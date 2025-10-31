Cross 2 MovingAverage Histogram Signal Alert MT5

L'indicatore mostra la differenza tra le due medie mobili sotto forma di un grafico a barre. Le medie mobili hanno enormi opportunità di personalizzazione. Notifica in tutti i modi quando il colore dell'istogramma cambia: emette un segnale acustico nel terminale, invia una notifica al telefono e una lettera alla posta: ora non perderai sicuramente l'affare.

Indicatore di intersezione delle medie mobili completamente gratuito sotto forma di linee sul grafico: https://www.mql5.com/it/market/product/148478

Il tuo feedback è molto importante per me. Il feedback rende gli sviluppi molto migliori e aiuta a muoversi nelpred insieme. Hai domande o vuoi condividere un'opinione? Scrivi commenti o invia messaggi: sono sempre in contatto!

Questo strumento diventa il tuo fidato assistente che si occupa della routine di monitoraggio del mercato. Invece di scrutare costantemente il grafico in attesa del momento dell'intersezione, puoi affidare questo compito all'indicatore. Non solo visualizza le dinamiche della forza di tendenza con barre di istogramma comprensibili, ma funge anche da cane da guardia che ti sveglierà immediatamente con un potente avviso nel momento più cruciale. Ciò ti consente di agire senza indugio, emozione e trambusto, seguendo rigorosamente la tua strategia di trading.

La flessibilità delle Impostazioni apre opportunità per traders con qualsiasi esperienza e approccio all'analisi. Puoi sperimentare periodi di medie mobili, abbinandoli a qualsiasi periodo di tempo e attività di trading, dallo Scalping sui grafici dei minuti agli investimenti a lungo termine. L'indicatore servirà ugualmente efficacemente sia per filtrare i segnali che per individuare i punti di ingresso e di uscita. È una soluzione pronta all'uso e attentamente studiata che ti fa risparmiare tempo e riduce al minimo il rischio di perdere un affare redditizio.

Parametri dell'indicatore