Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5

Assistente intelligente per ingressi di mercato accurati e tempestivi. L'indicatore emette un segnale acustico e avvisi quando il prezzo raggiunge i livelli. Puoi impostare manualmente i livelli di supporto e resistenza o affidarlo a un algoritmo. Nel momento in cui il prezzo raggiunge il livello, vengono inoltre contrassegnati i modelli di candele. I modelli di candele unici sono una simbiosi dei modelli classici e dei modelli di rottura e sospensione dei livelli.

Per il trading altamente redditizio in borsa, nella maggior parte dei casi, l'impostazione degli ordini non è sufficiente e il trader deve guardare e analizzare personalmente come si comporta il prezzo quando si avvicina a un livello importante. Penso che tutti i trader si siano imbattuti in una situazione in cui all'inizio del giorno di negoziazione abbiamo segnato obiettivi importanti per noi stessi e poi abbiamo perso il momento in cui il prezzo li ha raggiunti. Di conseguenza, il momento dell'ingresso è mancato e otteniamo ulteriori emozioni negative, osservando come il prezzo si muove nel pieno rispetto del nostro piano. Ma non ci sei, così come nessun profitto.

Fai trading con piacere e comfort! Non è più necessario fissare il monitor per giorni. Identifica i livelli che sono importanti per te e fai i tuoi affari, altri lavori o semplicemente rilassati. Quando il prezzo raggiunge un determinato livello, riceverai una notifica e potrai iniziare subito a fare trading. Con questo indicatore, non perderai più il momento migliore per entrare nel mercato. Inizia a utilizzare i livelli di avviso oggi stesso e scopri come questo semplifica il processo di trading e migliora la sua efficienza.

È possibile scaricare la versione di prova dell'indicatore. Nella versione di prova è possibile impostare un solo livello di segnale. Altrimenti, la funzionalità non è diversa. Scarica Indicatore per MetaTrader5: https://c.mql5.com/6/981/i_LevelsAlert_v1.0_free.ex5

Parametri dell'indicatore

Color_Up - colore della linea superiore.

- colore della linea superiore. Style_Up - stile linea superiore.

- stile linea superiore. Color_Dn - colore della linea di fondo.

- colore della linea di fondo. Style_Dn - stile linea di fondo.

- stile linea di fondo. Send Email - invio di notifiche e-mail.

- invio di notifiche e-mail. Alert - notifica audio.

- notifica audio. Push Notification - notifica al terminale mobile.

- notifica al terminale mobile. Sound file - selezionare il file audio per le notifiche.

- selezionare il file audio per le notifiche. Pause between alerts (seconds) - pausa obbligatoria tra le notifiche.

- pausa obbligatoria tra le notifiche. Quantity_Arrow - frequenza delle frecce (pattern.)

- frequenza delle frecce (pattern.) CalculateBarsArrow - numero di barre per visualizzare le frecce (modelli) sulla storia.

È possibile impostare automaticamente i livelli per livelli rotondi. Per fare ciò, fai clic su: LShift + RShift + 2. O LShift + RShift + 1 per impostare i livelli al massimo e al minimo per le ultime 40 barre. Ora stiamo lavorando per espandere la funzionalità dei Livelli automatici.





Guarda in tempo reale come tori e orsi combattono vicino a livelli importanti.

L'indicatore mostra come acquirenti (tori) e venditori (orsi) lottano vicino a livelli di prezzo importanti. Le frecce sul grafico indicano la formazione di modelli di candele in tempo reale. Aiuta a vedere come cambia l'equilibrio di potere prima della chiusura della barra dei Prezzi. In conclusione: L'indicatore trasforma un'analisi complessa in un'immagine visiva. Non solo Vedi i livelli, ma anche le «emozioni» del mercato — chi è più forte in questo momento: acquirenti o venditori.





È possibile aumentare la precisione delle frecce del segnale

fondamentalmente la precisione dipende fortemente dal significato del livello. Ma c'è anche un modo per aumentare la precisione dei segnali. Per fare ciò, attendere la rottura del massimo (per le transazioni di acquisto) della barra su cui si è formato il segnale. Ciò renderà l'ingresso un po ' in ritardo, ma in questo modo verranno filtrati molti scambi non redditizi. E alla fine, una tale strategia si ripaga da sola. Per una tale strategia di ingresso in una posizione, è conveniente utilizzare ordini BuyStop o SellStop.





Quali segnali e avvisi crea (invia) l'indicatore?

L'indicatore invia un messaggio all'e-mail. Un segnale acustico e un avvertimento nel terminale. Avviso nel terminale mobile. Tutte le opzioni possono essere attivate e disattivate a piacimento. Per inviare correttamente i messaggi all'e-mail, è necessario specificare le informazioni necessarie nelle impostazioni del terminale. Lo stesso vale per gli avvisi nel terminale mobile.





A che punto viene emesso il segnale acustico?

Avviso prima volta si verifica quando il prezzo tocca il livello. Il secondo avviso si verifica dopo la chiusura della barra per livello. Ogni avviso si verifica non più di una volta per Bar. Nelle impostazioni, è possibile specificare la pausa più bassa possibile tra gli avvisi.





Non mi piace il segnale acustico. Voglio il mio. Come configurare?

Nelle impostazioni, è possibile specificare il nome di qualsiasi file audio dalla rispettiva cartella del terminale di trading. È possibile aggiungere qualsiasi file audio nella cartella (MetaTrader5/Sounds) dei suoni del terminale. Usa file audio con la stessa estensione.





È possibile aggiungere il proprio modello per contrassegnare i livelli di prezzo?

Inviami un'e-mail e descrivi in dettaglio la tua idea. Il feedback e il miglioramento dell'indicatore sono prioritari. Per favore, cerca di descrivere la tua idea nel modo più dettagliato. Immagini e screenshot sono i benvenuti.





Quali sono i piani per l'ulteriore sviluppo dell'indicatore?

In futuro, prevediamo di aggiungere linee di tendenza inclinate. Automatizzare le definizioni dei più forti. Ma l'obiettivo principale è la comodità dell'indicatore per il trader. Pertanto, abbiamo in programma di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente con il nostro indicatore.





Come vediamo una giornata lavorativa con un indicatore e come lavoriamo noi stessi

immagina di essere il capitano di una nave che non si trova al timone 24/7, ma si fida dell'automazione per seguire il corso. Ecco come appare nel trading. Preparazione mattutina:»esplorazione del terreno". Inizi la giornata non con uno scorrimento infinito di grafici, ma con un'analisi: Leggi le notizie (ad esempio, rapporti sull'inflazione o dichiarazioni delle banche centrali). Guarda dove i mercati hanno chiuso ieri, quali tendenze sono delineate. Determinare la "zona di interesse" - dove oggi sono probabili forti movimenti di prezzo.

Posizionamento delle "trappole": dove mettere i livelli. Invece di fissare lo schermo tutto il giorno, metti i livelli di prezzo nell'indicatore dove stai aspettando eventi importanti. Vicino a numeri rotondi (ad esempio 1.1000 per EUR/USD). Ai massimi/minimi passati. Vicino a linee di tendenza o forme (triangoli, bandiere). Imposta avvisi (suono, email, notifica push).È come posizionare le telecamere di sorveglianza all'incrocio: si catturano i punti in cui è probabile un incidente (scatto di prezzo).

Lavoro tranquillo: sei libero! Ora puoi fare le tue cose: bere caffè, lavorare su altri progetti, camminare. Non preoccuparti di perdere un momento: l'indicatore diventerà il tuo "pappagallo urlante". Perché è conveniente? Il mercato si muove spesso a scatti: l ' 80% delle volte è un piatto noioso, il 20% è un salto improvviso. Non ha senso aspettare il tempo in riva al mare.

Allarme: è ora di agire! Una volta che il prezzo raggiunge il tuo livello: ricevi un avviso (ad esempio su un terminale mobile nel tuo smartphone). Torna rapidamente al computer e controlla: questa è una rottura falsa? Vedi se la candela si è chiusa dietro il livello. C'è qualche conferma? Volumi, notizie, modelli (come «martello» o «stella cadente»). La tendenza è continuata? È come ricevere un SMS: "l'allarme è scattato a casa tua!». Non corri subito, ma prima guardi attraverso la telecamera — non è un gatto?

Entrare nel mercato: a sangue freddo e secondo i piani. Se tutto coincide, apri un accordo secondo regole prestabilite. Metti uno stop loss dietro il livello (ad esempio, 15 punti sotto la rottura). Take profit-al livello significativo successivo o in percentuale dello stop loss. Non cercare di» catturare l'intera tendenza " — prendi il tuo profitto pianificato.