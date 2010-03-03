Moving Average Cross EA

L'esperto apre posizioni all'intersezione di due medie mobili. Ha una vasta gamma di opzioni per entrare e uscire dalla posizione. Ideale per automatizzare l'ingresso nel mercato o creare e testare la propria strategia basata su due medie mobili.

Ulteriori vantaggi dell'esperto includono un'interfaccia intuitiva con impostazioni dettagliate dei parametri di trading, la possibilità di testare i dati storici e ottimizzare la strategia in base alle diverse condizioni di mercato. Il sistema di gestione del rischio consente di regolare i livelli di stop loss e Take Profit, nonché di controllare le dimensioni della posizione in base al saldo del conto. Le impostazioni flessibili delle medie mobili consentono di adattare l'esperto a qualsiasi stile di trading, dallo Scalping agli investimenti a lungo termine. Le statistiche di trading integrate aiutano ad analizzare l'efficienza del lavoro e ad apportare le modifiche necessarie alla strategia di trading.

L'esperto lavora sulla base dell'indicatore "MovingAverageCrossSignal" e ha tutte le sue capacità e impostazioni. La presenza di un indicatore non è necessaria. Ma se vuoi che dopo il test l'indicatore appaia sul grafico con tutte le tue impostazioni, devi cambiare il parametro in "# Location indicator = Market". Prima di ciò, è necessario scaricare l'indicatore nel terminale di trading. È veloce e gratuito: https://www.mql5.com/it/market/product/148478

Il tuo feedback è molto importante per me. Sono loro che hanno permesso di ottenere tale qualità e tolleranza ai guasti. Hai domande o vuoi condividere un'opinione? Scrivi commenti o invia messaggi: sono sempre in contatto!

Parametri