Robot Choppiness
- Indicatori
- Diego Mauricio Padilla Mendez
- Versione: 2.105
- Aggiornato: 9 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Il robot Choppines viene caricato come indicatore nella cartella degli indicatori MT4
Si consiglia di utilizzare una durata della candela di 5 minuti, il tempo di scadenza del robot consigliato è di 5 minuti.
Il robot può essere configurato per inviare segnali alle piattaforme MT2, MX2, PRICEPRO. Per inviare segnali, è necessario utilizzare il programma connettore della piattaforma con cui vogliamo lavorare.
Per l'installazione sul connettore eseguire la seguente procedura (è allegata un'immagine che descrive la configurazione con il connettore della piattaforma MT2):
1.- Carica qualsiasi coppia di valute sulla piattaforma MT4
2.- Posizionare le candele sulla temporizzazione M5
3.- Carica o trascina il file Robot-Choppiness.ex4 sulla coppia di valute aperta sullo schermo.
4.- Caricare il connettore MT2 (MX2, o anche PRICEPRO, uno alla volta) sullo schermo, configurare il nome del file, il nome del segnale, il buffer di acquisto (0), il buffer di vendita (1), impostare la scadenza del robot = 5 minuti .
5.- Salva questa configurazione in un modello, in modo che il modello la carichi automaticamente in tutte le coppie di valute con cui lavorerai.
Il robot dell'instabilità può funzionare anche nel mercato OTC, ora puoi gestire gli indici sintetici con il nostro indicatore
Good results, great support...