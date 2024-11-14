Gann Candles

Questo indicatore Gann Candles incorpora una serie di strategie di W.D. Gann in un singolo indicatore di trading. Gann era un trader leggendario che visse dal 1878 al 1955. Iniziò come coltivatore di cotone e iniziò a fare trading all'età di 24 anni nel 1902. Le sue strategie includevano geometria, astronomia, astrologia, cicli temporali e matematica antica. Sebbene Gann abbia scritto diversi libri, nessuno di essi contiene tutte le sue strategie, quindi ci vogliono anni di studio per impararle. Era anche un devoto studioso della Bibbia e delle antiche culture greca ed egizia, ed era un massone di 33° grado del Rito Scozzese.

Nel tentativo di semplificare quelle che ritengo essere le migliori strategie di Gann, le ho ridotte in un indicatore che colora semplicemente le barre dei prezzi preesistenti quando tali strategie sono sincronizzate rispetto a quando non lo sono. Ciò riduce notevolmente il potenziale disordine del grafico. Inoltre, ho ridotto il numero di impostazioni di input a solo due:

FastFilter e
SlowFilter
Sia FastFilter che SlowFilter devono essere impostati su 5 o più, come indicato nella scheda Input quando si collega l'indicatore al grafico.

Gann Candles funziona su grafici basati sul tempo regolari (M5, M15, M20, ecc.) e grafici personalizzati (Renko, barre di intervallo, ecc.). L'indicatore non si ridisegna.

Quando si utilizzano le impostazioni predefinite, le candele blu formano modelli di prezzo rialzisti, le candele grigie formano modelli di prezzo piatti (laterali) e le candele bianche formano modelli di prezzo ribassisti. Il modo più semplice per fare trading con Gann Candles è acquistare alla chiusura di una candela blu e uscire alla chiusura di una candela grigia, quindi vendere alla chiusura di una candela bianca e uscire alla chiusura di una candela grigia. Le immagini di Gann Candles su un grafico (sotto) parlano più o meno da sole.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE: nulla in questo post può essere interpretato come consulenza di trading o di investimento. Tutti gli esempi sopra forniti illustrano semplicemente le caratteristiche tecniche e l'utilizzo ipotetico dell'indicatore qui pubblicato.
Prodotti consigliati
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Indicatori
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Abcde MT5
Mahsa Farjami
Indicatori
ABCDE indicator This indicator is based on the primary abc patterns of price action (i.e. break, pullback, movement). These patterns resemble the rally base rally pattern, and a set of analyzes, such as trend analysis and divergence analysis, are checked to issue the accurate signal. It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open and close a trade. It can be applied to any financial asset: forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices. MT4 version is he
Five Candles Pattern MT5
Miguel Antonio Rojas Martinez
Indicatori
The "Five Candle Pattern" indicator is a novel way to see the market, because with it we can compare and/or seek training or the pattern of the past 4 or 5 Candles, and identify them in the same graph, to view your behavior at an earlier time. The indicator creates a pattern of those 4 or 5 candles and searches backward, identifies, and marks the same formation or pattern. With that information you adjust the strategy that is operating, or create a new one, because you can compare the past devel
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Retracement Feeder MT5
Innovicient Limited
Indicatori
The Retracement Feeder  checks for retracement opportunities after the first move has occurred.  Basically it scans for the second wave of trend. Works with any financial instrument,  It does not repaint/change color or cancel arrows, Easy to set and use. Works great with Renko Charts ________________________________________ MT4 version  | Best used with :  Market Heart MT5 | How it works The indicator is based on RSI and Stochastics.  The algorithm used in the Retracement Feeder allows the Stoc
RSI Multi Timeframe with Divergence Detection
Kaveh Vaheddehkordi
Indicatori
**%50 Discount**  Indicator + Strategy RSI Multi-Timeframe with Advanced Divergence Detection + strategy Transform Your Trading with Professional RSI Analysis Key Features: Dual Timeframe RSI Analysis Display RSI from TWO different timeframes simultaneously Current timeframe RSI (blue line) for precise entries Higher timeframe RSI (red line) for trend confirmation Live update functionality for real-time analysis Advanced Divergence Detection Automatic bullish and bearish divergen
Visual Wave Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Visual Wave Dolphin Indicator: Ride the True Waves of the Market Tired of chaotic charts and confusing signals? The Visual Wave Dolphin Indicator is your solution to cutting through market noise and identifying high-probability trading opportunities with stunning clarity. Designed for traders of all levels, this powerful tool transforms complex price action into a simple, elegant wave, allowing you to visualize market trends and catch turning points before they happen. For just $30, you can equ
Advanced SRP MT5
Farhad Kia
Indicatori
Advanced SRP (Strong Retracement/Reversal Points) Tired of support and resistance indicators that constantly repaint, clutter your charts with irrelevant lines, and fail across different timeframes? It's time to stop guessing and start trading with institutional-grade clarity. Advanced SRP   is not just another S/R tool; it's a definitive market structure indicator designed for the serious trader. It identifies and displays the most critical price levels where the market is statistically likely
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicatori
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicatori
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
Indicatori
Introduction to Harmonic Volatility Indicator Harmonic Volatility Indicator is the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial volatility. Harmonic volatility indicator is another level of price action trading tool, which combines robust Fibonacci ratios (0.618, 0.382, etc.) with volatility. Originally, Harmonic Volatility Indicator was developed to overcome the limitation and the weakness of Gann’s Angle, also known as Gann’s Fan. We have demonstrated that Harmonic
Trend Signals Alerts
Obaida Kusibi
Indicatori
Indicatore di trading forex che segue le tendenze e non ridipinge. I suoi segnali sono calcolati e forniti in modo totalmente automatico e si basano su intersezioni di medie mobili. È uno strumento adatto ai principianti in quanto questi segnali sono presentati sotto forma di semplici frecce di acquisto/vendita. Tuttavia, l'affidabilità del segnale è davvero solida. Puoi usarlo in combinazione con qualsiasi strategia di trading forex. L'indicatore di avvisi dei segnali di tendenza si adatta
TPTSyncX
Arief
Indicatori
Ottieni l’indicatore AUX GRATUITO, il supporto EA e la guida completa, visita per favore – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Individua la tendenza. Leggi il pattern. Cronometra l'ingresso. 3 passaggi in meno di 30 secondi! Opera senza sforzo — nessuna analisi richiesta, il tuo assistente intelligente è pronto a semplificare il tuo flusso di lavoro Basta sovraccarico di grafici. Opera con fiducia utilizzando il rilevamento intelligente del bias. Compatibile con tutte le valute, criptova
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicatori
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Hrum
Yvan Musatov
Indicatori
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
RC Soldiers and Crows MT5
Francisco Rayol
5 (1)
Indicatori
This indicator accurately identifies and informs market reversals and continuation patterns by analyzing and signaling the Three White Soldiers / Three Black Crows pattern. It also offers a "real-time backtesting" panel in the indicator itself in a way that every change made on the indicator parameters will immediately show the user how many signals are occurred, how many take profits and stop losses were hit and, by having these informations, the Win Rate and the Profit Factor of the setup bas
Draw Lines MT5
Antonio Franco
Indicatori
Disegna facilmente i livelli di Entrata, Take Profit e Stop Loss sul grafico per analizzare e seguire i segnali di trading. Caratteristiche principali Inserimento semplice dei valori di Entrata, TP1, TP2, TP3 e SL Linea verticale opzionale per indicare l’ora esatta del segnale Etichette e colori personalizzabili per ogni linea Valutazione visiva della precisione e del rapporto rischio/rendimento di un segnale Funziona con tutti gli strumenti e tutti i timeframe Nessun ricalcolo, nessun rita
Gravity Channels
BeeXXI Corporation
5 (1)
Indicatori
This indicator allows the trader to see what is difficult to see and recognize with the eyes. The indicator naturally recognizes and visualizes all processes in the behaviour of a trading instrument, which will be an excellent assistant for a trader who likes to make decisions on his own. This indicator draws a set of approximating channels in all sections of history with different periods. Formed channels form naturally and form their own hierarchy of channels by seniority (length and width).
EEVCC Info
Xiaoyu Huang
Indicatori
Introduce This is a trading assistant, information panel indicators, aggregate currency statistics, account statistics, position information, server and local time, currency strength, K-line remaining time, support and resistance lines, server time offset, currency fluctuations Rate and other functions. Can be used for all types of accounts and currencies. Excellent performance, very few resources You can customize the position, color, font size Any module can be individually displayed or disab
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicatori
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Supply demand zone confirm MT5
Do Thi Phuong Anh
Indicatori
Forex traders often observe increased market activity near Supply and Demand zones, which are levels formed based on zones where strong price movements have previously occurred. The Supply Demand Strong Weak Confirm Indicator utilizes fractals and the ATR indicator to identify and plot support and resistance zones on the price chart. These zones are categorized as follows: - Weak: significant high and low points in the trend. - Untested: crucial turning points in the price chart that the pric
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Indicatori
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicatori
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
EngulfingDetector
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Indicatori
Unleash the Power of Precision Trading with Engulfing Detector ! Are you struggling to spot high-probability reversal patterns on your charts? Say goodbye to guesswork and hello to accuracy with Engulfing Detector ! Why Choose Engulfing Detector? Automated Detection : Instantly identifies Bullish and Bearish Engulfing patterns with pinpoint accuracy. Visual Alerts : Clear arrows mark potential entry points, so you never miss a trading opportunity. User-Friendly : Designed for traders of all l
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicatori
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Bollinger Flipper indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicatori
Introducing the Bollinger Flipper Indicator – Your Ultimate Trading Edge!   Are you tired of second-guessing your entries and exits? The Bollinger Flipper Indicator is here to flip the game in your favor.   Built with the power of Bollinger Bands + Level 3 Power System + ZigZag Fractals, this advanced tool is designed to spot high-probability buy & sell signals with precision.   Features You’ll Love:   Dynamic Bollinger Bands – track volatility and market direction in real time.   Powerf
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Indicatori
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Indicatori
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicatori
nota: questo indicatore e' per METATRADER5, se vuoi la versione per  METATRADER4 questo e' il link:   https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO   riconosce un nuovo TREND sul nascere, non sbaglia mai. La sicurezza di identificare un nuovo TREND non ha prezzo. DESCRIZIONE TRENDMAESTRO identifica un nuovo TREND sul nascere, questo indicatore prende in esame la volatilita' i volumi ed il momentum per identificare il momento in cui c'e' un'esplosione di uno  o
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
IX Power MT5
Daniel Stein
4.89 (9)
Indicatori
IX Power: Scopri approfondimenti di mercato per indici, materie prime, criptovalute e forex Panoramica IX Power è uno strumento versatile progettato per analizzare la forza di indici, materie prime, criptovalute e simboli forex. Mentre FX Power offre la massima precisione per le coppie di valute utilizzando i dati di tutte le coppie disponibili, IX Power si concentra esclusivamente sui dati di mercato del simbolo sottostante. Questo rende IX Power una scelta eccellente per mercati non correlat
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicatori
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Specter Trend Cloud MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per i   primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Specter Trend Cloud è uno strumento di visualizzazione del trend basato su medie mobili, progettato per evidenziare la direzione del mercato e le principali opportunità di retest. Combinando medie adattive con un aggiustamento per la volatilità, crea una “nuvola” colorata c
Altri dall’autore
Anchored VWAP with Standard Deviation Bands
Silk Road Trading LLC
Indicatori
L'indicatore del prezzo medio ponderato per volume è un indicatore di studio della linea che viene visualizzato nella finestra del grafico principale di MT5. L'indicatore monitora il prezzo tipico e quindi il volume di trading utilizzato per spingere automaticamente la linea dell'indicatore verso prezzi fortemente scambiati. Questi prezzi sono quelli in cui sono stati scambiati la maggior parte dei contratti (o lotti). Quindi quei prezzi ponderati vengono mediati su un periodo di osservazione e
Logarithmic Moving Average
Silk Road Trading LLC
Indicatori
L'indicatore della media mobile logaritmica è una media mobile che inverte la formula di una media mobile esponenziale. È noto che molti trader utilizzano grafici logaritmici per analizzare la durata delle oscillazioni dei prezzi. L'indicatore in questo post può essere utilizzato per analizzare il valore logaritmico del prezzo su un grafico in scala temporale standard. Il trader può impostare i seguenti parametri di input:      MAPeriod [predefinito: 9] - Imposta su un numero più alto per una
Better Daily Range
Silk Road Trading LLC
Indicatori
: Solido].      Basso meno larghezza della linea del 25% [predefinito: 4].      Colore della linea aperta del mercato locale [predefinito: DodgerBlue].      Stile della linea aperta del mercato locale [predefinito: tratteggiato].      Larghezza della linea aperta del mercato locale [predefinito: 1].      Colore delle linee centrali del mercato locale [predefinito: DarkOrchid].      Stile delle linee centrali del mercato locale [predefinito: tratteggiato].      Larghezza delle linee centra
Semi Log Scale Oscillator Anchored
Silk Road Trading LLC
Indicatori
Questo indicatore è un oscillatore ancorato su scala semi-logaritmica. Una scala logaritmica è ampiamente utilizzata dai data scientist professionisti per mappare in modo più accurato le informazioni raccolte in un intervallo di tempo, nello stesso modo in cui MT5 mappa i dati sui prezzi. In effetti, la logica alla base di questo indicatore è stata ottenuta liberamente da uno scienziato biotecnologico straniero. Un grafico log-log visualizza i valori logaritmici su entrambi gli assi x (orizzon
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione