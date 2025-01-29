WinTrader Pro

Expert Advisor Multi-Indicator “WinTrader Pro” – Il Tuo Ponte Verso un Trading Automatizzato e Sicuro Sei alla ricerca di un Expert Advisor (EA) affidabile, robusto e che integri una vasta gamma di indicatori tecnici? Desideri una soluzione che sappia gestire correttamente il rischio, ma allo stesso tempo sfruttare opportunità di mercato in modo dinamico e avanzato? Benvenuto: questo EA rappresenta il risultato di un’accurata integrazione di Bollinger Bands, Stochastic, Moving Average, Momentum, Alligator, RVI, DeMarker e Directional Indicators, uniti a filtri di protezione del conto, gestione News e protezioni giornaliere. È stato concepito per offrirti una strategia completa e chiavi in mano. 1. Caratteristiche Distintive Multi-Indicator Framework Utilizza 8 indicatori differenti (tra cui Bollinger Bands, Stocastico, Alligator, Momentum, ecc.) che operano in sinergia per generare i segnali di ingresso e di uscita. Questo approccio multi-indicatore aumenta la precisione dei segnali, riducendo i falsi positivi. Gestione Dinamica del Lotto Entry_Amount di base configurabile (valore predefinito: 2 lotti). Incrementi automatici: ogni volta che il bilancio del conto cresce di 20.000 euro, l’EA aumenta automaticamente di 1 lotto la size operativa (fino a un massimo di 90 lotti). In questo modo, il sistema scala con il tuo conto, permettendoti di cavalcare i trend positivi con maggiore esposizione, limitando però il rischio grazie al tetto massimo di lotti. Stop Loss e Take Profit Calcolati Automaticamente Lo Stop Loss e il Take Profit si basano sui pips impostati e vengono gestiti con precisione. Se lo desideri, puoi attivare il trailing stop che regola dinamicamente lo Stop Loss quando la posizione è già in profitto. Protezione Completa del Conto MaxDailyLoss e Max_Daily_DD: limiti di perdita e di drawdown giornaliero per prevenire danni eccessivi in sessioni di mercato sfavorevoli. Min_Equity, Max_Equity e MaxEquity_DD: impostazioni di salvaguardia che chiudono tutte le posizioni o bloccano nuove entrate se il tuo conto raggiunge determinate soglie di equity o drawdown. Sospensione degli ingressi: l’EA può automaticamente sospendere l’apertura di nuove posizioni quando vengono superati i valori limite, permettendo al mercato di stabilizzarsi. News Filter Intelligente Integra un filtro sulle notizie (News Filter) per evitare di aprire nuove operazioni quando sono in arrivo news economiche di forte impatto (High/Medium). Configurabile su USD, EUR o su qualsiasi altra valuta rilevante (basta inserirla nei parametri). Protegge il conto da volatilità impreviste, evitando movimenti di mercato “rumorosi” durante le pubblicazioni più delicate. Interfaccia e Parametri Personalizzabili Parametri come Stop_Loss, Take_Profit, Max_Spread, Max_OpenPos, e molti altri, sono facilmente regolabili dall’utente. Possibilità di visualizzare gli indicatori sul chart, oppure di tenerli nascosti per un utilizzo più “pulito” e meno intrusivo. Statistiche Avanzate e Controllo Totale L’EA mostra in tempo reale statistiche essenziali come il profitto della posizione corrente, la dimensione del lotto utilizzato, le performance degli ultimi giorni (1, 7, 30 giorni), e la situazione di drawdown giornaliero ed equità massima. Un pannello grafico (opzionale) consente di monitorare in modo chiaro le operazioni aperte e lo stato del mercato. 2. Perché Scegliere Questo Expert Advisor Approccio Multi-Tecnico: Raramente trovi EA che combinano tanti indicatori con un meccanismo di conferma incrociata così elaborato. Questo riduce gli errori di valutazione, offrendo segnali più affidabili. Gestione del Rischio e Sicurezza: Le funzioni di protezione del conto e la gestione del lotto dinamico ti permettono di mantenere il controllo sul capitale, anche durante i momenti di alta volatilità. Semplicità d’Uso: È sufficiente inserire l’EA sul tuo grafico preferito (ad esempio su XAUUSD H1, dove è stato ampiamente testato), regolare i parametri in base al tuo stile di trading, e lasciare che il codice lavori per te. Flessibilità e Personalizzazione: Tutte le impostazioni possono essere modificate a tuo piacimento: dallo spread massimo consentito, alla frequenza degli aggiornamenti news, passando per i limiti di perdita giornalieri e i pips di Stop Loss / Take Profit. Aggiornamenti e Monitoraggio Continuo: Tramite la funzione OnTick e OnBar, il robot controlla le condizioni di mercato a ogni tick e a ogni chiusura di candela, dando così la possibilità di adattare rapidamente le posizioni. 3. A Chi È Consigliato Trader Principiante: chi vuole un Expert Advisor pronto all’uso, con una logica avanzata ma semplice da configurare. Trader Esperto: chi desidera un EA multi-indicatore e, al contempo, la massima libertà di parametri e personalizzazioni per ottimizzare la strategia su diversi asset o time frame. Investitori che ricercano Diversificazione: chi vuole testare un software basato su un mix di indicatori classici e apprezzati, come Bollinger Bands, Stochastico, Alligator, ecc., beneficiando anche di protezioni account molto rigorose. 4. Requisiti Tecnici Piattaforma: MetaTrader 5 (compilato in standard MQL5). Strumenti Raccomandati: Funziona bene su XAUUSD (Oro) e timeframe H1 Connessione: Si consiglia un VPS con ping basso, così da gestire ordini, trailing stop e filtri news in modo tempestivo. 5. Consigli Pratici Backtest e Forward Test: Prima di utilizzarlo in reale, esegui un backtest approfondito e, se possibile, un forward test su conto demo per familiarizzare con la strategia e i parametri. Money Management: Imposta Stop_Loss, Take_Profit e i limiti di drawdown secondo la tua propensione al rischio. Non sovraccaricare il conto con lotti eccessivi. News Filter: Se operi su coppie particolarmente sensibili a eventi macroeconomici (es. EURUSD, GBPUSD, XAUUSD), attiva il filtro notizie su “High And Medium” per proteggerti dalle oscillazioni improvvise. Monitoraggio Regolare: Sebbene l’EA sia completamente automatizzato, un controllo periodico del mercato e dei parametri di protezione resta sempre una buona pratica. 6. Garanzia di Qualità e Supporto Codice Pulito e Commentato: Il codice è progettato con un’architettura chiara, basata sulle funzioni OnTick, OnBar e gestione delle Global Variables. Supporto Professionale: Acquistando questo Expert Advisor, avrai accesso al nostro supporto tecnico per eventuali domande sulle impostazioni e sull’ottimizzazione. Sviluppato da Esperti: “Ultimate Strategy” nasce dall’esperienza pluriennale nel creare soluzioni di trading algoritmico su mercati Forex e Oro. Aggiornamenti Gratuiti: Potrai usufruire di eventuali nuove versioni e migliorie rilasciate in futuro. 7. Conclusione “Ultimate Strategy” è molto più di un semplice Expert Advisor: è un vero e proprio sistema di trading completo, pensato per cogliere le migliori opportunità di mercato, proteggendo al tempo stesso il tuo capitale. Grazie alla combinazione di numerosi indicatori, alle funzioni di risk management e alla capacità di scalare automaticamente i lotti quando il tuo conto cresce, questo EA punta a offrire efficienza operativa, controllo del drawdown e semplicità di utilizzo. Se desideri un approccio professionale, automatizzato e altamente configurabile per il tuo trading, non lasciarti sfuggire la possibilità di aggiungere questo Expert Advisor al tuo arsenale. Investi sul tuo futuro di trader, sperimenta la potenza di “WinTrader Pro” e inizia da subito a operare sul mercato con un partner tecnologico affidabile! Acquista ora e scopri come semplificare la tua operatività, massimizzare le opportunità e migliorare la gestione del tuo capitale con un solo strumento!


