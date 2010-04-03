Price Canal and Candle Pattern Signal Alert MT5

Assistente intelligente per ingressi di mercato accurati e tempestivi. L'indicatore emette un segnale acustico e avvisi quando il prezzo raggiunge i livelli. Puoi impostare manualmente i livelli di supporto e resistenza o affidarlo a un algoritmo. Nel momento in cui il prezzo raggiunge il livello, vengono inoltre contrassegnati i modelli di candele. I modelli di candele unici sono una simbiosi dei modelli classici e dei modelli di rottura e sospensione dei livelli.

Per il trading altamente redditizio in borsa, nella maggior parte dei casi, l'impostazione degli ordini non è sufficiente e il trader deve guardare e analizzare personalmente come si comporta il prezzo quando si avvicina a un livello importante. Penso che tutti i trader si siano imbattuti in una situazione in cui all'inizio del giorno di negoziazione abbiamo segnato obiettivi importanti per noi stessi e poi abbiamo perso il momento in cui il prezzo li ha raggiunti. Di conseguenza, il momento dell'ingresso è mancato e otteniamo ulteriori emozioni negative, osservando come il prezzo si muove nel pieno rispetto del nostro piano. Ma non ci sei, così come nessun profitto.

Fai trading con piacere e comfort! Non è più necessario fissare il monitor per giorni. Identifica i livelli che sono importanti per te e fai i tuoi affari, altri lavori o semplicemente rilassati. Quando il prezzo raggiunge un determinato livello, riceverai una notifica e potrai iniziare subito a fare trading. Con questo indicatore, non perderai più il momento migliore per entrare nel mercato. Inizia a utilizzare i livelli di avviso oggi stesso e scopri come questo semplifica il processo di trading e migliora la sua efficienza.

È possibile scaricare la versione di prova dell'indicatore. Nella versione di prova è possibile impostare un solo livello di segnale. Altrimenti, la funzionalità non è diversa. Scarica Indicatore per MetaTrader5: https://c.mql5.com/6/981/i_LevelsAlert_v1.0_free.ex5

Parametri dell'indicatore

  • Color_Up - colore della linea superiore.
  • Style_Up - stile linea superiore.
  • Color_Dn - colore della linea di fondo.
  • Style_Dn - stile linea di fondo.
  • Send Email - invio di notifiche e-mail.
  • Alert - notifica audio.
  • Push Notification - notifica al terminale mobile.
  • Sound file - selezionare il file audio per le notifiche.
  • Pause between alerts (seconds) - pausa obbligatoria tra le notifiche.
  • Quantity_Arrow - frequenza delle frecce (pattern.)
  • CalculateBarsArrow - numero di barre per visualizzare le frecce (modelli) sulla storia.

È possibile impostare automaticamente i livelli per livelli rotondi. Per fare ciò, fai clic su: LShift + RShift + 2. O LShift + RShift + 1 per impostare i livelli al massimo e al minimo per le ultime 40 barre. Ora stiamo lavorando per espandere la funzionalità dei Livelli automatici.


Guarda in tempo reale come tori e orsi combattono vicino a livelli importanti.

L'indicatore mostra come acquirenti (tori) e venditori (orsi) lottano vicino a livelli di prezzo importanti. Le frecce sul grafico indicano la formazione di modelli di candele in tempo reale. Aiuta a vedere come cambia l'equilibrio di potere prima della chiusura della barra dei Prezzi. In conclusione: L'indicatore trasforma un'analisi complessa in un'immagine visiva. Non solo Vedi i livelli, ma anche le «emozioni» del mercato — chi è più forte in questo momento: acquirenti o venditori.


È possibile aumentare la precisione delle frecce del segnale

fondamentalmente la precisione dipende fortemente dal significato del livello. Ma c'è anche un modo per aumentare la precisione dei segnali. Per fare ciò, attendere la rottura del massimo (per le transazioni di acquisto) della barra su cui si è formato il segnale. Ciò renderà l'ingresso un po ' in ritardo, ma in questo modo verranno filtrati molti scambi non redditizi. E alla fine, una tale strategia si ripaga da sola. Per una tale strategia di ingresso in una posizione, è conveniente utilizzare ordini BuyStop o SellStop.


Quali segnali e avvisi crea (invia) l'indicatore?

L'indicatore invia un messaggio all'e-mail. Un segnale acustico e un avvertimento nel terminale. Avviso nel terminale mobile. Tutte le opzioni possono essere attivate e disattivate a piacimento. Per inviare correttamente i messaggi all'e-mail, è necessario specificare le informazioni necessarie nelle impostazioni del terminale. Lo stesso vale per gli avvisi nel terminale mobile.


A che punto viene emesso il segnale acustico?

Avviso prima volta si verifica quando il prezzo tocca il livello. Il secondo avviso si verifica dopo la chiusura della barra per livello. Ogni avviso si verifica non più di una volta per Bar. Nelle impostazioni, è possibile specificare la pausa più bassa possibile tra gli avvisi.


Non mi piace il segnale acustico. Voglio il mio. Come configurare?

Nelle impostazioni, è possibile specificare il nome di qualsiasi file audio dalla rispettiva cartella del terminale di trading. È possibile aggiungere qualsiasi file audio nella cartella (MetaTrader5/Sounds) dei suoni del terminale. Usa file audio con la stessa estensione.


È possibile aggiungere il proprio modello per contrassegnare i livelli di prezzo?

Inviami un'e-mail e descrivi in dettaglio la tua idea. Il feedback e il miglioramento dell'indicatore sono prioritari. Per favore, cerca di descrivere la tua idea nel modo più dettagliato. Immagini e screenshot sono i benvenuti.


Quali sono i piani per l'ulteriore sviluppo dell'indicatore?

In futuro, prevediamo di aggiungere linee di tendenza inclinate. Automatizzare le definizioni dei più forti. Ma l'obiettivo principale è la comodità dell'indicatore per il trader. Pertanto, abbiamo in programma di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente con il nostro indicatore.


Come vediamo una giornata lavorativa con un indicatore e come lavoriamo noi stessi

immagina di essere il capitano di una nave che non si trova al timone 24/7, ma si fida dell'automazione per seguire il corso. Ecco come appare nel trading. Preparazione mattutina:»esplorazione del terreno". Inizi la giornata non con uno scorrimento infinito di grafici, ma con un'analisi: Leggi le notizie (ad esempio, rapporti sull'inflazione o dichiarazioni delle banche centrali). Guarda dove i mercati hanno chiuso ieri, quali tendenze sono delineate. Determinare la "zona di interesse" - dove oggi sono probabili forti movimenti di prezzo.

Posizionamento delle "trappole": dove mettere i livelli. Invece di fissare lo schermo tutto il giorno, metti i livelli di prezzo nell'indicatore dove stai aspettando eventi importanti. Vicino a numeri rotondi (ad esempio 1.1000 per EUR/USD). Ai massimi/minimi passati. Vicino a linee di tendenza o forme (triangoli, bandiere). Imposta avvisi (suono, email, notifica push).È come posizionare le telecamere di sorveglianza all'incrocio: si catturano i punti in cui è probabile un incidente (scatto di prezzo).

Lavoro tranquillo: sei libero! Ora puoi fare le tue cose: bere caffè, lavorare su altri progetti, camminare. Non preoccuparti di perdere un momento: l'indicatore diventerà il tuo "pappagallo urlante". Perché è conveniente? Il mercato si muove spesso a scatti: l ' 80% delle volte è un piatto noioso, il 20% è un salto improvviso. Non ha senso aspettare il tempo in riva al mare.

Allarme: è ora di agire! Una volta che il prezzo raggiunge il tuo livello: ricevi un avviso (ad esempio su un terminale mobile nel tuo smartphone). Torna rapidamente al computer e controlla: questa è una rottura falsa? Vedi se la candela si è chiusa dietro il livello. C'è qualche conferma? Volumi, notizie, modelli (come «martello» o «stella cadente»). La tendenza è continuata? È come ricevere un SMS: "l'allarme è scattato a casa tua!». Non corri subito, ma prima guardi attraverso la telecamera — non è un gatto?

Entrare nel mercato: a sangue freddo e secondo i piani. Se tutto coincide, apri un accordo secondo regole prestabilite. Metti uno stop loss dietro il livello (ad esempio, 15 punti sotto la rottura). Take profit-al livello significativo successivo o in percentuale dello stop loss. Non cercare di» catturare l'intera tendenza " — prendi il tuo profitto pianificato.

Prodotti consigliati
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicatori
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Support and Resistance Detect Signal Elite
Guilherme Guimaraes Dias
Indicatori
The indicator,   Support and Resistance Detect Signal   automatically detects support and resistance levels and trend lines, emitting a signal whenever the condition is met, as configured. It reads support and resistance drawn manually or automatically built into the chart by other external indicators. Note:   Support and Resistance Detect Signal   is compatible with almost all external indicators that draw on the chart, support and resistance levels, in addition to trend lines. Discover our
Precision Indicator
Kian Guan Lok
Indicatori
Elite Market Precision Indicator: Outsmart Institutional Manipulation with Fibonacci & Pivot Synergy The Institutional Trap: Why Most Traders Fail The financial markets are a battlefield where institutional traders manipulate price action to create false breakouts, liquidity hunts, and engineered reversals. Most retail traders fall victim to these deceptive moves, leading to emotional trading, fake signals, and capital losses. The Solution: Precision Trading with Fibonacci, Pivot Points & Candle
Trend Lines Supports and Resistances
Mykola Khandus
Indicatori
Trend Lines Supports and Resistances is an indicator that analyses the market structure, identifies Pivot Points, displays active Support/Resistance zones and trend levels. Main Features: Defining and displaying Pivot Points. Analyse Pivot Points to build and display trend lines. Setting up visual display of trend lines. Setting up trend lines broken notifications. Analyse Pivot Points to define and display support and resistance levels. Setting up visual display of support and resistance leve
Volume Prices Universal
Andriy Sydoruk
Indicatori
Looking for reliable levels on a price chart? Already tired of searching for similar indicators? Are the levels not working out as they should? Then this is the indicator for you. Volume Prices Universal is a reliable indicator of horizontal volumes. What does it show? First of all, the main idea of ​​the indicator is to display at which price mark the price has been for the longest time. Thus, the display of price volumes on the price chart is formed. With the help of which you can very simpl
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indicatori
Are you tired of drawing Support & Resistance levels for your Quotes? Are you learning how to spot Support & Resistances? No matter what is your case, Auto Support & Resistances will draw those levels for you! AND, it can draw them from other timeframes, right into you current chart, no matter what timeframe you are using... You can also Agglutinate regions/zones that are too much closer to each other and turning them into one single Support & Resistance Level. All configurable. SETTINGS Timefr
FREE
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indicatori
Harmonic patterns are characteristic series of price movements with respect to Fibonacci levels, which statistically precede price reversals. This indicator searches for harmonic patterns. It is capable of recognising 26 classical and non-classical harmonic patterns : Classical Gartley Butterfly Alternate Butterfly Bat Alternate Bat Crab Deep Crab Three Drives Non-classical Shark Alternate Shark Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Butterfly Anti Alternate Butterfly Anti Bat Anti Alternate Bat Anti Crab
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicatori
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indicatori
The indicator builds a graphical analysis based on the Fibonacci theory. Fibo Fan is used for the analysis of the impulses and corrections of the movement. Reversal lines (2 lines at the base of the Fibonacci fan) are used to analyze the direction of movements. The indicator displays the of 4 the target line in each direction. The indicator takes into account market volatility. If the price is above the reversal lines, it makes sense to consider buying, if lower, then selling. You can open posi
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
Su MetaTrader, tracciare più   linee orizzontali   e monitorare i rispettivi livelli di prezzo può essere un’attività noiosa. Questo indicatore disegna automaticamente più linee orizzontali a intervalli uguali per impostare avvisi di prezzo, tracciare livelli di supporto e resistenza, e per altri usi manuali. Questo indicatore è perfetto per i trader Forex alle prime armi che cercano opportunità per ottenere profitti rapidi tramite acquisto e vendita. Le linee orizzontali aiutano a identificare
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indicatori
L'indicatore UzFx-Total TP'SL &amp; Timer-MT5 è progettato per fornire un monitoraggio in tempo reale dei valori totali di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) in tutte le operazioni aperte e in sospeso. Inoltre, include un timer per il conto alla rovescia delle candele che indica il tempo rimanente per la chiusura della candela corrente. (Visitate il profilo e controllate tutti gli altri prodotti MT4/MT5) (Non dimenticate di dare una recensione) Caratteristiche principali: Calcola automaticame
FREE
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indicatori
Support & Resistance indicator is a modification of the standard Bill Williams' Fractals indicator. The indicator works on any timeframes. It displays support and resistance levels on the chart and allows setting stop loss and take profit levels (you can check the exact value by putting the mouse cursor over the level). Blue dashed lines are support level. Red dashed lines are resistance levels. If you want, you can change the style and color of these lines. If the price approaches a support lev
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indicatori
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicatori
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Single TF SR Pro
Maksim Golubev
Indicatori
Single TF SR Pro   – Support and Resistance Indicator Single TF SR Pro   is a technical analysis tool that automatically detects and displays key support and resistance levels on the chart based on local price extremums. The indicator is designed to work on a selected timeframe and shows only significant levels that appear repeatedly. Key Features Extremum- based level detection — the indicator identifies local highs and lows in historical price data, which are then grouped into common level
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indicatori
Detailed Description: The   Pivot Points Indicator   is designed for traders who rely on pivot points, midpoints and support/resistance levels for their trading strategies. By automatically calculating and plotting these levels (based on   the   previous period's high, low, and close prices) , the indicator provides a clear, visual representation of critical price areas where the market may reverse or break out.The tool is particularly useful for day traders and swing traders looking to base th
FREE
Pivot Math Support and Resistance Lines
Irina Cherkashina
Indicatori
Pivot Math Support and Resistance Lines indicator — indicator showing pivot lines, which will definitely help every trader who knows how to trade with resistance, support and pivot lines. It shows 8 different lines (additional lines are also possible) on the main chart, helping you find the best points to buy, sell and exit positions.  Input parameters: P (default = 64) — period in bars or other periods (set using MMPeriod), on which the lines will be calculated. The smaller this number, the "f
KDJ divergence signals MT5
Kaijun Wang
Indicatori
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Classic Support Resistance MT5
Robby Suhendrawan
Indicatori
Classic Support & Resistance – TradingLabs ID Tired of drawing support and resistance levels manually? Now you can save time and trade with confidence using the Classic Support & Resistance Indicator . This tool automatically plots key support and resistance zones on your MT4 chart with high accuracy and clean visualization. Designed especially for traders who rely on Breakout – Retest Entry strategies and market structure analysis. Key Features: Auto Support & Resistance Zones Automatically
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Support and Resistance Detect Signal
Guilherme Guimaraes Dias
Indicatori
The indicator, Support and Resistance Detect Signal automatically detects support and resistance levels and trend lines, emitting a signal whenever the condition is met, as configured. It reads support and resistance drawn manually or automatically built into the chart by other external indicators. Note: Support and Resistance Detect Signal is compatible with almost all external indicators that draw on the chart, support and resistance levels, in addition to trend lines. Discover our Elite v
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicatori
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicatori
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
Indicatori
Advanced Support and Resistance Support and resistance levels are widely used in trading. They are important as they show some key price levels. Before applying any strategy, one may consider it necessary to draw support and resistance. However, this process can take much time especially if one is to analyse a lot of currency pairs, commodities or indices. This Advanced Support and Resistance tool was designed for traders at any level, amateur to professional. It plots key support and resistance
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (66)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicatori
Questo cruscotto mostra gli ultimi   pattern armonici   disponibili per i simboli selezionati, in modo da risparmiare tempo ed essere più efficienti /   versione MT4 . Indicatore gratuito:   Basic Harmonic Pattern Colonne dell'indicatore Symbol :   vengono visualizzati i simboli selezionati Trend:   rialzista o ribassista Pattern:   tipo di pattern (gartley, butterfly, bat, crab, shark, cypher o ABCD) Entry:   prezzo di ingresso SL:   prezzo di stop loss TP1:   1 prezzo di take profit TP2:
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
Indicatori
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Altri dall’autore
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicatori
Se fai trading con medie mobili, questo indicatore sarà il tuo miglior aiuto. Ecco cosa può fare: mostra i segnali quando due medie mobili si intersecano (ad esempio, una media mobile veloce rompe una lenta dal basso verso l'alto-è possibile una crescita). Avvisa in tutti i modi: emette un segnale acustico nel terminale, invia una notifica al telefono e una lettera alla posta — ora sicuramente non perderai l'affare. Configurabile in modo flessibile: Puoi scegliere esattamente come calcolare la m
FREE
UniversalMA MT5
Mikhail Sergeev
4.8 (50)
Indicatori
Media mobile con enormi possibilità di personalizzazione. 10 tipi di smoothing. 12 opzioni di costo per costruire. Possibilità di discretizzare il moving risultante. Codice veloce. Possibilità di utilizzo in esperti senza limiti. L'indicatore UniversalMA combina i metodi di costruzione più popolari utilizzati nel trading moderno. In questo modo, non è più necessario avere molti indicatori diversi. Consulente esperto basato su indicatori Le medie mobili sono indicatori ritardati basati sul prezzo
FREE
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Experts
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
TrendEA FourAverage
Mikhail Sergeev
3.33 (3)
Experts
L'esperto di tendenza è stato creato appositamente per trovare i parametri ottimali per l'indicatore "FourAverage". Il consulente negozia in modalità Sempre in una transazione (chiudendo la transazione per l'acquisto e aprendo immediatamente l'opposto). Questo approccio consente di identificare con la massima precisione la capacità degli indicatori di determinare la tendenza. L'esperto è completamente automatico e ha la capacità di gestire il capitale con il metodo Martingale. Le impostazioni pr
FREE
Moving Average Cross EA
Mikhail Sergeev
Experts
L'esperto apre posizioni all'intersezione di due medie mobili. Ha una vasta gamma di opzioni per entrare e uscire dalla posizione. Ideale per automatizzare l'ingresso nel mercato o creare e testare la propria strategia basata su due medie mobili. Ulteriori vantaggi dell'esperto includono un'interfaccia intuitiva con impostazioni dettagliate dei parametri di trading, la possibilità di testare i dati storici e ottimizzare la strategia in base alle diverse condizioni di mercato. Il sistema di gesti
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicatori
FourAverage è una nuova parola nel rilevamento delle tendenze. Con lo sviluppo della tecnologia dell'informazione e un gran numero di partecipanti, i mercati finanziari sono sempre meno analizzabili da indicatori obsoleti. I mezzi tecnici convenzionali di analisi, come la media mobile o lo stocastico, nella loro forma pura non sono in grado di determinare le direzioni di una tendenza o la sua inversione. Un indicatore può indicare la giusta direzione del prezzo futuro, senza cambiare i suoi para
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (1)
Indicatori
Ti presentiamo un indicatore rivoluzionario che cambia le regole del gioco nel mondo del trading di tendenza. L'indicatore è progettato per ripensare le prestazioni e portare la tua esperienza di trading a livelli senza precedenti. Il nostro indicatore vanta una combinazione unica di funzionalità all'avanguardia che lo distinguono dalla concorrenza. La tecnologia avanzata "Real Pricing Factors" offre una sostenibilità senza pari anche nelle condizioni di mercato più difficili e volatili. Dì addi
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experts
Ilanis is and Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
UniversalMA EA
Mikhail Sergeev
3.67 (3)
Experts
Crea, esplora, guadagna! L'Expert Advisor ti consente di costruire sistemi di trading completamente automatici basati su un indicatore potente e universale che livella il prezzo di uno strumento. Crea il tuo sistema di trading con una serie di regole integrate nell'EA. Metti alla prova la tua idea nel tester di strategia. Usalo nel trading reale a scopo di lucro o come strumento aggiuntivo. Il 19/10/2021, abbiamo pubblicato un indicatore UniversalMA completamente gratuito per MetaTrader 5. Unive
IlanisNeuro
Mikhail Sergeev
3.75 (4)
Experts
IlanisNeuro is a modification of Ilanis . The EA uses averaging. Neural network is used for opening positions. The network has been trained on seven major currency pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) for the period 2004-2017. Real account monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/author/fastinvestments The free version of the Expert Advisor: https://www.mql5.com/ru/market/product/25165 Ilanis Expert Advisor Does not require setting the parameters. Ready to work on E
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione