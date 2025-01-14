Heat Map Pro

🔥 Indicatore di Mappa di Calore per Analisi Avanzata del Volume
L’indicatore di mappa di calore offre un approccio visivo pratico per l’analisi del volume di mercato, permettendo ai trader di prendere decisioni informate con maggiore rapidità.
Funzionalità Principali
1. Rappresentazione tramite Mappa di Calore
Utilizza una scala cromatica chiara per mostrare l’intensità del volume.
Blu: Attività bassa
Verde: Attività moderata
Arancione: Attività elevata
Rosso: Volume massimo
2. Interfaccia Configurabile
Regolazione dei colori secondo le preferenze dell’utente
Visualizzazione opzionale delle percentuali in tempo reale per maggiore chiarezza
Design intuitivo che facilita l’interpretazione delle tendenze
3. Sistema di Avvisi
Notifiche personalizzabili per condizioni specifiche di mercato
Avvisi in tempo reale per monitorare cambiamenti importanti
4. Prestazioni Ottimizzate
Basso consumo di risorse, garantendo stabilità
Compatibilità con tutti gli intervalli temporali
Applicazioni Pratiche
Trading Intraday: Aiuta a identificare picchi di volume e volatilità
Swing Trading: Facilita l’analisi di accumulo e distribuzione
Scalping: Rileva cambiamenti rapidi nel mercato per operazioni ad alta frequenza
Personalizzazione
Regolazione del periodo di analisi
Scelta tra volume dei tick o volume reale negoziato
Impostazioni adattabili a diversi stili di trading
Benefici
Semplicità ed efficienza nell’utilizzo
Personalizzazione flessibile per adattarsi alle preferenze individuali
Avvisi affidabili per supportare decisioni in tempo reale
⚠️ Avviso Legale: Questo prodotto è destinato esclusivamente all’analisi. I risultati ottenuti in passato non garantiscono rendimenti futuri. Ricorda che ogni operazione di trading comporta dei rischi.


