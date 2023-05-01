Nas100 Scalping EA

5

--> Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107197

For recent EA trades check out my Profile :

Moustapha Boulouz - 25465153 - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community

Presentiamo l'EA definitivo per i trader che cercano di negoziare le variazioni di prezzo a breve termine nell'indice NAS100: l'EA di scalping NAS100!

Il nostro EA di scalping è un software di trading automatizzato che sfrutta il momentum dell'apertura della Borsa di New York. L'EA identifica opportunità di trading ad alta probabilità ed è progettato per eseguire rapidamente operazioni catturando piccole variazioni di prezzo nel giro di pochi minuti.
Con il nostro EA di scalping NAS100, godrai di un'esecuzione estremamente veloce, spread stretti e funzionalità avanzate di gestione del rischio per assicurarti che le tue operazioni non siano troppo rischiose. Puoi utilizzare l'EA per negoziare diverse dimensioni di lotti, ed è possibile adattarlo in base alle tue preferenze.
Che tu sia un trader esperto o alle prime armi, il nostro EA di scalping NAS100 è lo strumento perfetto per massimizzare le tue vincite e minimizzare il tuo rischio. Non perdere l'opportunità di unirti all'élite di trader che utilizzano il software di trading automatizzato a loro vantaggio.

CARATTERISTICHE
L'EA è specializzato nel fare scalping solo sul Nas100.
L'EA utilizza una Gestione Avanzata delle Operazioni.
L'EA effettua operazioni solo su un timeframe di 1 minuto.
L'EA assume un rischio del 1% per operazione.
L'EA effettua al massimo 2 operazioni al giorno.
L'EA riduce lo stop loss alla metà quando l'operazione è in profitto del +0,50%.
L'EA sposta lo stop loss al punto di pareggio quando l'operazione è in profitto del +1%.
L'EA sposta lo stop loss al +1% quando l'operazione è in profitto del +2%.
Sono forniti set preimpostati.
Numero limitato di acquirenti.
Demo gratuita disponibile per il download.
Requisiti minimi e raccomandazioni
Broker: Qualsiasi broker con spread bassi. Raccomando IC Markets.
Deposito iniziale minimo: $500 in conti con leva 1:500.
Deposito iniziale raccomandato: $1000 in conti con leva 1:500.
Leverage almeno 1:100, raccomandato 1:500.
Tipo di conto: Hedging.
Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24/7 (opzionale).
Tester di strategia
Utilizza 'Ogni tick basato su tick reali' (>99% di qualità).

Ordina oggi il nostro EA di scalping NAS100 e porta il tuo trading al livello successivo!
Recensioni 3
Hong Gong Xing
226
Hong Gong Xing 2023.12.03 01:31 
 

作者非常的有耐心的教学，目前也是盈利的

Ck.
1046
Ck. 2023.10.11 16:17 
 

Great product and communication with seller. Highly recommend.

frost4190
126
frost4190 2023.10.10 17:04 
 

Good customer support

Prodotti consigliati
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
Experts
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experts
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Gold Matrix Pro
Steve Zoeger
Experts
Gold Matrix pro Welcome to the Gold Matrix Ea pro. The Robot is based on one standard Indicator. No other Indicator required =============================================================================================== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. =============================================================================================== =>   works on all Time Frames from 1Minute to 1Day => On the lower Frames th
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Gold Centa Pro MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experts
In the volatile world of financial markets, finding the best trading opportunities and minimizing risks is always a significant challenge for every investor.  GoldCenta EA  is a strategy that uses a stop-loss but carries some risk due to its use of martingale and grid techniques.  It is best suited for Cent accounts. Use it only with money you can afford to risk. Test it with a backtest or on a demo account before going live, Enjoy it after understanding the incredible results. The key advantag
News Robot MT4
Andrey Tatarinov
4.48 (42)
Experts
News Robot 4.0 Durante il rilascio di notizie economiche, il prezzo può superare decine di punti solo nel primo minuto dopo il rilascio. Il trading manuale durante l'alta volatilità è molto rischioso, poiché è difficile rispondere rapidamente alle quotazioni in rapida evoluzione e agli indicatori dei comunicati stampa attuali. Per fare trading sulle notizie, è necessario preparare uno scenario in anticipo, prescrivere il massimo rischio. Usa un robot professionale specializzato per fare tradi
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Experts
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
Ronin MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/139325 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139326 RONIN EA – Trading di Precisione One Shot RONIN è un Expert Advisor disciplinato e potente, pensato per i trader che apprezzano precisione, controllo ed efficienza. Ispirato allo spirito del samurai solitario, RONIN esegue operazioni a ingresso singolo utilizzando una combinazione intelligente di Bulls Power, Bears Power e l'indicatore Alligator. Questo EA è progettato per
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Bthree
Steve Zoeger
Experts
The B3 Forex EA This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth.I wish everyone who purchases the EA all the best possible success It works as well on cent accounts. Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading everyone
Bfour
Steve Zoeger
Experts
The B4 Forex EA This EA is created to work on all Time Frames and all Currency Pairs. Different settings possible SL and TP Trailing Stop Martingale The Ea is very good for longterm Growth It works as well on cent accounts. I wish everyone who purchases the EA maximum sucess and good trading results Please trade carefully and responsibly. Thank you and Happy trading everyone
Gridingale
Arthur Hatchiguian
4.33 (6)
Experts
Gridingale  is a new complex  Expert Advisor  that combines  grid  and  martingale . It will create an order grid according to the settings but also add a martingale on it. So it will take  profits  on little and big  movements .  A  loss covering system  is integrated to allow the recovery of orders that are too distant from the current price. It is possible to filter the opening of a new cycle with an indicator. It can work on both sides at the same time, but it is interesting to have it work
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
New Wall Street
Dmitry Shutov
Experts
Общие сведения Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Подходит для мульти-валютной торговли. Не зависим от качества соединения и торговых условий.  Принцип работы Эксперт открывает ордера по встроенному индикатору. Если прибыль ордера плюсовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в противоположном направлении объёмом  Lot . Если прибыль ордера минусовая. Данный ордер закрывается и открывается новый в этом же направлении и объёмом в  Martingale  раз больше преведущего. Рек
Platinum Dragon EA
Evgenii Filippov
Experts
The EA opens two opposite orders, one of which is always closed with a profit , then the next pair of orders is placed. If the price goes in one direction, the adviser starts to increase profits, and losing trades increase the next lot, thereby closing all trades at the minimum profit. The Expert Advisor is well suited for overclocking a deposit on a cent account. Can be used on any pair. Options: Max Spread - Spread limit for opening the first orders. Lot - initial lot. MaxLot - Maximum lot. P
Eliminator EA
Burcak Sengezer
Experts
Eliminator EA is a professional and fully automated scalper. Easy to use, proved strategy many years and just focused on GBPCAD. This EA uses some calculated price and time actions with 6 indicators' confirmations. No need for unnecessary EA parameters. The EA sets everything automatically. Advantages NO Grid, NO Martingale, NO Averaging and high risk strategies. The EA always uses Stop Loss and Trailing. No needs to enter stop loss or take profit manually. Dropdown style Money Management can b
Ninja trader EA
Roman Lomaev
Experts
Ninja Trader EA – Consulente Professionale di Scalping per MetaTrader Perché Ninja Trader EA? Ninja Trader EA è un consulente di trading potente, affidabile e ad alta tecnologia, progettato specificamente per lo scalping. Combina una gestione rigorosa del rischio, protezione del profitto e alta precisione nelle entrate. Senza utilizzare metodi pericolosi (martingala, griglie, medie), questo consulente è perfetto sia per trader principianti che professionisti. Principali vantaggi di Ninja Tra
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Experts
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
Japan AI
Ciprian Ghebanoaei
Experts
JAPAN AI is a trading robot that operates automatically in the GBPJPY forex market. You don't need to worry about parameter configuration for this EA. It is ready to start trading on the GBPJPY M30 . The only decision you need to make is regarding the lot size. The backtest in the description is made for the last three years. This expert advisor includes a system that identifies trends and filters out market noise. It places orders based on the direction of the trend. Moving Average, Alligat
FREE
AVB Expert
Ayaz Maqsud RaŞİdov
Experts
Based on technical analysis and the logic of upward (bullish) and downward (bearish) trends, the bot eliminates speculative cases in the market. High-precision bots surpass humans in all aspects: they replace a workforce and have no limitations on working hours. Unlike humans, they are not subject to fatigue, illnesses, emotions, etc. The bot is limited from the risks of losing the entire capital as it incorporates STOP Loss and Take Profit features. These features help manage potential losses
FREE
Pure Trend EA
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experts
OPENING PRICE:  $30 (3 copies left) Next price: $59 Final price:  $99 Pure Trend EA is a low-risk expert that is fully automated with fixed stoploss and take profit. You can choose if you want to trade with fixed lots, or lots per amount in balance. This EA is based on pure trend movements that is based on Stochastic and MACD. No Martingale No Grid Broker and deposit Any broker with small spreads is suitable. Recommended deposit:   $300 or more. Minimum deposit:   $100  Currency pairs and
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experts
Presentazione di HFT KING EA: l'HFT KING definitivo del trading! Questo sistema di trading ad alta frequenza completamente automatizzato è progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading con il suo algoritmo avanzato e funzionalità all'avanguardia. HFT King utilizza una combinazione unica di analisi tecnica, intelligenza artificiale, trading ad alta frequenza e apprendimento automatico per fornire ai trader segnali di trading affidabili e redditizi. La tecnologia all'avanguardia di HFT
Gegatrade Advanced
David Zouein
5 (1)
Experts
Gegatrade Advanced EA is a state of the art Cost Averaging system It is secured by a built-in “ News WatchDog ” that suspends trading during news events the EA has lot of preset configuration files that can be downloaded from its Blog For full description visit the Blog :  https://www.mql5.com/en/blogs/post/720582 Trading Strategy The EA uses different strategy to each pre-set file which can all be downloaded from the Blog Gegatrade Advanced is open for the user to define his own strateg
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
1 copy left for  $199 Next price  -->  $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position ma
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Estrattori per XAUUSD Extractors per XAUUSD è un Expert Advisor di livello professionale progettato per i trader che apprezzano la precisione, il rischio controllato e una logica di trading flessibile quando operano con l'oro (XAUUSD). Integra due strategie avanzate integrate e cinque modalità di approccio al mercato flessibili, offrendo ai trader il pieno controllo su come il sistema interpreta, inserisce e gestisce le operazioni in diverse strutture di mercato. Basato su un'ampia ricerca e s
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - è un consulente di griglia aggressivo e completamente automatizzato, con un pannello di trading informativo e una configurazione semplice. La strategia consiste in un lavoro simultaneo bidirezionale, moltiplicando il volume di una direzione. Sono implementati il calcolo automatico dei lotti integrato, varie varianti di aumento del volume delle posizioni e altre funzioni. Istruzioni ->   QUI   /   Risoluzione dei problemi ->   QUI   / Versione MT5 ->   QUI Come o
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.63 (8)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss . Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback , aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia. Perché è affidabile
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
Experts
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Only a few copies left at $129. Next price is $399 Live signal  MT5 version Meet your trusted crypto market assistant — Bitcoin Scalper Pro. This is the perfect solution for those who want to trade Bitcoin professionally and efficiently! This unique trading advisor is designed specifically for Bitcoin trading and uses a powerful price level breakout stra
Altri dall’autore
BLZ Candle TImer
Moustapha Boulouz
4.47 (19)
Utilità
BLZ Candle Timer: il futuro del trading Entrate nel mondo del trading all'avanguardia con BLZ Candle Timer, un avanzato timer per il conto alla rovescia delle barre che rivela il tempo rimanente prima che la barra corrente finisca e ne emerga una nuova. Sperimentate il potere della precisione: questo indicatore rivela il tempo rimanente per l'ultima barra sul vostro grafico, assicurandovi di seguire il ritmo del mercato. Rimanete all'erta con le notifiche tempestive dell'arrivo di una nuova b
FREE
Advanced Trade Manager MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilità
Rivoluziona il tuo trading con il nostro Advanced Trade Manager per MT4 e MT5 Mt4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/107249 Potenzia la tua strategia di trading con lo strumento definitivo per precisione e controllo: il nostro Advanced Trade Manager per MT4 e MT5. A differenza dei trade manager convenzionali, il nostro non solo si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato, ma imposta anche automaticamente livelli di stop-loss e take-profit nel momento in cui entri in una po
FREE
Nas100 Scalping EA MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Experts
--> Versione MT4:   https://www.mql5.com/en/market/product/97464 For recent EA trades check out my Profile : Moustapha Boulouz - 25465153 - Trader's profile - MQL5 Algo Trading community Presentiamo l'EA definitivo per i trader che cercano di negoziare le variazioni di prezzo a breve termine nell'indice NAS100: l'EA di scalping NAS100! Il nostro EA di scalping è un software di trading automatizzato che sfrutta il momentum dell'apertura della Borsa di New York. L'EA identifica opportunità di tra
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT5: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 5. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Caratteristiche principali: Automazione senza sforzo: Monitora automaticamente le operazioni sul N
FREE
Advanced Trade Manager MT4
Moustapha Boulouz
Utilità
Rivoluziona il tuo trading con il nostro Advanced Trade Manager per MT4 e MT5 Versione MT5: https ://www .mql5 .com /en /market /product /107253 Potenzia la tua strategia di trading con lo strumento definitivo per precisione e controllo: il nostro Advanced Trade Manager per MT4 e MT5. A differenza dei trade manager convenzionali, il nostro non solo si adatta dinamicamente alle condizioni di mercato, ma imposta anche automaticamente livelli di stop-loss e take-profit nel momento in cui entri in
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilità
Vi presentiamo NAS100 Auto SL e TP Maker per MT4: Non perdete mai più l'impostazione di StopLoss e TakeProfit con il nostro NAS100 Auto SL e TP Maker, un assistente indispensabile per i trader che navigano sul mercato del Nasdaq 100 su MetaTrader 4. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare la gestione dei livelli di StopLoss e TakeProfit. Questo strumento è stato progettato per coloro che cercano una soluzione perfetta per automatizzare
FREE
Filtro:
Hong Gong Xing
226
Hong Gong Xing 2023.12.03 01:31 
 

作者非常的有耐心的教学，目前也是盈利的

Moustapha Boulouz
23501
Risposta dello sviluppatore Moustapha Boulouz 2023.12.13 13:11
Thank you very much for this wonderful review. We are delighted and greatly appreciate it. 🙏
Ck.
1046
Ck. 2023.10.11 16:17 
 

Great product and communication with seller. Highly recommend.

Moustapha Boulouz
23501
Risposta dello sviluppatore Moustapha Boulouz 2023.10.21 21:24
Thank you very much for your excellent and constructive review! I am really happy that you've been satisfied so far.
frost4190
126
frost4190 2023.10.10 17:04 
 

Good customer support

Moustapha Boulouz
23501
Risposta dello sviluppatore Moustapha Boulouz 2023.10.21 21:25
Thank you very much for your excellent review! I am really happy that you've been satisfied so far.
Rispondi alla recensione