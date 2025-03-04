Bitcoin Smart EA

5

Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30.

I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.

Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale!

Impostazioni e manuale qui


  IMPOSTAZIONI
  • Open new series - on/off inizio di una nuova serie di ordini
  • Trade Buy - consentire al consulente di acquistare
  • Trade Sell - consentire al consulente di vendere
  • Support manual orders - supportare gli ordini manuali veri o falsi
  • Max Orders - ordini massimi consentiti
  • Order Comment - nome del commento dell'ordine
  • Start lots - lotto di partenza iniziale
  • Use Money Management - on/off utilizzo del calcolo automatico del lotto
  • Autolot - Margine libero per ogni 0,01 lotto: l'importo del margine libero per l'apertura ogni 0,01 lotti
  • Lot multiplier - moltiplicatore di lotto per i seguenti ordini
  • Max Lot - quantità massima totale di lotti aperti consentiti
  • Real TP, points - il profitto, in punti, verrà visualizzato sul grafico
  • Virtual TP, points - Il profitto virtuale in punti non verrà visualizzato sul grafico
  • Real SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, verrà visualizzato sul grafico
  • Virtual SL, points - lo stop loss in punti, dal primo ordine, non verrà visualizzato sul grafico
  • Use Real Trail (false: virtual) – utilizzo del trailing reale o virtuale
  • Trail Start - attivazione di un trailing stop
  • Trail Step - distanza dal prezzo quando si attiva un trailing stop
  • Close from reverse signal - vero o falso, chiuderà le operazioni aperte se il segnale è inverso
  • Max spread (0-not use) - spread massimo consentito per il commercio
  • Start Hour - l'ora in cui EA dovrebbe iniziare a fare trading, inserire 1 o 2 ecc.
  • End Hour - nell'ora in cui EA dovrebbe smettere di entrare in una nuova serie di operazioni
  • DD Reduction Algoritm -  Algoritmo di riduzione del prelievo all'ultimo ordine con il profitto sarà vicino alla serie del primo ordine con perdita
  • Number order for DD Reduction Algoritm - da quale ordine viene attivato l'algoritmo di riduzione del drawdown
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentuale di profitto quando si chiudono gli ordini in modalità di riduzione del prelievo
  • Draw on-off - per consentire a EA di tracciare o meno i tag di profitto sul grafico
  • Next: Impostazioni dei caratteri per la visualizzazione
  • Pause between orders (min. 0 - not use) - tempo di pausa tra gli ordini
  • Magic - è un numero speciale che l'EA assegna ai suoi ordini
  • Fix distance - distanza fissa tra gli ordini
  • Order dinamic distance - da quale ordine verrà applicata la distanza dinamica
  • Dinamic distance start - il valore iniziale per la distanza dinamica
  • Distance multiplier - il moltiplicatore dinamico della distanza
  • Poi ci sono le impostazioni dell'indicatore: lascia l'impostazione predefinita!



ninadnaik25
208
ninadnaik25 2025.06.07 17:47 
 

Always amazing products and outstanding after support by author always :) Their telegram group is very productive. Keep up the amazing work Vasiliy :)

F-r-a-n-k-y
49
F-r-a-n-k-y 2025.05.12 09:41 
 

I already have 2 EA's and am very satisfied so far. This EA and the Gold Scalper are currently performing very well and I would buy them again.

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 14:42 
 

Nice ea. with low dd. surprisingly safer with author settings compared to xau

Filtro:
ninadnaik25
208
ninadnaik25 2025.06.07 17:47 
 

Always amazing products and outstanding after support by author always :) Their telegram group is very productive. Keep up the amazing work Vasiliy :)

Christian Quintavalle
335
Christian Quintavalle 2025.06.03 19:44 
 

Ottimo EA lo uso da tempo. Basta non esagerare e avere un conto in centesimi per gold con almeno 100.000 e vai a dormire tranquillo

mdranzi
114
mdranzi 2025.05.15 04:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

F-r-a-n-k-y
49
F-r-a-n-k-y 2025.05.12 09:41 
 

I already have 2 EA's and am very satisfied so far. This EA and the Gold Scalper are currently performing very well and I would buy them again.

JavierTan798
104
JavierTan798 2025.04.28 14:42 
 

Nice ea. with low dd. surprisingly safer with author settings compared to xau

Julien Metz
131
Julien Metz 2025.04.26 21:24 
 

I am happy with the EA, but you have to be careful with your setting as it is martingale, use SL

Gary
406
Gary 2025.04.25 11:27 
 

I’ve been running this ea for around a month now on full auto 30mtf it just ticks along collecting profits as long as you manage your risk correctly you shouldn’t have any problems.

John England
62
John England 2025.04.25 11:25 
 

Running on demo account for 3 weeks and had great profit. The draw down can be a little pulse raising sometimes, but it manages exit in profit each time. Just started on live account being as cautious as possible, and so far it seems ok. Only running this on BTCUSD at the moment with 0.01 lot size. Im looking forward to trying more products

shaik afraaz
26
shaik afraaz 2025.04.18 16:57 
 

I have downloaded this EA and working good with xauusd pair but need tweak few settings for btcusd pair then it will work(try on trial account first). i am really happy with this EA.

Stephanie Chan
22
Stephanie Chan 2025.03.29 14:17 
 

if you know how to follow instruction then you wont burn your account. follow required balance and lot size placement and your trade will be smooth. do not fear the negative on long trade and just wait for the market reversal and the EA will do its work. do not be greedy and trade with bigger lot sizes on a small balance. trade at your own risk! so far so good for me and i think this will be a good long term investment than placing my money on the bank which will not grow. good job on the developer!

dannyphillips
20
dannyphillips 2025.03.09 12:04 
 

This EA does a lot of trades, but Very nice profits so far, thank you!!

Geomel
129
Geomel 2025.03.07 05:23 
 

Doing extremely well on higher time frames!

Marketfool
109
Marketfool 2025.03.06 17:15 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

