Heat Map Pro
- Indicatori
- Augusto Martins Lopes
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 7 ottobre 2025
- Attivazioni: 5
🔥 Indicatore di Mappa di Calore per Analisi Avanzata del Volume
L’indicatore di mappa di calore offre un approccio visivo pratico per l’analisi del volume di mercato, permettendo ai trader di prendere decisioni informate con maggiore rapidità.
Funzionalità Principali
1. Rappresentazione tramite Mappa di Calore
Utilizza una scala cromatica chiara per mostrare l’intensità del volume.
• Blu: Attività bassa
• Verde: Attività moderata
• Arancione: Attività elevata
• Rosso: Volume massimo
2. Interfaccia Configurabile
• Regolazione dei colori secondo le preferenze dell’utente
• Visualizzazione opzionale delle percentuali in tempo reale per maggiore chiarezza
• Design intuitivo che facilita l’interpretazione delle tendenze
3. Sistema di Avvisi
• Notifiche personalizzabili per condizioni specifiche di mercato
• Avvisi in tempo reale per monitorare cambiamenti importanti
4. Prestazioni Ottimizzate
• Basso consumo di risorse, garantendo stabilità
• Compatibilità con tutti gli intervalli temporali
Applicazioni Pratiche
• Trading Intraday: Aiuta a identificare picchi di volume e volatilità
• Swing Trading: Facilita l’analisi di accumulo e distribuzione
• Scalping: Rileva cambiamenti rapidi nel mercato per operazioni ad alta frequenza
Personalizzazione
• Regolazione del periodo di analisi
• Scelta tra volume dei tick o volume reale negoziato
• Impostazioni adattabili a diversi stili di trading
Benefici
• Semplicità ed efficienza nell’utilizzo
• Personalizzazione flessibile per adattarsi alle preferenze individuali
• Avvisi affidabili per supportare decisioni in tempo reale
⚠️ Avviso Legale: Questo prodotto è destinato esclusivamente all’analisi. I risultati ottenuti in passato non garantiscono rendimenti futuri. Ricorda che ogni operazione di trading comporta dei rischi.
