experts
VR Smart Grid è un consulente commerciale completo per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, costruito sulla base della classica strategia di grid trading. Il robot apre posizioni in modo indipendente, le gestisce e le chiude parzialmente, creando una griglia di ordini efficiente che si adatta ai cambiamenti del mercato. Dopo 15 anni di sviluppo, il consulente ha subito migliaia di variazioni e test — è il risultato del miglioramento sistematico su conti reali e demo. Sono disponibili file di set, versio
VR Lollipop MT5
Vladimir Pastushak
2.33 (6)
Experts
VR Lollipop è una strategia di trading automatizzata unica per fare trading sull'attuale tendenza del mercato. L'unicità di questo robot risiede nell'utilizzo di un complesso algoritmo che consente di aumentare gradualmente le posizioni in base alla direzione dell'andamento del mercato. In questo caso, tutte le posizioni aperte vengono automaticamente trasferite in modalità provvisoria grazie alla funzione di pareggio. Una posizione è considerata sicura quando il livello di stop loss viene spost
VR Trade Panel MT5
Vladimir Pastushak
4.67 (6)
Utilità
VR Trade Panel — Una soluzione professionale per il trading, che consente di gestire efficacemente le posizioni con le linee di tendenza. La funzionalità unica consente di installare la perdita di arresto e trarre profitti sia a livelli dinamici (linee inclinate) che a valori fissi. Ciò fornisce la massima flessibilità e praticità nel commercio. Grazie alla semplicità dell'interfaccia e alla [ gestione ] dettagliata, sarà più facile per i principianti padroneggiare le basi del commercio e inizia
FREE
VR Stealth Pro MT 5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
VR Stealth Pro è un pannello di trading gratuito specializzato, progettato per migliorare la comodità e l'efficienza del trading. Lo scopo principale dello strumento è quello di nascondere i livelli di Stop Loss e Take Profit, consentendo di ridurre al minimo i rischi di fuga di informazioni sui livelli di trading Stop Loss e Take Profit. Sono disponibili file di set, versioni demo del prodotto, istruzioni e bonus [blog] Versione per [MetaTrader 4] VR Stealth Pro è un pannello di trading gratui
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicatori
L'indicatore VR Donchian è una versione migliorata del canale Donchian. I miglioramenti hanno interessato quasi tutte le funzioni del canale, ma l'algoritmo operativo principale e la costruzione del canale sono stati preservati. All'indicatore a sfera è stato aggiunto un cambiamento nel colore dei livelli a seconda della tendenza attuale: questo mostra chiaramente al trader un cambiamento di tendenza o un livello piatto. È stata aggiunta la possibilità di informare il trader del superamento di u
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 4] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
Vr Trade Panel
Vladimir Pastushak
4.75 (20)
Utilità
VR Trade Panel — Una soluzione professionale per il trading, che consente di gestire efficacemente le posizioni con le linee di tendenza. La funzionalità unica consente di installare la perdita di arresto e trarre profitti sia a livelli dinamici (linee inclinate) che a valori fissi. Ciò fornisce la massima flessibilità e praticità nel commercio. Grazie alla semplicità dell'interfaccia e alla [ gestione ] dettagliata, sarà più facile per i principianti padroneggiare le basi del commercio e inizia
FREE
VR Smart Grid
Vladimir Pastushak
4.31 (167)
Experts
VR Smart Grid è un consulente commerciale completo per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, costruito sulla base della classica strategia di grid trading. Il robot apre posizioni in modo indipendente, le gestisce e le chiude parzialmente, creando una griglia di ordini efficiente che si adatta ai cambiamenti del mercato. Dopo 15 anni di sviluppo, il consulente ha subito migliaia di variazioni e test — è il risultato del miglioramento sistematico su conti reali e demo. Sono disponibili file di set, versio
VR Ticks MT5
Vladimir Pastushak
4.33 (3)
Indicatori
VR Ticks   è un indicatore speciale per strategie basate sullo scalping. Grazie a questo indicatore il trader può vedere il grafico tick direttamente sul grafico principale dello strumento finanziario. Un grafico tick ti consente di inserire una posizione nel mercato o chiudere una posizione nel mercato nel modo più accurato possibile. VR Ticks traccia i dati dei tick sotto forma di linee che cambiano colore a seconda della direzione: ciò consente di comprendere e valutare visivamente la situazi
FREE
VR Watch list and Linker MT5
Vladimir Pastushak
4.9 (10)
Utilità
Elenco di controllo VR e Linker - applicazione di screening per il terminale Meta Trader . Rende più facile trovare gli strumenti finanziari più interessanti e tecnici. Questo screener viene utilizzato dai trader per fare trading su borse come Bybit, Borsa di Mosca, American Exchange, mercato dei cambi e delle criptovalute, mercato dei metalli e viene utilizzato per il trading in società di prop. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata manualmente. Lo screener collega i grafici
FREE
Vr Stealth pro
Vladimir Pastushak
4.9 (52)
Utilità
VR Stealth Pro è un pannello di trading gratuito specializzato, progettato per migliorare la comodità e l'efficienza del trading. Lo scopo principale dello strumento è quello di nascondere i livelli di Stop Loss e Take Profit, consentendo di ridurre al minimo i rischi di fuga di informazioni sui livelli di trading Stop Loss e Take Profit. Sono disponibili file di set, versioni demo del prodotto, istruzioni e bonus [blog] Versione per [MetaTrader 5] VR Stealth Pro è un pannello di trading gratui
FREE
VR Assistant Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Utilità
VR Assistant Charts — Questo è uno strumento utile per i trader che lavorano con oggetti grafici nella finestra del terminale di trading MetaTrader. Il programma ti consente di modificare il colore, lo stile, lo spessore e altre caratteristiche delle linee di tendenza, dei livelli di Fibonacci, dei ventagli di Gann e di altri elementi grafici nel terminale MetaTrader con un clic del mouse. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [bl
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicatori
L'indicatore VR Donchian è una versione migliorata del canale Donchian. I miglioramenti hanno interessato quasi tutte le funzioni del canale, ma l'algoritmo operativo principale e la costruzione del canale sono stati preservati. All'indicatore a sfera è stato aggiunto un cambiamento nel colore dei livelli a seconda della tendenza attuale: questo mostra chiaramente al trader un cambiamento di tendenza o un livello piatto. È stata aggiunta la possibilità di informare il trader del superamento di u
FREE
VR Alert MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
The VR Alert indicator utility is designed to monitor the price or other indicators and to inform the trader when the price or indicator reaches the given level. The signal levels can be set not only horizontally but also inclined. Thus, the trader gets the opportunity to receive notifications from the inclined trend levels. Thanks to the VR Alert utility, you will no longer need to sit near the monitor for a long time. You can calmly do about your household chores, perform your work duties and
VR System MT 5
Vladimir Pastushak
5 (2)
Indicatori
Sistema VR non è solo un indicatore, è un sistema di trading completo ed equilibrato per il trading sui mercati finanziari. Il sistema si basa su regole di trading classiche e su una combinazione di indicatori media mobile e canale Donchian . Il Sistema VR tiene conto delle regole per entrare nel mercato, mantenere una posizione nel mercato e le regole per uscire da una posizione. Regole di trading semplici, rischi minimi e istruzioni chiare rendono il sistema VR una strategia di trading attraen
VR Atr Pro MT5
Vladimir Pastushak
4.75 (4)
Indicatori
VR ATR Pro is a powerful professional tool for determination of target levels on a financial instrument. The indicator's effectiveness has been proved by thousands tests on real and demo accounts. VR ATR Pro is the indicator that works on real data using live true statistics. Statistics is stubborn, the usage of real statistical data in mathematical calculations allows you to calculate the exact target levels for a financial instrument. Per una serie di file, istruzioni e un bel bonus scrivimi A
VR Sync Charts MT5
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicatori
VR Sync Charts is a tool for synchronizing layout between windows. INDICATOR DOES NOT WORK IN STRATEGY TESTER!!! How to get a trial version with a test period, instructions, training, read the blog https://www.mql5.com/ru/blogs/post/726504 . VR Sync Charts allow you to synchronize trend levels, horizontal levels and Fibonacci layout with all charts. With this you can synchronize all standard graphic objects in the MetaTrader terminal. All your trends, Gann lines and other objects are exactly cop
VR Calculate Martingale MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
L'indicatore VR Calculate Martingale è un potente strumento per pre-calcolare qualsiasi strategia di trading senza rischi. Poiché l'indicatore utilizza ordini virtuali, il trader può calcolare in anticipo qualsiasi sviluppo degli eventi sul conto di trading. Non hai più bisogno di tabelle e calcolatori EXCEL, non hai più bisogno di conoscere le formule per fare la media di posizioni multidirezionali con diversi lotti di trading. VR Calculate Martingale ti aiuterà a calcolare tutto. È possibile o
VR Watch list and Linker
Vladimir Pastushak
4.63 (8)
Utilità
Elenco di controllo VR e Linker - applicazione di screening per il terminale Meta Trader . Rende più facile trovare gli strumenti finanziari più interessanti e tecnici. Questo screener viene utilizzato dai trader per fare trading su borse come Bybit, Borsa di Mosca, American Exchange, mercato dei cambi e delle criptovalute, mercato dei metalli e viene utilizzato per il trading in società di prop. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata manualmente. Lo screener collega i grafici
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
VR Color Levels è uno strumento utile per coloro che applicano l'analisi tecnica utilizzando elementi come linea di tendenza, rettangolo e testo. È possibile aggiungere testo direttamente al grafico e acquisire screenshot. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [blog] Puoi leggere o scrivere recensioni su [collegamento] Versione per [MetaTrader 5] Il lavoro con l'indicatore viene eseguito in un clic . Per fare ciò, fare clic sul
FREE
VR Assistant Charts
Vladimir Pastushak
Utilità
VR Assistant Charts — Questo è uno strumento utile per i trader che lavorano con oggetti grafici nella finestra del terminale di trading MetaTrader. Il programma ti consente di modificare il colore, lo stile, lo spessore e altre caratteristiche delle linee di tendenza, dei livelli di Fibonacci, dei ventagli di Gann e di altri elementi grafici nel terminale MetaTrader con un clic del mouse. È possibile ottenere impostazioni, file di set, versioni demo, istruzioni e risoluzione dei problemi da [bl
FREE
VR Template switcher MT5
Vladimir Pastushak
Utilità
VR Template Switcher è una potente utility per la gestione dei modelli di grafici nel terminale MetaTrader. Non c'è più bisogno di fare molto per caricare, salvare e cancellare i modelli. L'utility VR Template Switcher permette di salvare il modello di grafico corrente con tutti gli indicatori, i livelli e le impostazioni, nonché di caricarne un altro con un solo clic. Hai modelli per diversi strumenti finanziari? VR Template Switcher imposta il periodo e lo strumento finanziario richiesto quand
FREE
VR Cub MT 5
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Cub è un indicatore per ottenere punti di ingresso di alta qualità. L'indicatore è stato sviluppato per facilitare i calcoli matematici e semplificare la ricerca dei punti di ingresso in una posizione. La strategia di trading per la quale è stato scritto l'indicatore ha dimostrato la sua efficacia per molti anni. La semplicità della strategia di trading è il suo grande vantaggio, che consente anche ai trader alle prime armi di commerciare con successo con essa. VR Cub calcola i punti di apert
VR Ticks
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Ticks è un indicatore speciale per strategie basate sullo scalping. Grazie a questo indicatore il trader può vedere il grafico tick direttamente sul grafico principale dello strumento finanziario. Un grafico tick ti consente di inserire una posizione nel mercato o chiudere una posizione nel mercato nel modo più accurato possibile. VR Ticks traccia i dati dei tick sotto forma di linee che cambiano colore a seconda della direzione: ciò consente di comprendere e valutare visivamente la situazion
FREE
VR Pivot MT5
Vladimir Pastushak
Indicatori
VR Pivot is an indicator of key pivot points. Pivot points are a special type of support and resistance levels that are used to determine the strongest price zones. Professional traders use pivot levels to determine prices at which there is a high probability of a price reversal. The levels are calculated using special mathematical formulas, which include the closing, opening, high, and low prices of the previous time period. The most effective is the daily period. It is important to note that a
VR Template switcher
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
VR Template Switcher è una potente utility per la gestione dei modelli di grafici nel terminale MetaTrader. Non c'è più bisogno di fare molto per caricare, salvare e cancellare i modelli. L'utility VR Template Switcher permette di salvare il modello di grafico corrente con tutti gli indicatori, i livelli e le impostazioni, nonché di caricarne un altro con un solo clic. Hai modelli per diversi strumenti finanziari? VR Template Switcher imposta il periodo e lo strumento finanziario richiesto quand
FREE
VR Object Delete All MT5
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilità
The VR Object Delete All script solves the problem of garbage on the chart. it is often necessary to completely clear the chart of everything that is put on it, comments, lines, objects. The script completely deletes everything, even those objects that are not visible. When working, VR Object Delete All writes everything it does in the terminal log, as well as the names of objects to delete. Displays the number of deleted objects as a separate line. in case of any errors, it will display an erro
FREE
VR Close Orders MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Utilità
The VR Close orders script is designed to close positions in the terminal at a profit or loss mark set by the trader. The program is written as a script and can work together on the same chart with any other indicators and expert advisors. The program has a simple visual panel and is easy to configure with the mouse. With this program's help, the trader can automatically close positions and delete orders depending on the conditions set.  There is often a situation when you need to close position
FREE
Filtro:
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

renato1967
19
renato1967 2025.09.02 07:31 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Eugene Zhuang
520
Eugene Zhuang 2024.10.12 06:37 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Ravi Chandiran
728
Ravi Chandiran 2024.01.25 09:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2023.05.27 12:45 
 

Very good EA just use good task control

budihartono71
216
budihartono71 2023.05.03 01:17 
 

i edit my review after new update, EA work better then before. thank you for update

Markus Mlekuz
261
Markus Mlekuz 2023.05.02 23:13 
 

Very good EA, easy to handle. I've been using the EA a couple of weeks and other vr systems. Vladimir has very good support and always answers in a very short time! Keep up the amazing work, THX, BG Maxx

eppk alaa
521
eppk alaa 2023.02.26 16:54 
 

it works nice,highly recomnded

TradFMED62
385
TradFMED62 2023.02.09 10:58 
 

Hello, I have the VR Lollipop now 1 month in real money operation with 3 currency pairs.... Total return 26 percent.... runs very well,...I hope it goes on stable like this...THANKS

Hector Ranola Lopez
168
Hector Ranola Lopez 2022.12.14 05:27 
 

The EA works, it can build your account gradually. Tt took me lots and lots of trial and error and optimization of the settings but hard work paid off. I have the best set file the EA can have. PM me if interested.

Wolfgang Rockert
2345
Wolfgang Rockert 2022.10.28 08:21 
 

Very flexible EA, you have to do your work with Strategy tester and you get very good longterm results. Good work!

Mostafa Mahmoud Badawy Hussien
813
Mostafa Mahmoud Badawy Hussien 2022.10.23 14:53 
 

great job still testing well see

Andreas Gebetsberger
608
Andreas Gebetsberger 2022.10.18 16:42 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Evgen
38
Evgen 2022.10.13 09:53 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Vladimir Pastushak
106704
Risposta dello sviluppatore Vladimir Pastushak 2022.10.13 09:54
Большое спасибо! Изобретаем)
Rispondi alla recensione