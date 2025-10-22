SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldBaron EA MT5 High risk
Mikhail Sergeev

GoldBaron EA MT5 High risk

Mikhail Sergeev
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 155 USD al mese
crescita dal 2025 426%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
21 (65.62%)
Loss Trade:
11 (34.38%)
Best Trade:
125.01 USD
Worst Trade:
-65.96 USD
Profitto lordo:
649.56 USD (65 392 pips)
Perdita lorda:
-240.88 USD (24 085 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (257.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
257.13 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
20.42%
Massimo carico di deposito:
35.48%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
4.81
Long Trade:
21 (65.63%)
Short Trade:
11 (34.38%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
12.77 USD
Profitto medio:
30.93 USD
Perdita media:
-21.90 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-70.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-70.70 USD (2)
Crescita mensile:
50.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
84.93 USD (14.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.82% (39.97 USD)
Per equità:
79.92% (90.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +125.01 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +257.13 USD
Massima perdita consecutiva: -70.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 più
Accelerazione estrema del deposito da parte di un esperto: GoldBaron EA 

Una grande perdita iniziale nel primo mese è inevitabile per un'inizio spettacolare. C'è un'accelerazione del deposito!!! Stiamo investendo altrove.

Partire da 100 dollari è un grande rischio. Per un lavoro confortevole è necessario un minimo di 300 dollari.


  • Data di inizio: 2025.10.20
  • Deposito iniziale: 95 $
  • Obiettivo: 1000 % entro marzo 2026

L'esperto genera i suoi segnali sulla base dell'indicatore "AceTrend": https://www.mql5.com/en/market/product/139259

Il segreto sta nell'indicatore! È stato realizzato un breakthrough tecnologico che ci permette di ottenere tali eccellenti risultati.


