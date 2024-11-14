Questo indicatore Gann Candles incorpora una serie di strategie di W.D. Gann in un singolo indicatore di trading. Gann era un trader leggendario che visse dal 1878 al 1955. Iniziò come coltivatore di cotone e iniziò a fare trading all'età di 24 anni nel 1902. Le sue strategie includevano geometria, astronomia, astrologia, cicli temporali e matematica antica. Sebbene Gann abbia scritto diversi libri, nessuno di essi contiene tutte le sue strategie, quindi ci vogliono anni di studio per impararle. Era anche un devoto studioso della Bibbia e delle antiche culture greca ed egizia, ed era un massone di 33° grado del Rito Scozzese.





Nel tentativo di semplificare quelle che ritengo essere le migliori strategie di Gann, le ho ridotte in un indicatore che colora semplicemente le barre dei prezzi preesistenti quando tali strategie sono sincronizzate rispetto a quando non lo sono. Ciò riduce notevolmente il potenziale disordine del grafico. Inoltre, ho ridotto il numero di impostazioni di input a solo due:





FastFilter e

SlowFilter

Sia FastFilter che SlowFilter devono essere impostati su 5 o più, come indicato nella scheda Input quando si collega l'indicatore al grafico.





Gann Candles funziona su grafici basati sul tempo regolari (M5, M15, M20, ecc.) e grafici personalizzati (Renko, barre di intervallo, ecc.). L'indicatore non si ridisegna.





Quando si utilizzano le impostazioni predefinite, le candele blu formano modelli di prezzo rialzisti, le candele grigie formano modelli di prezzo piatti (laterali) e le candele bianche formano modelli di prezzo ribassisti. Il modo più semplice per fare trading con Gann Candles è acquistare alla chiusura di una candela blu e uscire alla chiusura di una candela grigia, quindi vendere alla chiusura di una candela bianca e uscire alla chiusura di una candela grigia. Le immagini di Gann Candles su un grafico (sotto) parlano più o meno da sole.





ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ LEGALE: nulla in questo post può essere interpretato come consulenza di trading o di investimento. Tutti gli esempi sopra forniti illustrano semplicemente le caratteristiche tecniche e l'utilizzo ipotetico dell'indicatore qui pubblicato.