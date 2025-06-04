Currency Strength Lines
- Indicatori
- Augusto Martins Lopes
- Versione: 1.0
Indicatore di Forza delle Valute
Descrizione Questo indicatore analizza la forza relativa delle principali valute del mercato Forex, offrendo una visione chiara e obiettiva su quali valute si stanno rafforzando o indebolendo rispetto alle altre. Valuta coppie chiave (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e calcola la forza utilizzando metodi come RSI o ROC, in base alla configurazione definita dall'utente.
I risultati vengono visualizzati in linee individuali per ciascuna valuta, facilitando l'identificazione delle tendenze e delle potenziali opportunità di trading. L'indicatore può anche generare segnali visivi di acquisto, vendita o neutralità basati sugli incroci delle valute analizzate.
Caratteristiche principali
-
Analisi simultanea delle principali valute del mercato
-
Calcolo della forza utilizzando diversi metodi (RSI, ROC, medie mobili)
-
Visualizzazione intuitiva della forza di ciascuna valuta
-
Generazione automatica di segnali di acquisto, vendita e neutralità
-
Pannello personalizzabile con regolazioni di colori, posizione e layout
-
Compatibilità con prefissi e suffissi dei broker
-
Opzione di avvisi e notifiche per il monitoraggio in tempo reale
Applicazione e vantaggi
L'indicatore è pratico e può essere utilizzato su qualsiasi intervallo di tempo. Basta aggiungerlo al grafico e configurare i parametri in base alla propria strategia di trading. Ideale per i trader che cercano un'analisi efficace della forza delle valute, aiutando a prendere decisioni basate su dati oggettivi e facilmente accessibili.