Tecnologie uniche al lavoro VR Lollipop
Una delle caratteristiche principali del robot è l'uso del trascinamento mobile. A differenza del tradizionale trailing a dimensione fissa, questo metodo si basa sulla variazione percentuale del prezzo. La dimensione dello stop loss è calcolata in percentuale anziché in punti, il che impedisce che le posizioni vengano chiuse prematuramente durante piccole correzioni del mercato. Pertanto, le posizioni accumulate rimangono aperte fino a quando la tendenza principale non cambia.
Trading in cicli
Un’altra tecnologia importante è il principio del cycle trading. Un ciclo si riferisce al periodo durante il quale il robot apre nuove posizioni e le mantiene fino a raggiungere uno stato di pareggio. Un nuovo ciclo inizia solo quando tutte le posizioni attuali vengono chiuse con un profitto o trasferite in modalità sicura.
Lavorare con posizioni accoppiate
Il robot VR Lollipop utilizza sempre una strategia commerciale abbinata. Ogni nuova serie di operazioni inizia con l'apertura di due posizioni opposte. Quindi, sulla base di un'analisi delle tendenze attuali, il robot chiude una posizione diretta contro il movimento principale del mercato, lasciando aperta un'operazione redditizia.Per valutare l'efficacia di VR Lollipop, si consiglia di installare una versione demo su un conto demo e osservare le azioni del robot durante diverse sessioni di trading.
Personalizzazioni e adattamento ai mercatiVR Lollipop ha impostazioni flessibili che ti consentono di adattarlo a vari strumenti finanziari. Per una migliore comprensione del funzionamento del sistema, sono disponibili screenshot e video dimostrativi. Tuttavia, il modo più efficace per testare gli algoritmi è testare il robot su account di formazione.
Le impostazioni predefinite sono per un broker a 5 cifre e sono contrassegnate con il simbolo (*)< = Trading settings = >
- * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - Lo spread massimo consentito; se lo spread è maggiore di quello specificato dal trader, il robot di trading interromperà le negoziazioni finché lo spread non scenderà al di sotto di quello specificato. Per disattivare l'impostazione, impostare il valore su 0. Questa impostazione viene utilizzata al meglio, comprendendo il risultato della sua operazione.
- Lot calculation type - Tipo di calcolo del lotto
- Fixed lot (Example: 0.01) - lotto standard fisso. Esempio: 0,01
- Percentage lot (Example: 8) - lotto di interessi, lotto calcolato come percentuale del saldo del conto di trading.
- Balance for minimum lot (Example: 300) - il lotto viene calcolato come multiplo dell'importo. Formula: deposito / Balance for minimum lot * lotto minimo disponibile. Pertanto, il trader può calcolare il lotto in multipli dell'importo desiderato. Esempio: 300
- Initial lots - il lotto iniziale per la negoziazione di una strategia di trading non può essere inferiore al lotto minimo accettabile consentito dal broker. Se il lotto è specificato in modo errato, il robot commerciale emetterà un avviso. Si consiglia di impostare un valore leggermente superiore al minimo consentito. Ad esempio, 0,02 o 0,03. Più alto è questo valore, maggiore sarà il volume delle posizioni accumulato nella direzione del trend attuale.
- Lot multiplier (0 - Disable) - moltiplicatore di lotto, utilizzato per aumentare il volume delle posizioni per il trading contro il trend. Il valore minimo accettabile è 1,1. Valore consigliato 2. Valori aggressivi e rischiosi superiori a 2x.
- Lot reduction - diminuendo il lotto di posizioni nella direzione del trend. Se il parametro Initial Lot superiore al lotto minimo consentito dal broker, per le posizioni successive il lotto verrà ridotto del valore specificato in questa impostazione.
- Minimum lot for trend trading - lotto minimo per il trading, l'impostazione permette di impostare il lotto minimo che si otterrà dopo aver ridotto il lotto nell'impostazione Initial lots. Nella direzione del trend, il robot commerciale calcola un nuovo lotto utilizzando la formula Initial lots - Lot reduction = un nuovo lotto per aprire una posizione. Se il nuovo lotto è inferiore a Minimum lot for trend trading, quindi il robot commerciale prenderà il lotto specificato dall'utente in questa impostazione. Si consiglia di collocare il lotto minimo consentito.
- Distance calculation method - tipo di calcolo della distanza.
- Distance in points - La distanza è calcolata in punti.
- Distance in percentage - La distanza viene calcolata come percentuale dell'ultima posizione aperta per tipologia. Ad esempio: se una posizione è stata aperta al prezzo di 1.23567 e nelle impostazioni è specificato 0.5, il prezzo di apertura successivo sarà 1.24073. La variazione del prezzo è calcolata in percentuale.
- Distance = Bollinger Bands difference - la distanza viene calcolata come differenza tra le barre indicatrici Bolinger Bands.
- Distance * number of positions - la distanza viene calcolata come il numero di punti specificati nell'impostazione Distance value, moltiplicato per il numero di posizioni inverse per tipologia. Ad esempio: 6 posizioni di vendita e 1 posizione di acquisto sono aperte, la distanza per aprire la prossima coppia di posizioni sarà pari a Distance value * 6.
- Distance = average bar size - la distanza viene calcolata come valore medio tra High - Low ceduto Distance value numero di barre.
- * Distance value - valore per l'impostazione - Tipo di calcolo della distanza.
- * Profit to the Plus (Points) - aggiungere profitto quando si chiude una serie di posizioni contro il trend. L'algoritmo del robot di trading calcola il prezzo medio di tutte le posizioni potenzialmente rischiose. Il risultato del calcolo del prezzo medio sarà 0 profitto. Per escludere 0, in questa impostazione dovresti specificare l'importo di profitto desiderato in punti.
- * Breakeven (Points) - pareggio, il numero di punti senza perdita per una posizione nella direzione del trend. Le posizioni che raggiungono il pareggio sono considerate prive di rischio. Solo dopo che la posizione è stata modificata in una posizione priva di rischio, viene aperta la coppia successiva di posizioni.
- New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - nuova barra, un'impostazione che limita l'apertura frequente di gruppi di posizioni in un periodo. Se l'impostazione è abilitata, una nuova coppia di posizioni di trading verrà aperta solo quando si verifica un nuovo periodo di trading specificato nell'impostazione. Si consiglia di impostarlo per almeno un'ora, ma in alcuni casi è possibile impostarlo per meno.
- Trailing stop type - tipo di trailing stop
- Manual - manuale, in questa modalità, lo spostamento dei livelli di stop loss dipende solo dal trader stesso. Il robot commerciale trasferisce le posizioni solo a una posizione senza perdite. Successivamente, il trader stesso sposta gli stop loss.
- Dynamic - trailing stop dinamico, dipende dalle impostazioni Potential trend size, il trader indica la dimensione massima desiderata del trend, un algoritmo di trading che utilizza una formula percentuale complessa e sposta dolcemente i livelli di stop loss nella direzione del trend. Quanto più ampio è il trend e quanto più vicino è il prezzo alla dimensione del trend specificata dal trader, tanto più aggressivo sarà il trailing stop.
- * Potential trend size (points) (0 – disable) - potenziale dimensione della tendenza in punti. Si consiglia prima di specificare il valore, misurare gli ultimi 3-4 grandi trend sul grafico orario dello strumento finanziario e indicare il valore medio in punti. Nella maggior parte dei casi, il valore oscilla nel mercato Forex tra 5.000 e 10.000 punti.
- Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - trailing stop massimo, indica la percentuale di Potential trend size, a cui il robot commerciale può spostare i livelli di stop loss. Il valore massimo consentito è 95%. Questa impostazione, se il trend risulta essere più ampio di quanto previsto e calcolato dal trader, ti consente di spostare i livelli di stop loss in modo più fluido e di non chiudere le posizioni alla fine del trend.
- Trailing % Stop Revers trend - trailing stop per un'inversione di prezzo; nelle situazioni in cui il prezzo si inverte e si muove nella direzione di chiudere posizioni redditizie con uno stop loss, il robot di trading sposta lo stop loss in modo più aggressivo nella direzione del prezzo.
- * Trailing Stop Global (Point) - trailing stop globale, questa tipologia di trailing stop funziona secondo il classico algoritmo del trailing stop. L'impostazione consente di raggruppare gli stop loss delle posizioni prive di rischio e di spostarle in gruppo. Questo tipo di trailing stop ha la massima priorità. Si consiglia di indicarlo approssimativamente secondo la formula Potential trend size / 10.
- Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - chiudere tutte le posizioni al raggiungimento del profitto o della perdita. Questa impostazione ti consente di chiudere tutte le posizioni aperte dal robot di trading quando viene raggiunto un profitto o una perdita specifica. Per chiudere in profitto, dovresti indicare il valore del profitto desiderato Esempio: 50. Per correggere le perdite Esempio: -50.
- Expert actions after closing all positions - azioni di un robot commerciale dopo aver chiuso tutte le posizioni in profitto o perdita.
- Full stop trading and Close all positions - uno stop completo senza ripresa del commercio.
- Continue trading and Close all positions - Dopo aver chiuso tutte le posizioni, continua a fare trading.
- Push for smartphone - notifica sullo smartphone nel terminale MetaTrader.
- Push for terminal - notifica nel terminale stesso MetaTrader (Alert)
- Push for E-Mail - notifica via e-mail.
- Push for Telegram channel - notifica nel canale telegram.
- Channel name - nome del canale per la pubblicazione di messaggi.
- Telegram bot token - Chiave segreta del bot di Telegram.
- Dashboard size - dimensione del pannello informativo con i dati della strategia di trading. Il pannello informativo non viene mostrato nel tester di strategia e ottimizzazione.
- Magic Number - un numero univoco per controllare le posizioni aperte da un robot commerciale. Ogni posizione è contrassegnata da un numero specifico. Grazie a questo metodo, un robot di trading può distinguere le sue posizioni dalle posizioni aperte manualmente da un altro robot di trading o da un trader. Se specifichi il valore 0, il robot di trading aprirà le posizioni con il numero 0 e contemporaneamente controllerà le posizioni aperte manualmente dal trader. Se imposti -1, il robot di trading prenderà il controllo di tutte le posizioni di trading, sia quelle che il trader ha aperto con le sue mani, sia quelle che sono state aperte dal robot di trading stesso, sia quelle che sono state aperte da altri robot di trading. È importante notare che con un valore pari a -1, potrebbe verificarsi un conflitto tra i robot di trading, quindi dovresti avere una buona comprensione di cosa accadrà sul conto di trading. Si consiglia di specificare un valore maggiore di 0.
- * Slippage (Points) - l'impostazione dello slippage consente al server del broker di accettare ordini di trading nell'intervallo del prezzo richiesto.
- Commentary on positions - commento sulle posizioni del robot commerciale. Il trader può impostare “Maschere” per la visualizzazione dei commenti.
