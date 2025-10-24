Fibonacci Hunter

Fibonacci Hunter (EA Professionale per XAUUSD)

Expert Advisor (EA) ad alta precisione, sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro), che rappresenta la nuova generazione di algoritmi. Strategia meccanica robusta basata sui livelli di Fibonacci (0%, 50%, 61.8%) con convalida rigorosa (Fissaggio) e gestione professionale del rischio. Ottimizzato dopo anni di backtesting, sfruttando strutture di programmazione e IA avanzate per la massima stabilità ed esecuzione. Dichiarazione di Sicurezza: NON utilizza Martingala né Griglia.

Fibonacci Hunter: Expert Advisor Professionale Ottimizzato per XAUUSD (MT5)

Introduzione — La Nuova Generazione del Trading sull'Oro

Il Fibonacci Hunter è il culmine di anni di ricerca intensiva, ristrutturato e affinato sulla base del feedback di mercato e delle più recenti e aggiornate librerie di programmazione MQL5.

Lo sviluppo di questo EA ha tenuto conto delle performance e della stabilità di alcuni degli algoritmi più efficienti focalizzati su XAUUSD, risultando in un codice pulito e ottimizzato. Completamente aggiornato per gli standard 2024/2025, il Fibonacci Hunter è stato sviluppato con un framework moderno, puntando alla massima velocità di esecuzione e alla maggiore resilienza nella gestione degli ordini e del rischio.

Il focus è chirurgico: capitalizzare sui reversal (inversioni) sull'Oro attraverso ingressi precisi al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. La sicurezza è la nostra priorità assoluta: il Fibonacci Hunter NON utilizza la pericolosa tecnica Martingala né il sistema a Griglia (Grid), garantendo che ogni operazione sia controllata individualmente e in modo responsabile.

Punti Salienti e Vantaggi Competitivi

  • Ottimizzazione Esclusiva XAUUSD: Algoritmi finemente sintonizzati per la volatilità e le caratteristiche di liquidità uniche dell'Oro.

  • Strategia Fibonacci 0%/50%/61.8%: Logica di inversione comprovata con un rigoroso passaggio di "Fissaggio al 61.8%" per convalidare il setup.

  • Sviluppo Aggiornato: Codice riscritto e ottimizzato utilizzando le strutture MQL5 più moderne, garantendo stabilità ed esecuzione ultra-veloce (bassa latenza).

  • Sicurezza Non Negoziabile: NON utilizza Martingala o Griglia. Rischio controllato: ogni trade con SL e TP definiti.

  • Gestione del Rischio Professionale: Calcolo automatico della dimensione del lotto per percentuale di rischio, Profit Lock (blocco del profitto) e Trailing Stop dinamico.

Come Funziona (Riassunto Tecnico della Strategia)

  1. Rilevamento Intelligente dei Pattern: Identificazione rapida e precisa delle sequenze di candele per delimitare il movimento primario (0% al 100%).

  2. Posizionamento Dinamico di Fibonacci: I livelli (0%, 50%, 61.8%) vengono disegnati dinamicamente sul grafico.

  3. Validazione del Setup (Fissaggio): Il prezzo deve raggiungere e "fissare" il livello 61.8% (con tolleranza configurabile) per convalidare il setup.

  4. Ingresso Preciso: L'ordine di mercato viene attivato al livello di ritracciamento del 50%, con una tolleranza d'ingresso regolabile.

  5. Filtri Opzionali: Possibilità di utilizzare filtri di conferma opzionali (CCI, Volume, Price Action) per affinare ulteriormente la qualità dell'ingresso.

  6. Gestione Attiva: Il robot controlla SL/TP, Profit Lock e Trailing Stop.

Parametri Principali (Configurabili)

  • MaxOpenPositions : Limite di posizioni simultanee aperte.

  • MinSequenceCandles : Rigore nel rilevamento della sequenza di candele del setup.

  • EntryTolerance / FixationTolerance : Regolazioni di precisione per l'ingresso e la convalida.

  • %RiskPerTrade o FixedLotSize : Gestione del capitale flessibile.

  • UseCCIFilter , UseTrendlineFilter , RequireCandleCloseConfirmation : Filtri aggiuntivi opzionali.

Compatibilità e Raccomandazioni

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Simbolo Consigliato: XAUUSD

  • Timeframe Suggerito: H1 o D1

  • Raccomandazione: Testare sempre su un conto DEMO per un periodo per l'adattamento al proprio broker.

Avviso di Rischio e Conformità MQL5

Il trading di strumenti derivati comporta un rischio sostanziale e l'uso di questo EA può comportare la perdita parziale o totale del capitale. I RISULTATI PASSATI NON GARANTISCONO PROFITTI FUTURI. Lo sviluppatore non garantisce profitti.

🔴 DICHIARAZIONE ESPLICITA DI SICUREZZA 🔴

  • Questo EA NON utilizza la strategia MARTINGALA.

  • Questo EA NON utilizza la strategia GRIGLIA (Grid di Ordini).

Supporto e Aggiornamenti Continui

Forniamo supporto completo per l'installazione e la configurazione. Il Fibonacci Hunter è soggetto a un programma di aggiornamento continuo, garantendo che utilizzi sempre le tecniche di ottimizzazione più recenti per stare al passo con i cambiamenti del mercato.

Contatto per Supporto e Domande: (AUGUSTOWNT@GMAIL.COM)


