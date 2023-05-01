Nas100 Scalping EA
- Experts
- Moustapha Boulouz
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 3 maggio 2023
- Attivazioni: 15
Presentiamo l'EA definitivo per i trader che cercano di negoziare le variazioni di prezzo a breve termine nell'indice NAS100: l'EA di scalping NAS100!
Il nostro EA di scalping è un software di trading automatizzato che sfrutta il momentum dell'apertura della Borsa di New York. L'EA identifica opportunità di trading ad alta probabilità ed è progettato per eseguire rapidamente operazioni catturando piccole variazioni di prezzo nel giro di pochi minuti.
Con il nostro EA di scalping NAS100, godrai di un'esecuzione estremamente veloce, spread stretti e funzionalità avanzate di gestione del rischio per assicurarti che le tue operazioni non siano troppo rischiose. Puoi utilizzare l'EA per negoziare diverse dimensioni di lotti, ed è possibile adattarlo in base alle tue preferenze.
Che tu sia un trader esperto o alle prime armi, il nostro EA di scalping NAS100 è lo strumento perfetto per massimizzare le tue vincite e minimizzare il tuo rischio. Non perdere l'opportunità di unirti all'élite di trader che utilizzano il software di trading automatizzato a loro vantaggio.
CARATTERISTICHE
L'EA è specializzato nel fare scalping solo sul Nas100.
L'EA utilizza una Gestione Avanzata delle Operazioni.
L'EA effettua operazioni solo su un timeframe di 1 minuto.
L'EA assume un rischio del 1% per operazione.
L'EA effettua al massimo 2 operazioni al giorno.
L'EA riduce lo stop loss alla metà quando l'operazione è in profitto del +0,50%.
L'EA sposta lo stop loss al punto di pareggio quando l'operazione è in profitto del +1%.
L'EA sposta lo stop loss al +1% quando l'operazione è in profitto del +2%.
Sono forniti set preimpostati.
Numero limitato di acquirenti.
Demo gratuita disponibile per il download.
Requisiti minimi e raccomandazioni
Broker: Qualsiasi broker con spread bassi. Raccomando IC Markets.
Deposito iniziale minimo: $500 in conti con leva 1:500.
Deposito iniziale raccomandato: $1000 in conti con leva 1:500.
Leverage almeno 1:100, raccomandato 1:500.
Tipo di conto: Hedging.
Utilizza un VPS per far funzionare l'EA 24/7 (opzionale).
Tester di strategia
Utilizza 'Ogni tick basato su tick reali' (>99% di qualità).
Ordina oggi il nostro EA di scalping NAS100 e porta il tuo trading al livello successivo!
作者非常的有耐心的教学，目前也是盈利的