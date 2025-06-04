Currency Strength Lines

Indicatore di Forza delle Valute

Descrizione Questo indicatore analizza la forza relativa delle principali valute del mercato Forex, offrendo una visione chiara e obiettiva su quali valute si stanno rafforzando o indebolendo rispetto alle altre. Valuta coppie chiave (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e calcola la forza utilizzando metodi come RSI o ROC, in base alla configurazione definita dall'utente.

I risultati vengono visualizzati in linee individuali per ciascuna valuta, facilitando l'identificazione delle tendenze e delle potenziali opportunità di trading. L'indicatore può anche generare segnali visivi di acquisto, vendita o neutralità basati sugli incroci delle valute analizzate.

Caratteristiche principali

  • Analisi simultanea delle principali valute del mercato

  • Calcolo della forza utilizzando diversi metodi (RSI, ROC, medie mobili)

  • Visualizzazione intuitiva della forza di ciascuna valuta

  • Generazione automatica di segnali di acquisto, vendita e neutralità

  • Pannello personalizzabile con regolazioni di colori, posizione e layout

  • Compatibilità con prefissi e suffissi dei broker

  • Opzione di avvisi e notifiche per il monitoraggio in tempo reale

Applicazione e vantaggi

L'indicatore è pratico e può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo. Basta aggiungerlo al grafico e configurare i parametri in base alla propria strategia di trading. Ideale per i trader che cercano un'analisi efficace della forza delle valute, aiutando a prendere decisioni basate su dati oggettivi e facilmente accessibili.


Prodotti consigliati
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicatori
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (31)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Imperator Expert Advisor
Igor Widiger
Experts
Imperator Expert Advisor is your reliable assistant in making profitable trading decisions. Our algorithm and professional analysis will help you maximize your profits. With our experience, we will help you achieve your trading goals. Our expert advisor is based on comprehensive market analysis and advanced trading strategies. We offer various settings to customize your trading. The advisor monitors the markets, identifies opportunities and executes trades in real time. Backtests and risk manage
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicatori
Scopri la potenza dell'analisi avanzata del volume con Weis Wave Scouter, un indicatore rivoluzionario per MetaTrader 5 che combina i principi comprovati del metodo Wyckoff e dell'analisi VSA (Volume Spread Analysis). Progettato per trader che cercano precisione e profondità nelle loro operazioni, questo indicatore offre una lettura tattica del mercato attraverso l'analisi delle onde di volume cumulativo, aiutando a individuare punti chiave di inversione e continuazione di tendenza. Weis Wave Sc
VIP Buy Sell Signals
Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal
Indicatori
Contact me through this email aaddress to download the FREE strategy PDF for this indicator tharindu999lakmal@gmail.com Introduction   The   "Buy Sell Signals"   is designed to provide BUY and SELL trade signals based on the current market conditions.   A   Trading Strategy   (Chee sheet)  has been  provided for this trading indicator.   (Read the description). This indicator has time tuned e ntry signals . so,   you will enter the market at the very best price level   with this indicator .  
Orderblocks ICT Levels
Philip Esterhuizen
Indicatori
ICT Order Blocks Premium Indicator Professional Market Structure Analysis Based on ICT Methodology OrderBlocks ICT   is an advanced technical analysis tool that identifies high-probability trading zones based on the Inner Circle Trader (ICT) methodology. This professional-grade indicator detects key market turning points using institutional order block analysis, revealing where smart money is likely accumulating positions. Key Features: Smart Filtering Technology : Eliminates weak and insignific
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicatori
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
DoctorEdge V LINE Pump it Dump it Strategy Pro
Domingos Jose Antonio Lopes
Indicatori
DoctorEdge V-LINE (Pump it & Dump it) Strategy Pro Confirms trend direction using smart momentum logic and key price behavior How It Works DoctorEdge V-LINE is a smart visual indicator designed to detect trend impulses and confirm their strength based on how price reacts around certain dynamic zones. Buy Trend: When price reaches level -20 , the line turns green , signaling a potential buy . If price breaks above level 0 and the line stays green, the uptrend is confirmed . If price doe
Trend Detective Indicator MT5
Zakri Bin Othman
5 (1)
Indicatori
Leave a review for this product, and receive another "Free" product that you choose. You can see my other products here: https://www.mql5.com/en/users/zakri/seller Trend Detective is an advanced trend detection indicator which shows accurate entry points in direction of trend. It uses smart technology in order to detect entry points, trend changing points, and TP points. It also shows hit rate for current chart using selected parameters. Hit rate for this indicator on different charts can be 8
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Daily Bar Number Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicatori
Presentazione: Questo indicatore per MT5 aiuta i trader a monitorare facilmente il numero giornaliero delle candele. Indicatore Numero Candela Giornaliera per MT5 L’Indicatore Numero Candela Giornaliera mostra il numero sequenziale di ogni candela direttamente sul grafico MetaTrader 5. Aiuta i trader a seguire il conteggio delle barre intraday e ad analizzare facilmente i modelli di sessione. Principali funzionalità: Mostra i numeri delle candele sotto ogni candela in tempo reale. Colore, font e
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicatori
With Renko Plus you can use the features in the Indicator functionality, just add it to the Metatrader5 chart.             The Renko chart is a type of chart, developed by the Japanese, that is constructed using price movement rather than standardized prices and time intervals like most charts. It is believed to be named after the Japanese word for bricks, "renga", as the graphic looks like a series of bricks.             A new brick is created when the price moves a specified pri
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicatori
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing. You
FX Order Flow MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Indicatori
This powerful tool is engineered to transform the way traders analyze currency strength. Built for every experience level, it offers clear, actionable guidance on when to trade and in which direction. Its versatility extends across all currency-related symbols, including gold (XAU/USD) and bitcoin (BTC/USD). By delivering deep, data-driven insights, it empowers traders to make smarter, more confident decisions. Whether you're a beginner or a seasoned professional, this indicator equips you with
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indicatori
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Indicatori
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicatori
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indicatori
Questo è un costruttore. Cioè, il creatore di strategie. E non solo. Questo è un indicatore di segnale per la maggior parte degli indicatori standard integrati in MetaTrader 5. Combina i tuoi indicatori in una freccia di segnale. Ad esempio, hai una strategia e devi scoprirne la redditività, includere le voci necessarie nel menu e ottenere statistiche. E se non hai una strategia, portala su Internet o creane una tua. Rigonstruktor ti aiuterà in tutto questo. Il kit include strategie già pronte p
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicatori
All-in-One Chart Patterns Professional Level: The Ultimate 36-Pattern Trading System All-in-One Chart Patterns Professional Level is a comprehensive 36-pattern indicator well known by retail traders, but significantly enhanced with superior accuracy through integrated news impact analysis and proper market profile positioning. This professional-grade trading tool transforms traditional pattern recognition by combining advanced algorithmic detection with real-time market intelligence.  CORE FEATU
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicatori
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicatori
If you are looking for precision in identifying strategic tops and bottoms, the ZigZag SMC/SMT Indicator for MT5 is the tool that will contribute to your technical analysis. Developed based on the advanced concepts of Smart Money Concepts (SMC) and Smart Money Trap (SMT), it offers an insight into market behavior, helping you make decisions. What will you find in this indicator? Automatic identification of strategic tops and bottoms Based on institutional strategies Ideal for analyzing liqu
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Smart M Concept MT5
Andrei Novichkov
Indicatori
Our new indicator is an important part of the Smart Money Concepts (SMC) system It uses a modern market vision and fast calculation methods. As a result, the trader has a complete picture of the trade at every moment in time, which makes the process of obtaining results easier and faster. Our new indicator displays the following important patterns:   Order Blocks. Imbalance – Fair Value Gap (FVG). Break Of Structures (BoS). Change of character (CHoCH). Equal highs & lows. Premium , Equilibrium
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (70)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (20)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.64 (42)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.89 (27)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (52)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
IX Power MT5
Daniel Stein
4.89 (9)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (24)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.67 (12)
Indicatori
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (3)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (31)
Indicatori
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (17)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indicatori
Disponibile per   MT4   e   MT5 . Unisciti al canale Market Structure Patterns per scaricare materiale di studio e/o informazioni aggiuntive. Pubblicazioni correlate: Market Structure Patterns - Introduzione Market Structure Patterns   è un indicatore basato sui   Smart Money Concepts   che mostra gli   elementi SMC/ICT   che possono portare le tue decisioni di trading a un livello superiore. Approfitta di   alert ,   notifiche push   e   email   per essere avvisato quando si forma un elemento
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Synthetic Trend AI
Vitali Vasilenka
Indicatori
Synthetic Trend AI: un indicatore di tendenza intelligente basato sull'intelligenza artificiale L'indicatore Synthetic Trend AI è un potente strumento di analisi tecnica che combina la classica formula SuperTrend con algoritmi di intelligenza artificiale (k-Nearest Neighbors, KNN) e analisi del volume. È progettato per coloro che desiderano osservare il mercato in modo più approfondito e prendere decisioni più consapevoli. Cosa rende Synthetic Trend AI unico: Previsione di tendenza basata sul
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicatori
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
Indicatori
SuperScalp Pro v2.6 — Scalper Supertrend ibrido SuperScalp Pro estende il concetto classico di Supertrend trasformandolo in uno strumento ibrido di scalping, pensato per setup a breve-medio termine su più timeframe (M1–H1). L’indicatore combina una banda Supertrend di immediata lettura con diverse metriche di conferma opzionali per fornire ingressi ad alta probabilità mantenendo la gestione del rischio semplice: i livelli di stop loss e take profit vengono calcolati dinamicamente dall’ATR e dise
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicatori
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Altri dall’autore
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Experts
Fibonacci Hunter Expert Advisor per il Simbolo XAUUSD Il Fibonacci Hunter è un Expert Advisor (EA) sviluppato per essere utilizzato sulla piattaforma MetaTrader 5 (MT5) . L'algoritmo di trading è stato ottimizzato specificamente per la coppia di asset XAUUSD (Oro) . Questo sistema applica una strategia di trading meccanica focalizzata sull'identificazione delle inversioni di prezzo. Il concetto fondamentale del sistema è l'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci. Strategia dell'Algor
FREE
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experts
TradePilot Dashboard Riassunto Pannello grafico per MT5 con pulsanti per la gestione degli ordini (Buy/Sell/Close/SL/TP), controllo del margine e gestione dei log. Facile da usare e testabile su conto demo. Nessuna promessa di profitto. Descrizione completa TradePilot Dashboard è un Expert Advisor con interfaccia grafica (Controls) per la gestione manuale e semi-automatica degli ordini su MetaTrader 5. Il prodotto fornisce un pannello visivo con pulsanti, campi modificabili e controlli di sicur
FREE
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Indicatore Heatmap per l’Analisi Avanzata del Volume Questo indicatore offre una rappresentazione visiva dell’attività di volume sul mercato, facilitando l’interpretazione delle dinamiche e delle variazioni significative. Caratteristiche 1. Visualizzazione Heatmap L’intensità del volume viene mostrata tramite una scala cromatica: • Blu: Attività bassa • Verde: Attività moderata • Arancione: Attività elevata • Rosso: Volume massimo 2. Interfaccia Personalizzabile • Colori regolabili in base alle
FREE
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
BollingerBandsEA is an Expert Advisor designed to combine technical analysis with automated execution, utilizing the renowned Bollinger Bands strategy. Developed for traders of all experience levels, it offers a practical approach to streamline your trading activities in the financial market. Why Choose BollingerBandsEA? Strategy-Based Approach: Built on Bollinger Bands logic, the EA identifies trading opportunities using solid technical criteria. Smart Automation: Enables automated buy and sel
FREE
Zenith Angel
Augusto Martins Lopes
Experts
Zenith Angel EA: Automazione Intelligente per Trader Descrizione Zenith Angel EA è uno strumento avanzato di trading automatizzato progettato per ottimizzare le operazioni finanziarie e supportare i trader nelle decisioni strategiche. Integra tecnologia all'avanguardia con strategie di mercato consolidate per garantire precisione, efficienza e controllo totale sulle attività di trading. Questo Expert Advisor analizza simultaneamente diversi indicatori tecnici, adattandosi dinamicamente alle cond
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: The Future of Algorithmic Trading Revolutionary Technology for Consistent and Intelligent Trading RESET PRO is the most advanced automated trading solution, combining cutting-edge market analysis with a dynamic position management system. Our exclusive reset-and-recover methodology ensures consistent performance, even in the most challenging market conditions. Key Technical Features PROPRIETARY RESET MECHANISM Never lose trade direction again! When the market moves against yo
FREE
Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Indicatori
New Support and Resistance Indicator with Probabilities and Alerts Description:  Maximize your profits with the newest Support and Resistance indicator! Our indicator automatically calculates support and resistance levels based on 24-hour analysis periods and provides detailed probabilities for each level. Additionally, you can set up custom alerts to be notified when the price touches specific levels, directly on your mobile device. Features: Support and resistance analysis based on hourly data
FREE
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Indicatori
SimpleProb: Il tuo nuovo alleato nel mercato finanziario! Descrizione Sei stanco di indicatori complessi che confondono più che aiutare? SimpleProb porta semplicità ed efficienza nelle tue operazioni su MetaTrader 4 ! SimpleProb è un indicatore di analisi tecnica progettato per i trader che cercano chiarezza e precisione nelle loro decisioni di acquisto e vendita. Calcola le probabilità di movimenti rialzisti ( CALL ) e ribassisti ( PUT ) basandosi sugli ultimi 14 periodi, fornendo segnali visiv
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Experts
Transform Your Trading with the Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor! Are you tired of trading strategies that don't deliver consistent results? Introducing the   Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor   – the ultimate tool for traders looking to maximize profits and minimize risks. Key Features: Accurate Signals:   Utilizes the renowned Bollinger Bands strategy to identify high-probability trading opportunities. Intelligent Risk Management:   Protect your capital with advanced risk manageme
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Experts
VolumeTrader - Advanced Expert Advisor for MetaTrader 4 Maximize Your Profits with Volume and RSI Analysis! Tired of manually searching for patterns and missing market opportunities? VolumeTrader is the solution you are looking for! This advanced Expert Advisor (EA) is designed to identify trading opportunities based on two of the most powerful market indicators: Trading Volume and the Relative Strength Index (RSI). Key Features: Volume Analysis:   The EA monitors the buy and sell volume of each
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Indicatore di Probabilità Descrizione L'Indicatore di Probabilità è uno strumento progettato per i trader che desiderano identificare opportunità di acquisto e vendita analizzando le candele precedenti. Calcola la probabilità di rialzo ( CALL ) e ribasso ( PUT ) in base al numero di candele analizzate e mostra frecce sul grafico per segnalare possibili punti di ingresso. Caratteristiche Analisi delle candele : Analizza un numero configurabile di candele per calcolare le probabilità di rialzo e r
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Heat Map Indicator - Advanced Volume Analysis Introducing the Heat Map Indicator - A Professional Tool for Market Volume Analysis! **Key Features** **Visual Heat Map** - Instant volume intensity visualization through colors - Blue: Low volume - Green: Medium volume - Yellow/Orange: Increasing volume - Red: High volume **Intuitive Interface** - Dynamic color scale - Real-time percentage indicator - Current level indicator - Customizable colors and transparency **Smart Alert System** - Custo
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Session Time Pro 2.0 — Indicatore per MetaTrader 5 Descrizione Generale Session Time Pro 2.0 è un indicatore progettato per i trader che desiderano analizzare le sessioni di mercato in modo efficiente. Offre una visualizzazione avanzata degli orari di negoziazione, delle fasce di prezzo e delle proiezioni, aiutando a identificare i modelli di comportamento del mercato durante la giornata. Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, l'indicatore evidenzia sessioni specifiche sul grafico utilizz
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Candlestick Scanner — Rilevatore Automatico di Pattern Riepilogo Il Candlestick Scanner è uno strumento potente che identifica automaticamente oltre 20 pattern classici di candele, sia su barre storiche che in tempo reale. Per ogni pattern rilevato, l'indicatore disegna un'etichetta chiara sul grafico, indica la candela con una freccia e fornisce dati per l'integrazione con i tuoi EA e script. Include un sistema di notifica completo (Allerta, Push ed E-mail) per non perdere mai un'opportunità.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione