Candlestick Scanner
- Indicatori
- Augusto Martins Lopes
- Versione: 1.3
Candlestick Scanner — Rilevatore Automatico di Pattern
Riepilogo
Il Candlestick Scanner è uno strumento potente che identifica automaticamente oltre 20 pattern classici di candele, sia su barre storiche che in tempo reale. Per ogni pattern rilevato, l'indicatore disegna un'etichetta chiara sul grafico, indica la candela con una freccia e fornisce dati per l'integrazione con i tuoi EA e script. Include un sistema di notifica completo (Allerta, Push ed E-mail) per non perdere mai un'opportunità.
[IMMAGINE: Screenshot dell'indicatore su un grafico, che mostra diversi pattern rialzisti e ribassisti identificati.]
Funzionalità Principali
-
Rilevamento Completo: Identifica oltre 20 pattern, inclusi Doji, Engulfing, Hammer, Morning/Evening Star, Three White Soldiers e molti altri.
-
Segnalazione Visiva Chiara: Disegna un'etichetta di testo ruotata con il nome del pattern e una freccia che indica la candela corrispondente.
-
Pannello di Controllo Interattivo: Un mini-pannello sul grafico ti permette di mettere in pausa/riprendere il rilevamento e di cancellare gli oggetti visivi con un solo clic.
-
Buffer per l'Automazione: Espone due buffer di dati (Pattern Direction e Pattern Detected) per una facile integrazione con gli Expert Advisor (EA) e gli script.
-
Sistema di Notifica: Invia avvisi configurabili (Allerta / Push / E-mail), con un limite intelligente di 1 notifica per candela per evitare spam.
-
Alta Personalizzazione: Permette di filtrare i pattern per direzione (rialzista, ribassista, incerto), per gruppi o individualmente. I colori e i font delle etichette sono anche completamente regolabili.
-
Compatibilità con Schermi ad Alta Risoluzione (HiDPI): L'interfaccia si adatta automaticamente per garantire una visualizzazione perfetta su qualsiasi monitor.
Come Funziona sul Grafico
Quando un pattern viene identificato, l'indicatore esegue le seguenti azioni:
-
Crea un'Etichetta: Un testo con il nome del pattern (es: "Bullish Engulfing") viene disegnato accanto alla candela.
-
Crea una Freccia: Un'icona a forma di freccia punta verso la parte superiore o inferiore della candela pertinente.
-
Aggiorna i Buffer: I dati vengono riempiti in modo che altri programmi possano leggere il segnale.
-
Invia Notifica: Se attivato, un avviso viene inviato alla piattaforma, al cellulare o via e-mail.
Tutti gli oggetti creati sul grafico utilizzano un prefisso unico definito nel parametro IndicatorName, garantendo una rimozione pulita e senza conflitti.
Parametri di Input (Inputs)
-
IndicatorName: Prefisso per gli oggetti grafici. Essenziale per evitare conflitti.
-
MaxCandle: Numero massimo di barre da analizzare (0 = tutte). Riduci questo valore per migliorare le prestazioni su più grafici.
-
PatternsGroup: Filtra l'analisi per gruppi di pattern (es: solo Doji).
-
DetectBullish / DetectBearish / DetectUncertain: Filtri generali per attivare/disattivare il rilevamento per direzione.
-
Detect... (Flag Individuali): Controlli per attivare o disattivare ciascuno degli oltre 20 pattern.
-
Font, FontSize, FontColor...: Impostazioni di aspetto per le etichette di testo.
-
EnableNotify, SendAlert, SendApp, SendEmail: Controlli per il sistema di notifica.
-
ChartCorner, Xoff, Yoff: Parametri per posizionare il pannello di controllo sul grafico.
Uso con EA e Script (Buffer)
Per integrare lo scanner con i tuoi robot, utilizza la funzione iCustom() e leggi i seguenti buffer:
-
Buffer 0 (BufferPatternDirection): Restituisce la direzione del pattern.
-
1 = Pattern Rialzista (Bullish)
-
-1 = Pattern Ribassista (Bearish)
-
0 = Pattern Incerto
-
-
Buffer 1 (BufferPatternDetected): Restituisce il codice del pattern rilevato (secondo l'enumerazione nel file .mqh).
Dipendenze
Per il corretto funzionamento, sono necessari i seguenti file di libreria nella tua cartella /MQL5/Include/:
-
MQLTA Candlestick Patterns.mqh
-
MQLTA Utils.mqh
Limitazioni
-
La precisione del rilevamento dipende dall'implementazione delle funzioni nel file di dipendenza.
-
L'indicatore non applica filtri avanzati (es: volume, volatilità, tendenza). Questi devono essere implementati esternamente dall'utente, se necessario.
Informazioni sull'Autore
Sviluppato da traderaugustolopes. Per altri prodotti e informazioni, visita il mio profilo: